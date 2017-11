Les stratégies d’aide à la lecture pour les élèves en difficulté.

HICHAM BOUGEDRAWI

1. Introduction

Dans notre enseignement scolaire du cycle primaire, l’apprentissage de la lecture se fonde sur des pratiques traditionnelles : apprendre à lire un texte et répondre à ses questions de compréhension. Cependant, ces pratiques ne constituent pas des démarches suffisantes et n’ont pas donnés grand-chose, la preuve c’est que la majorité des élèves de la 5 et la 6 ème année de notre école et des écoles avoisinantes ne savent pas déchiffrer correctement et ne comprennent pas ce qu’ils lisent. Alors, pour les enseignants qui souhaitent donner aide à leurs élèves en difficultés, il est important d’intégrer dans leurs enseignements des dispositifs pédagogiques connus comme « stratégies de lecture », enseignés depuis quelques années, dans des classes aux états unis et au Canada afin d’atteindre les objectifs visés et soutenir les élèves défavorisés à surmonter leurs handicaps.

A travers cet article nous essayerons dans un premier temps de définir ce que c’est les stratégies de lecture et la stratégie d’aide à la lecture pour les élèves en difficulté. Dans un deuxième temps nous proposerons Comment enseigner ces stratégies. Dans un troisième temps nous présenterons un exemple d’intervention dans une séance de lecture.

2. Qu’est-ce qu’une stratégie d’aide à la lecture pour les élèves en difficulté ?

La plupart des enseignants du milieu rural ont dans leurs classes des élèves qui ne savent pas déchiffrer, ou qui savent lire mais qui ne comprennent pas ce qu’ils lisent. Ce sont souvent des enfants qui n’utilisent pas de stratégies de déchiffrage et de compréhension quand ils abordent un texte de lecture.

Qu’est ce qu’une stratégie de lecture ?

Selon Giasson « Une stratégie de lecture est un moyen ou une combinaison de moyens que le lecteur met en œuvre consciemment pour comprendre un texte. » [1]

Dans ce même sens, et pour répondre aux objectifs de cet article, (enseigner les stratégies d’aide à la lecture aux élèves en difficulté), nous proposons une définition qui prend en considération le profil des apprenants en difficulté et les besoins d’aide qu’ils réclament quand ils essaient de comprendre un texte.

Qu’est ce qu’une stratégie d’aide à la lecture pour les élèves en difficultés ?

C’est une manière d’aborder un texte de lecture. Ce sont des démarches que l’élève en difficulté met en œuvre pour s’aider à déchiffrer et à comprendre un texte.

L’élève en difficulté de lecture, dans sa construction du sens, a besoin d’utiliser des stratégies et des moyens qui l’aidera à atteindre son objectif de lecture qui est le décodage comme outil de lecture, et la compréhension qui est évidemment une finalité. Par exemple, pour lire un texte L’élève-stratège commence sa lecture par un survol du texte pour détecter les mots fréquents. Il encadre le lexique reconnu (s’il trouve des difficultés à se rappeler du mot, il le cherche dans l’environnement de la classe), fait une deuxième lecture en utilisant d’autres stratégies pour construire le sens du texte.

3. Comment enseigner les stratégies de lecture pour les élèves en difficultés.

Selon Giasson l’enseignement explicite des stratégies de compréhension se traduit en cinq étapes :

ü Définir la stratégie et préciser son utilité.

ü Rendre le processus transparent (le professeur illustre la stratégie).

ü Interagir avec les élèves et les guider vers la maitrise de la stratégie.

ü Favoriser l’autonomie dans l’utilisation de la stratégie

ü Assurer l’application de la stratégie [2].

Sur le même modèle et à partir des mêmes démarches nous avons élaboré les étapes d’enseignement des stratégies d’aide à la lecture pour les élèves en difficulté d’apprentissage. Ce travail, qui prend en considération : le niveau des élèves des milieux défavorisés, leurs acquisitions antérieures, leurs difficultés d’expression et de compréhension de la langue française et leurs problèmes de lecture, se présente en quatre étapes :

Présentation de la stratégie :

Après avoir choisi un texte intéressant (afficher le texte sur le tableau afin d’être visualiser par tout le monde) l’enseignant présente la stratégie en donnant un exemple et un contre-exemple pour montrer l’utilité de la stratégie (présenter les difficultés rencontrés qui incitent l’élève à utiliser la stratégie). Il formule la définition et demande à quelques élèves de la répéter. En début d’année les élèves trouveront difficile de comprendre et de redire les expressions du maitre, Il est alors important de choisir des phrases courtes qui contiennent des mots familiers, ne pas exiger la répétition de toute la phrase.

