ادعاءات عبد السلام ياسين و مريديه:خرافات أم يقينيات؟؟
ادعاءات عبد السلام ياسين و مريديه:خرافات أم يقينيات؟؟
كثر الحديث في الشهور الأخيرة عن عبد السلام ياسين مؤسس و مرشد جماعة العدل و الإحسان بالمغرب و ما يروجه تباعه من رؤى و منامات و مشاهدات أثارت ردود أفعال من طرف الناس منهم من صنفها في خانة الخرافات و منهم من اعتبرها تكتيكا سياسيا لإثارة الإنتباه إلى الجماعة و حشد و تعبئة مريديها و منهم طائفة من العلماء من أبانوا أن الجماعة تعيش داخل انحرافات عقدية خطيرة على عقيدة التوحيد و بعيدة عن سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم.و لقد تتبعت على مدى الشهور السابقة ما تم نشره في الجرائد و الصحف الوطنية و الدولية كما ولجت غرفة الدردشة في البالتولك بعنوان نقاش مع جماعة العدل و الإحسان لصاحبها جاركوم2006 و استمعت إلى الأشرطة الصوتية المقدمة حول نوع و مضمون الرؤى و المنامات و المشاهدات فأصابني العجب مما سمعت على لسان عبد السلام ياسين و أتباعه.فالمرشد يدعي أنه ولي من أولياء الله وأنه يجالس و يحاور و يشاهد الرسول صلى الله عليه و سلم يقظة و يرى الملائكة يقظة و يدعي أن أمه تكلم من قبرها أتباعه الأحياء و يعتبر أن ما يراه مريدوه من منامات و رؤى و مشاهدات هو تثبيت من الله كما كان قصص القرآن يثبت الرسول صلى الله عليه و سلم و يدعي أن دعاء الرابطة دعاء تردده الأشجار و الأنهار و الجبال و النباتات و أن الأنبياء و الرسل يتزلفون لأتباع عبد السلام ياسين لعل هؤلاء يضيفونهم في دعاء الرابطة و يدعي أن الشيعة إخوته و يدعو لهم بالنصر والسداد و يدعي أن الصحابي الجليل كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو شيخ العصبية و الطاغوت و الهرقلية الأموية .كما أن منير الركراكي عضو مجلس الإرشاد و التوجيه في الجماعة يؤكد في الأشرطة أن جارية سكرانة صلت الصبح بالصحابة في عهد اليزيد و يدعي أن عبد السلام ياسين هو خليفة رسول الله لأنه يتوفر على عشرة شروط و يدعو إلى بيعته كما أن منامات و رؤى و مشاهدات المريدين المروية في الأشرطة تؤكد أنهم يرون يقظة الملائكة و جبريل و الله و الأنبياء و الرسل صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين كما انهم يرون الرسول صلى الله عليه و سلم برأس مقطوع و ووجه أسود و سائق لشاحنة تحمل الدرة إلخ إلخ من الرؤى و المشاهدات كما هو مدون في الموقع الرسمي لعبد السلام ياسين www.yassine.net .ادعاءات كثيرة صادمة و غريبة و عجيبة على عقيدة التوحيد توحيد الربوبية و الألوهية و الأسماء و الصفات.كما أن مجالس النصيحة و زيارات الأحد المبثوتة على شبكة الأنترنيت تحولت إلى مجالس الدعوة إلى عبد السلام ياسين و شرح نبوءاته و غيبياته و كتبه و إعداد المريدين لمحطة الزحف للإستيلاء على الحكم في المغرب بناء على رسائل الغيب و المبشرات المرتبطة بسنة 2006.
