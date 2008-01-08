شهادة مغادرة التراب الوطني : يعتبر تصرف الإدارة في هذه الحالة تجاوزا للسلطة

يعتبر تصرف الإدارة في هذه الحالة تجاوزا للسلطة

تفعيلا لدورنا كجزء من مجتمع مدني، يعرف حقوقه وواجباته،وحريص على انتزاع حقوقه بأسلوب حضاري، ومصر على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان كاملة وبدون انتقائية ، في أفق مأسسة دولة الحق والقانون ، إليكم فحوى الرسالة المضمونة تحت رقم 4225 بتاريخ 07/01/2008 ،الموجة للسيد وزير الداخلية:

إلى السيد وزير الداخلية المحترم

الموضوع: شهادة مغادرة التراب الوطني

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

يشتكي كثير من الموظفين العموميين، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم، من الإجراءات الإدارية التي يتعرضون لها لدى سفرهم إلى الخارج، ذلك أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة على مستوى الحدود، بمختلف منافذها، تطالب هؤلاء المواطنين بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب المغربي، رغم أن التشريع الذي ينظم الهجرة، قانون 03-02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 26 رمضان 1424 (11 نونمبر 2003) لا ينص على أي مقتضى من هذا النوع. ونفس الشيء يقال عن قانون الوظيفة العمومية (24 فبراير 1958). وعليه، يعتبر تصرف الإدارة في هذه الحالة تجاوزا للسلطة، الأمر الذي ينبغي معه لفت نظر الجهات المعنية إلى عدم شرعيته.

و تفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول وافر التقدير والاحترام، والسلام

الإمضاء : محمد حومين