NB : Il faut conserver le même nom et les mêmes formules qui définissent la stratégie et donner du temps et fournir de l’aide pendant les répétitions.

On peut aussi représenter la stratégie par un pictogramme(les dessins sont disponibles sur le net), c’est très motivant est ça aide à se rappeler de la stratégie.

Exemple d’une formule que le maitre utilise pour présenter la stratégie:

Votre camarade ne peut pas lire ce mot, alors nous allons découvrir la stratégie « découper le mot en syllabe et relire » qui l’aidera à le déchiffrer.

Utilisation de la stratégie (le professeur comme modèle).

Le professeur fait une démonstration en jouant pleinement son rôle de modèle. Il commence la lecture du texte en montrant d’une façon détaillée comment il pratique la stratégie. Durant cette étape l’enseignant dramatise la scène d’un élève en situation de lecture qui commet des fautes et fait des hésitations en lecture, puis Il présente et explique la manière avec laquelle il utilise les stratégies de lecture pour pouvoir lire et comprendre d’une façon correcte. Il précise aussi à quel moment du processus de lecture (avant, pendant ou après) la stratégie enseignée doit être utilisée.

Application de la stratégie par les apprenants (avec l’aide directe de l’enseignant).

Quelques élèves passent au tableau pour appliquer la stratégie.

À chaque blocage le professeur avec l’aide des autres élèves interviennent pour soutenir l’élève dans sa lecture et participent à la lecture et à l’utilisation de la stratégie.

Application de la stratégie par les apprenants (sans l’aide directe de l’enseignant) .

Quand la stratégie étudiée sera suffisamment acquise par l’ensemble de la classe, les apprenants d’une façon individuelle essaient d’appliquer les stratégies déjà vues pendant les différents moments de la lecture (la lecture partagée, la lecture autonome…).quant au professeur, il est toujours présent pour porter aide et soutien aux élèves dans leurs tentatives d’application de la stratégie.

4. Suggestion de stratégie de lecture pour les élèves en difficulté.

Comme les stratégies de lecture se divisent en quatre ensembles: Celles utiliser avant la lecture pour chercher des indices et prédire le contenu du texte, celles qui servent à l’identification des mots, celles qui sont utilisées lors de la compréhension du texte et celles dont le lecteur se sert après la lecture pour répondre à ses intentions de lecture. Et chaque ensemble comporte plusieurs stratégies, nous nous contenterons de donner un seul exemple (lire le mot globalement).

Nous avons présenté la stratégie sous forme d’objectif d’aide à la lecture. Nous avons mentionné les outils nécessaires à son bon usage, après nous avons donné une explication du fonctionnement de la stratégie et enfin nous avons montré les démarches qu’un élève en difficulté suivra pendant une activité de lecture.

La stratégie : Lire le mot globalement

Objectif : identifier et lire les mots connus globalement.

Outils : tableau permanent, images et étiquettes, tableau des mots fréquents.

Explication :

Dans un texte, on rencontre des mots qu’on peut lire sans les déchiffrer. Se sont des mots fréquents, mémorisés par la rencontre répétée.

Cette stratégie consiste à se rappeler l’image du mot déjà mémorisé en s’aidant de sa mémoire ou des images étiquetées affichées sur le mur d’affichage ou dans le tableau des mots nouvellement appris ou encore dans le tableau permanent.

L’élève doit s’habituer à commencer sa lecture par un survol du texte pour détecter les mots fréquents. Il encadre le lexique reconnu (s’il trouve des difficultés à se rappeler du mot, il le cherche dans l’environnement de la classe), fait une deuxième lecture en se concentrant sur le sens du texte.

Pour l’élève :

– Je fais un survol du texte.

– J’encadre les mots que je connais.

– Je m’arrête, pendant ma lecture devant ces mots. Je me souviens du mot, je le vois souvent. J’utilise ma mémoire pour l’identifier.

– Ce mot se trouve en dessous de l’image affichée sur le mur d’affichage. L’image représente……. (Il identifie l’image et en même temps lit le mot ou demande de l’aide d’un ami ou du professeur).

– Ce mot, je le rencontre souvent mais je ne me rappelle plus. Je demande de l’aide.

– Le même mot se trouve dans le tableau de lecture dans la phrase…….

Avant de finir, je tiens à signaler que les stratégies de lecture à l’usage des élèves en difficulté sont réalisées à partir des travaux des Mallory et mélimélune (deux bloggeuses). Ce sont celles qui m’ont apporté un autre regard sur la façon de travailler la lecture et qui m’ont orienté vers d’autres ressources et livres importants qui m’ont aidé dans la rédaction de cet article.