هل ما يدعيه عبد السلام ياسين و مريدوه يقينيات أم خرافات؟؟.حول هدا السؤال تدور حرب طاحنة الآن بين العلماء و طلبة العلم و عموم الناس من جهة و بين عبد السلام ياسين ومريديه من جهة ثانية متمظهرة في صدور قرص صلب و كتب و مقالات و حوارات العلماء و طلبة العلم و ردود عبد السلام ياسين و فقهاء الجماعة.و هي حرب حول العقائد الإسلامية و ما جاء في كتاب الله و سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه و سلم و بين ما هو في ادعاءات و كتابات الجماعة.غير أن هده الحرب لم تتناول الجانب السياسي في الموضوع بل اكتفت فقط بالجانب العقدي رغم أن الرؤى و المنامات و المشاهدات المزعومة دات مضمون سياسي مرتبط بخلافة عبد السلام ياسين المزعومة و قرب تحقيق النصر عبر الزحف.إن المتتبع في هدوء و تؤدة لما يجري يخرج بملاحظات أساسية أهمها أن ادعاءات عبد السلام ياسين و مريديه لا علاقة لها بالدعوة الإسلامية و منهج أهل السنة و الجماعة و إنما هي دعوة إلى تقديس و تعظيم و تبجيل و عصمة عبد السلام ياسين لتحقيق هدف سياسي بمعنى أن الجماعة هي جماعة سياسية بلباس صوفي توظف الخرافة و تعتدي على حرمة الأنبياء و الرسل و الملائكة لشحد تاييد مريديها و أتباعها للزحف على الحكم كما هو مسطر في كتاب المنهاج الياسيني دستور الجماعة.كما ان الملاحظ لنوعية الدائرة المحيطة بعبد السلام ياسين في إطار المسؤولين عن الجماعة يستنتج أن عبد السلام ياسين محاط ببناته و أصهاره و أقربائه المستفيدون جيدا من الوضع المالي و المعنوي للجماعة علما أن اتباع الجماعة يؤدون شهريا للجماعة أقساطا مالية فهل عبد السلام ياسين بلغة الإقتصاد هو الرئيس المدير العام لشركة العدل و الإحسان و بناته و أصهاره و أقرباؤه هم المجلس الإداري للشركة و بدلك يستفيدون سياسيا و ماديا من نشر الخرافة و الكدب على الله و رسوله و صحابته رضوان الله عليهم اجمعين؟.و هل عبد السلام ياسين هو الصنم المعبود داخل معبده الجماعة حيث يكون وضع الأتباع و المريدين هو عبادة الصنم داخل المعبد و تقديم القرابين للتقرب زلفى إلى الله خاصة و ان عبد السلام ياسين يعدهم بالجنة إن هم تبعوه و قدسوه و عظموه و بجلوه؟.
هده الأسئلة و غيرها كثير تستوجب أن يقوم العلماء أولا و المسؤولون ثانيا و الرأي العام المغربي ثالثا بمناقشتها و إزالة الغبار و الضباب حول ماهيتها ؟؟
بقلم: فاروق نزارلي
ملحوظة : المقال لا يعبربالضرورة عن رأي جريدة وجدة سيتي وانما يعبر عن رأي كاتبه….
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177 Comments
لمادا مريدو العدل و الاحسان وحدهم من رءا الحدث العضيم ل 2006 الدي لم يقع طبعا. هل هم وحدهم المؤمنين الدين اختيرو( شعب الله المختار) لرؤيا. الجواب واضح.وهو انهم مادامو جماعة واحدة.ومادامو يجتمعون وييتدارسون( ليس القران الكريم) نفس الافكار ونفس الرغبات والاهداف…الخ فمن الطبيعي ان تكون لهم نفس الاحلام.
ادا كان هناك حاكم يحكم بلدا فيه مشاكل وازمات ومصاعب…الخ(وهل هناك بلاد بلا دالك كله او بعضه) واراد هادا الحاكم وعبر انه يريد الاصلاح ومعالجة تلكم المشاكل والصعاب…الخ.فهل من الاسلام و من المصلحة ومن الحرص على الشعب. ان نعارضه وان نسعا الى اسقاطه ( ندير ليه العصا فالرويضة).هادا هو حال المغرب مع العدل والاحسان .لقد تملكتهم الانى والعياد بالله.لقد اخدثهم العزة بالاتم .
يحزنني ان تحتل فلسطين ولا نملك لها من قوة.يحزنني ما يقع فالعراق.يحزنني حال الامة عموما الدي يتسم بالضعف والتشردم.لكن كل دالك بلا قيمة لاننا على ايمانن راسخ ويقين تابت ان كل دالك زائل وان فلسطين ستتحرر وان العراق سينهض وان الامة ستصحى.ولكن مايحزن وما يقطع القلب وما هو اخطر من احتلال فلسطين…الخ.هو ان يكون في هده الامة من يامن بالخرافة والاحلام (وبالدكثورة والاستادية)ويجد من يصدقه ويثبعه.هدا اخطر على الامة من اعدائها.
من جالس هؤلاء الناس عرف قدرهم و تأكد أن الله معهم و أن أخدهم للاحسان طريق الى الجنة
البلاد ليست في حاجة الى الجدل و اللف والدوران.الرؤي ما الرؤي وهدا الكلام الفارغ الدي لا يطعم جائعا ولا يرضع رضيع و لا يهدي ضالا.البلاد ( المغرب خصوصا والاسلامي عموما) في حاجة الى نقاش و حوار هادف و جدي حول كل القضايا.الحكم وطريقته و ماسساته على راس دالك اما ان تقول لي ان فلان او علان حلم او رء كدا كدا فوالله لو كان عمر بان الخطاب حي لامر بجلدك جلد.فيا قوم اعقلو و صحو من احلامكم المريضة.
