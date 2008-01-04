مشروع كفالة اليتيم
_ فرع وجدة
العصبة المغربية لحماية الطفولة
lmpe_oujda@hotmail.com
مشروع كفالة اليتيم
تقديم
منذ تأسيس العصبة العصبة المغربية لحماية الطفولة بوجدة سنة 1963 وهي تحاول مد يد العون للحالات الاجتماعية وذلك بالتكفل بالأطفال المتخلى عنهم بالمركز الذي أنشأته لهذا الغرض بمستشفى الفارابي إلى أن تجد لهم عائلة تتكفل بهم .
كما أنشأت العصبة روض الطفولة السعيدة قرب متحف للا مريم لاستقبال الأطفال دون سن التمدرس والذين لم تجد لهم عائلات
تتكفل بهم قصد اخذ المبادئ الأولى للتعلم والتربية والترفيه.
إضافة إلى هذا فقد وسعت العصبة من نشاطاتها في العديد من أحياء المدينة وكانت البداية من منطقة سيدي يحي ،حيث قامت
بكراء منزل هناك حتى تقدم خدماتها عن قرب للمعوزين والفقراء.
ولكن وبعد مرور أزيد من 8 سنوات من الجهد والبذل الإنساني لهؤلاء ،ونظرا لتعرض مجموعة من الأطفال الأبرياء في بلادنا للانحراف والضياع والتشرد وفي بعض الأحيان للإجرام بسبب اليتم والفقر ،ووقاية لهذه الشريحة من هذا الانحراف ومحافظة على وحدة الأسرة واستقرارها ووقايتها من التشتت والضياع ،أخذت الجمعية على عاتقها إعطاء الأولوية لهذه الفئة "فئة الأيتام"
فأعدت هذا البرنامج المتواضع لتضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة تحت شعار :
"
أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ،وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى "حديث شريف
الهدف من المشروع :
ستعمل العصبة على التخفيف من معاناة الأيتام في أسرهم ،وستحاول تحسين ظروفهم المعيشية والمعنوية والتربوية حتى لا يتعرضوا للانحراف والضياع والتشرد بسبب اليتم والفقر .
مجالات التدخل :
إيجاد حد أدنى للأيتام من الحاجيات الأساسية للعيش.
تمكين الأيتام من لوازم الدراسة.
توفير الكساء لهم طيلة السنة.
العناية الصحية(تطبيب،دواء،علاج…)
تربيتهم على الأخلاق الفاضلة بتنظيم أنشطة موازية( بالتنسيق مع جمعيات تهتم بالطفل).
النتائج المتوخاة من المشروع :
–كفالة 100 يتيم في أسرهم وإدماجهم في محيطهم الاجتماعي وحمايتهم من الضياع والانحراف والتشرد وتأهيلهم للاعتماد على أنفسهم.
مدة الكفالة :
تتكفل العصبة باليتيم حتى يصبح راشدا أو مكتفيا ليعوض بآخر.
شروط الاستفادة :
– كل يتيم سن 18 سنة.
-وفاة الأب أو ألأم ودخل الأسرة أقل من 1000.00درهم مع وجود الكراء.
-وفاة الأب أو الأم +توفر السكن مع انعدام الدخل.
-ألا تكون الأم منحرفة أخلاقيا أو تحترف التسول .
الوثائق المطلوبة للمشروع :
– شهادة الأب أو الأم.
-شهادة الحياة الجماعية للأيتام.
-شهادة مدرسية بالنسبة للمتمدرسين.
شهادة طبية في حالة الإصابة بعاهة أو مرض مزمن.
-صورتان شمسيتان للأم ولكل يتيم.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر.
ميزانية المشروع :
300.00 درهم عن كل يتيم في الشهر (منها 20.00 درهما *12 شهرا للتمدرس
و20.00درهما *12شهر للكساء
و20.00 درهما *12 شهر للتطبيب
المبلغ الإجمالي لكل يتيم :300.00*12=3600.00
المبلغ الإجمالي للسنوي ل 100 يتيم 3600.00*12=360000.00
ضمانات استمرارية المشروع:
-التزامات الجهات الداعمة شهريا أو دوريا أو سنويا .
-الاتصالات المستمرة بالمحسنين وخصوصا في المناسبات.
-جمع الزكوات من الأغنياء.
-توقيع شراكات مع المؤسسات والجمعيات الداعمة.
تشجيع الوقف الخيري " الحبوس".
الأنشطة المبرمجة :
-السعي للتكفل بعدد أكبر من الأطفال اليتامى.
-خلق مشاريع صغرى لفائدة اليتامى.
-تجهيز قاعة بالوسائل التربوية للأطفال :كتب ،قصص ، مجلات أشرطة تربوية ،حواسيب….
الخدمات التي تقدمها العصبة خلال السنة
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توفير محفظة التلميذ المحتاج
-تشجيع التلاميذ المتفوقين في الدراسة بتقديم جوائز لهم.
-توزيع قفة رمضان على المعوزين.
-توزيع قفة 26 رمضان على الفقراء.
