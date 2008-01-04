_ فرع وجدة

العصبة المغربية لحماية الطفولة

مشروع كفالة اليتيم

تقديم

منذ تأسيس العصبة العصبة المغربية لحماية الطفولة بوجدة سنة 1963 وهي تحاول مد يد العون للحالات الاجتماعية وذلك بالتكفل بالأطفال المتخلى عنهم بالمركز الذي أنشأته لهذا الغرض بمستشفى الفارابي إلى أن تجد لهم عائلة تتكفل بهم .

كما أنشأت العصبة روض الطفولة السعيدة قرب متحف للا مريم لاستقبال الأطفال دون سن التمدرس والذين لم تجد لهم عائلات

تتكفل بهم قصد اخذ المبادئ الأولى للتعلم والتربية والترفيه.

إضافة إلى هذا فقد وسعت العصبة من نشاطاتها في العديد من أحياء المدينة وكانت البداية من منطقة سيدي يحي ،حيث قامت

بكراء منزل هناك حتى تقدم خدماتها عن قرب للمعوزين والفقراء.

ولكن وبعد مرور أزيد من 8 سنوات من الجهد والبذل الإنساني لهؤلاء ،ونظرا لتعرض مجموعة من الأطفال الأبرياء في بلادنا للانحراف والضياع والتشرد وفي بعض الأحيان للإجرام بسبب اليتم والفقر ،ووقاية لهذه الشريحة من هذا الانحراف ومحافظة على وحدة الأسرة واستقرارها ووقايتها من التشتت والضياع ،أخذت الجمعية على عاتقها إعطاء الأولوية لهذه الفئة "فئة الأيتام"

فأعدت هذا البرنامج المتواضع لتضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة تحت شعار :

"

أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ،وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى "حديث شريف

الهدف من المشروع :

ستعمل العصبة على التخفيف من معاناة الأيتام في أسرهم ،وستحاول تحسين ظروفهم المعيشية والمعنوية والتربوية حتى لا يتعرضوا للانحراف والضياع والتشرد بسبب اليتم والفقر .

مجالات التدخل :

إيجاد حد أدنى للأيتام من الحاجيات الأساسية للعيش.

تمكين الأيتام من لوازم الدراسة.

توفير الكساء لهم طيلة السنة.

العناية الصحية(تطبيب،دواء،علاج…)

تربيتهم على الأخلاق الفاضلة بتنظيم أنشطة موازية( بالتنسيق مع جمعيات تهتم بالطفل).

النتائج المتوخاة من المشروع :

–كفالة 100 يتيم في أسرهم وإدماجهم في محيطهم الاجتماعي وحمايتهم من الضياع والانحراف والتشرد وتأهيلهم للاعتماد على أنفسهم.

مدة الكفالة :

تتكفل العصبة باليتيم حتى يصبح راشدا أو مكتفيا ليعوض بآخر.

شروط الاستفادة :

– كل يتيم سن 18 سنة.

-وفاة الأب أو ألأم ودخل الأسرة أقل من 1000.00درهم مع وجود الكراء.

-وفاة الأب أو الأم +توفر السكن مع انعدام الدخل.

-ألا تكون الأم منحرفة أخلاقيا أو تحترف التسول .

الوثائق المطلوبة للمشروع :

– شهادة الأب أو الأم.

-شهادة الحياة الجماعية للأيتام.

-شهادة مدرسية بالنسبة للمتمدرسين.

شهادة طبية في حالة الإصابة بعاهة أو مرض مزمن.

-صورتان شمسيتان للأم ولكل يتيم.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر.

ميزانية المشروع :

300.00 درهم عن كل يتيم في الشهر (منها 20.00 درهما *12 شهرا للتمدرس

و20.00درهما *12شهر للكساء

و20.00 درهما *12 شهر للتطبيب

المبلغ الإجمالي لكل يتيم :300.00*12=3600.00

المبلغ الإجمالي للسنوي ل 100 يتيم 3600.00*12=360000.00

ضمانات استمرارية المشروع:

-التزامات الجهات الداعمة شهريا أو دوريا أو سنويا .

-الاتصالات المستمرة بالمحسنين وخصوصا في المناسبات.

-جمع الزكوات من الأغنياء.

-توقيع شراكات مع المؤسسات والجمعيات الداعمة.

تشجيع الوقف الخيري " الحبوس".

الأنشطة المبرمجة :

-السعي للتكفل بعدد أكبر من الأطفال اليتامى.

-خلق مشاريع صغرى لفائدة اليتامى.

-تجهيز قاعة بالوسائل التربوية للأطفال :كتب ،قصص ، مجلات أشرطة تربوية ،حواسيب….

الخدمات التي تقدمها العصبة خلال السنة

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توفير محفظة التلميذ المحتاج

-تشجيع التلاميذ المتفوقين في الدراسة بتقديم جوائز لهم.

-توزيع قفة رمضان على المعوزين.

-توزيع قفة 26 رمضان على الفقراء.

توفير لباس عيد الفطر للأطفال اليتامى والفقراء.

شراء الأضاحي لليتامى والفقراء.

– جمع وتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء .

-توزيع الهدايا على الأطفال أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

-توفير حقيبة العروس.

-الفحص الطبي وتوفير الأدوية والنظارات.

-إجراء عمليات الختان لأبناء المحتاجين.

-تعليم الحرف للنساء:الخياطة ،الحلويات….

-توفير القفة الشهرية لليتامى والعجزة.

-إقامة مأدبة غذاء أو عشاء لفائدة نزلاء بعض المؤسسات :دار العجزة ،الخيرية،مركز حماية الطفولة….

-جمع اللباس والفراش والغطاء وكل مستلزمات البيت وتوزيعها على المحتاجين.

-محو الأمية للنساء.

-حملات التوعية والتحسيس.

-إقامة أنشطة يخصص ريعها للحالات الاجتماعية.