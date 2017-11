LE SENS DU CREDO EXPLIQUE A CEUX QUI DOUTENT

ADMIRER C’EST CROIRE

Je ne peux pas être athée et rater des choses que j’espère ou que je ne comprends pas .

J’admire le ciel , ce que comprend et cet univers qui défie mes moyens et ma compréhension .

Je sais que je suis fait de cellules qui marchent toutes seules et me réparent souvent , convenablement

J’ignore et je ne commande pas ce qui est important, cette vie, dans ce robot qui est moi

En fait je ne sais rien de moi, ni de mon début ni de ma fin. Rien , ni de mon but ni de ma composition , autre que matérielle !

Je me dis que c’est superbe et trop fort, je suis méconnu à l’intérieur de moi, comme je ne sais rien de ce qui est très loin

Et que ce monde complexe et immense n’est pas né par hasard ni pour rien ni de rien

La création est admirable et m’épate

Et cet » X » de Créateur ou d’Horloger , qui a fait ces mondes, cet espace, cet univers depuis ces temps est admirable

Je le loue , et les louanges, sont les premiers éléments de la prière .

Le louer est le sens de cette admiration. Et j’espère en Lui un meilleur état que je ne sais , que je sens , que je suis.

Une âme donc ! Donc une autre vie » plus intelligente , autrement , et moins dérisoire !

Aussi éternelle et brillante que Lui »

C’est ce bout de Sa lumière que je veux devenir quand ne ne serais , plus rien, ici !

Et la religion, les religions,

– si leurs pratiquants et représentants réfléchissaient pour une fois,

– et quels que soient leurs histoires, leurs registres et leurs noms

les prières, les espérances , les communions sont des formules , des tentatives, des jets vers Lui.

De la profondeur, de sa concentration, de la certitude et de la confiance ,

qu’on y met, ( lors des prières) viennent la paix intérieure et l’espoir de ce mieux :

LA FOI .

C’est X est Dieu, Allah, Yahve, LUI !