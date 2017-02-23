الشاعر والزجال مولاي الحسن بن سيدي علي : قصيدة في رثاء الطفلة لينا ضحية تهور السياقة

الشاعر والزجال :مولاي الحسن بنسيدي علي

يعزي عائلة الضحية الطفلة الصغيرة البريئة التي توفيت جراء حادثة اردتها قتيلة بحي القدس بوجدة

بقصيدة زجلية تحت عنوان :

………….رحمة الله عليك يا لينا

حصدت ارواح

حرب الطرقات

وعمت اجراح

وعيون بكات

ما بقات فراح

الضمير مات

كل بيت فيه نواح

والنار ف لقلوب زادت كيات

والدم على الأرض ساح

ارجال بشوارب مشات

شحال من واحد راح

ولاد ونسا وبنات

وحرب الحوادث ف كل وقات

وكل ما غربت شمس وعشات

علاش تتهور يا صاح

بظلمك عروش خلات

بطيشك تشوهت وجوه ملاح

ريحة جرمك عطات

الخمر والتخذير منك فاح

لينا البريئة ما تنسات

راقدة ف الجنة ترتاح

وانت لبواب عليك تسدات

ولينا زهرة تغصبات

هلال من سمانا طاح

والارض من تحتنا تهزات

وطير لينا تقص ليه جناح

ولقلوب على لينا بكات

لميمة ودعاتك بصياح

لمن تحكي حكايات

وبيك يرثيك مداح

نار الشوق ف صدرو شعلات

ومن حياتنا سلات لفراح

يا ربي ارحم لينا زينة لبنات

……

بقلم الزجال :مولاي الحسن بنسيدي علي