La vie est comme un train 

Se lever tôt le matin pour ne pas rater le train , attendre son arrivée .. ça ne veut pas dire que monsieur le train est déjà là pour nous..beaucoup de gens vont prendre le même train mais chacun a sa destination , c’est comme ça la vie pourquoi ne pas attendre ? pourquoi nous voulons toujours que les choses passent très vite..la vie est simple pourquoi compliquer les choses ? il fallait vivre le moment .. nous vivons le moment une fois pourquoi ne pas en profiter alors ?

Se lever à 9H du matin et se préparer rapidement , prendre son petit déjeuner rapidement pour ne pas rater le train c’est bien , arriver avant l’heure c’est encore mieux mais la rapidité n’est pas toujours la meilleure solution

Nous pouvons passer par le même chemin alors que nos objectifs sont parfaitement différents..

Atteindre ses objectifs , avoir de l’ambition ,voir loin , avoir de la volonté c’est excellent et il ne faut jamais oublier que le train est un bon exemple à suivre , maintenant ou après il va y arriver , l’essentiel c’est d’avoir la patience, la patience est le secret de la réussite dans la vie ..oui , je peux rater le train la première fois c’est pas grave , peut-être la prochaine fois j’aurais la meilleure place , peut-être la première place même , pourquoi pas ? essayer une deuxième fois n’est pas une perte , c’est une force , il faut juste essayer , avoir confiance en Dieu et en soi ..

Vivez , travaillez, bougez ,pleurez , criez , tombez ,essayez la première fois , la deuxième fois et pourquoi pas la troisième fois , ce qui est nécessaire c’est de ne pas laisser les bras croisés.. , peut-être le train que tu prends aujourd’hui tu seras son conducteur demain “Nobody Knows”, tout est possible , tout arrivera un jour..sans doute..

===

Labale Nora . ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION À LA FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE DE LARACHE ( UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAADI )

Département de l’économie et Gestion option Management/Droit/Marketing/GRH. Membre de la jeune communauté marocaine Politico-Eco. Membre du club Yed lkhir , débatrice et organisatrice .