توفير لباس عيد الفطر للأطفال اليتامى والفقراء.
شراء الأضاحي لليتامى والفقراء.
– جمع وتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء .
-توزيع الهدايا على الأطفال أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي.
-توفير حقيبة العروس.
-الفحص الطبي وتوفير الأدوية والنظارات.
-إجراء عمليات الختان لأبناء المحتاجين.
-تعليم الحرف للنساء:الخياطة ،الحلويات….
-توفير القفة الشهرية لليتامى والعجزة.
-إقامة مأدبة غذاء أو عشاء لفائدة نزلاء بعض المؤسسات :دار العجزة ،الخيرية،مركز حماية الطفولة….
-جمع اللباس والفراش والغطاء وكل مستلزمات البيت وتوزيعها على المحتاجين.
-محو الأمية للنساء.
-حملات التوعية والتحسيس.
-إقامة أنشطة يخصص ريعها للحالات الاجتماعية.
12 Comments
بارك الله سعي الإخوة والأخوات الساهرين على فرع العصبة في الجهة الشرقية وأتمنى أن يلتفت أهل الخير والإحسان إلى هذا الفرع لدعمه حتى يستطيع كفالة أكبر عدد ممكن من اليتامى وأنوه بجهود الأستاذ أحمد كورجيت المسئول عن ملحق الفرع بحي البام بسيدي يحيى ؛ وقد عاينت منها ما يبعث على الارتياح ولن أنسى الطاقم المساعد بنسائه ورجاله فجزى الله الجميع كل خير على سعيهم المشكور
في البداية أود تقديم شكري للسيد محمدالشركي على مقالاته التعريفية والتشجيعية لمؤسستنا و لكل من راسلنا عبر البريد الالكتروني من أشخاص وبعض ممثلي الصحافة المحلية والوطنية ،ونقدر لهم اهتمامهم بأنشطة العصبة المغربية لحماية الطفولة في الجهة الشرقية ،ونحن اذ نقوم بهذا العمل فهو ابتغاء مرضاة الله أولا وخدمة لبلدنا ومساهمة منا في تنمية المنطقة الشرقية ونحن نمد أيدينا الى كل الخيرين من أبناء مدينتنا لنتعاون جميعا لما فيه مصلحة البلاد والعباد ،ونثمن المجهودات التي تقوم بها فعاليات المجتمع المدني الأخرى في المنطقة الشرقية وكذا المجهودات التي يقوم بها السيد والي ولاية وجدة عامل عمالة وجدة أنجاد .
مرة أخرى ندعوا كافة العاملين في االحقل الجمعوي والتنموي والتطوعي الى التواصل والتشاور والتنسيق قصد توحيد الجهود من أجل مصلحة الوطن والمواطن .
وأخيرا شكرا لكل من يساندنا ويدعمنا من محسنين ومحسنات الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام والعرفان بالجميل،و شكر آخرلكل من يشجعنا بمراسلته وكلمته الطيبة وحبه لأفعال الخير في بلدنا ويقوم بالتعريف والنشر والدعاية »فالدال على الخير كفاعله ».
البريد الالكتروني :lmpe_oujda@hotmail.com
موقعنا على الأنتريت :www.lmpe-oujda.org
الهاتف :036541632
jazakom Allah Khayr
je voudrais savoir + info pour parteciper a cet evenement…
je veux parteciper avec une somme chaque mois inshAllah.
j’attends votre reponse
khaled.radouan@gmail.com
السلام عليكم أنا سيدة مقيمة بالولايات المتحدة الامريكية اريد ان اعرف معلومات عن التكلف بطفل و بطفلة من مركزكم المحترم
اما متزوجة بأميركي مسلم الحمد لله و ما عندي أطفال
أنا اقصد التكفل يعني اريد ان أتكفل بطفل و تكون تام حيت ان تكون عندي الحق بالتبني انشاء الله المرجو إرسال معلومات على naima1434@yahoo.com
المرجو الجواب و الله المستعان
السلام عليكم
السلام عليكم أنا مغربي أبلغ 42 من العمر متزوج وعندي طفلة وأرغب بالتكفل بيتيم أويتيمة رقم هاتفي هو 0662061769
السلام عليكم انا مغربية مقيمة في بلجيكا متزوجة من مغربي مسلمون
والحمد لله اود التكفل بطفلة يتيمة في اشهرها الأولى ارجوا المساعدة
جازاكم الله خيرا.ahlam-12-12@outlook.com
أنا أعيش في وجده هل يمكنني المساعدة في عمل تطوعي ?
السلام عليكم انا متزوجة ولم ارزق بعد باطفال اود ان اتبنى طفلة يتيمة في سبيل الله واتمنى معرفة الاجراءات الممكنة وجزاكم الله كل خير
السلام عليكم هل يوجد من يتكفل برضيع عمره 3 أشهر
اريد تكفل بالرضيع وجزاكمالله
السلام عليكم انا مغربية مقبمة في الامارات اريد كفالة يتيم فما هي الوثايق وكم المبلغ اللازم اىجو الرد لكي ابعث الوثايق والمبلغ وشكرا