ليس المسئلة ب المجالسة و لا بان هدا يسلم علي ادا مر علي او ان هدا يسئل علي .فعلنا هم كدالك ولكن لمادا هل يفعلون دالك لله طيب ان فعلو دالك لله فعملهم مقبول و شكرهم واجب . ابعدين ( ) لايجب ان يطلبو مقابل لفعلهم المعروف.هدا يدكر بالخطء الدي وقعت فيه الحركة الوطنية .فعندما استقل المغرب اصبحو ينازعون الحكم بدعوى انهم هم المقاومة و هم الوطنيون الخ اي انهم يريدون ان ياخدو التمن.ابتزاز يعن.
الان مرة على الحدث المزعوم شهران تقريبا. انا اقترح على الاخوة الساهرين على هدا الموقع والدين ادلو برءي معارض للعدل والاحسان ان ناسس جمعية تهدف الى تصحيح المسائل التي تعرضة للتحريف و الابتداع و الى الدفاع عن الاسلام من كل الدين يتلاعبون به لاغراض خاصة بهم .وتقديم صورة الاسلام الحقيقية.
العدل و الاحسان فصيل من فصائل الحركة السلفية. نعم اقول السلفية.لانه في نضري ليس هناك شيء اسمه حركة اسلامية.فكل مسلم حركة اسلامية بالضرورة وان لم يسمي بفسه اسلامي . فهناك من يسميها حركة اصولية( خصومها ) وهناك من يسميها اسلامية(انصارها).اما وصفها بالسلفية فوصف محايد و اسم على مسمى.لمادا لانها تاخد عن السلف و تعتبر اجتهاد السلف احق بالتقليد و الاتباع.والحركة السلفية كما قلت فصائل و احزاب . فهناك من تسلف في العبادات دون غيرها و هم المعروفون اليوم بالسلفية.وهناك من تسلف في التصوف . وهناك من تسلف في السياسة .اي اخد اجتهاد السلف و تاويله وفهمه للسياسه . ومن الفصائل المعروفة في هدا الاتجاه جماعات الاخوان المسلمين و في المغرب حركة التوحيد و الاصلاح و العدل و الاحسان. وانا اميز بين الاسلام و المعبرين عنه وهم القران الكريم و الرسول ص و خلفائه الاربع الراشدين .و بين عموم الصحابة رضي الله عليهم جميعا و السلف من جهة ثالتة. فالسلف درجة ادنى من درجة الصحابي و درجة عموم الصحابة اقل من درجة الخلفاء الراشدين منهم.لان اسلف يبتدا من الامس القريب (علال الفاسي المختار السوسي العربي العلوي …الخ)الى زمن الصحابة.و الصحابة ليسو كلهم على درجة الراشدين الاربع من القرب من رسول الله. و بالتالى الالمام و الاستيعاب للاسلام و مقاصده لدالك اوصانا رسول الله ص بتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.كل هده المقدمة ضرورية لاطرح هدا السؤال.وهو من اين اتت الحركة السلفية عموما و العدل والاحسان خصوصا بان الدين هو السياسة و السياسة هي الدين. هل من الرسول ص و خلفائه الراشدين ام من عمو م الصحابة ام من سيرة السلف و سلوكه.انا اقدم الجواب الدي اعتبره صحيح و هو من سيرة السلف و من سيرة بعض الصحابة رضوان الله عليهم.لانه ادا قرانا سيره رسول الله و سيرة خلفائه نجد انهم يفصلون و يميزون و لا يخلطون بين السياسة و الدين.فحديث توبير النخلة معروف وفيه يقول ص بصريح العبارة ادا حدثكم في شؤن دنياكم فانا بشر اصيب واخطء وادا حدثكم في شؤون دينكم فلن اكدب على الله شيء.( شؤون الدنيا.شؤون الدين).وعمر ابن الخطاب رض اوقف بعض النصوص الواردة في القران ومنها نص يثعلق ب الغنيمة وعندما احتج بعض الصحابة نان دالك وارد في القران قال لهم نعم الامر كما تقولون و لكن لا ارى دالك. وهدا علي رض بعت صحاني معروف لمحاورة الخوارج فقال له …..
تابع……وهدا علي رض يبعت بصحابي معروف لمحاورت الخوارج فيوصيه و يقول له لا تجادلهم بالقران فانه حمال اوجه.وهناك امر اخر وهو ان الصحابة اختلفو بل و تقاتلو و تنازعو حول الامامة (اي رئاسة الدولة) فهل هو نزاع في الدين او حول الدين.و الحقيقة ان اول من ادخل الدين في السياسة هم الخوارج ( خرجو على علي رض)عندما رفعو شعارهم لاحكم الا الله( قارن بين هدا الشعار و الاسلام هو الحل الدي ترفعه السلفية)فكان ان رد عليهم علي رض ب حكمته المشهورة كلمت حق اريد بها باطل.(الاسلام هو الحل حق لكن شعار يخفي به اصحابه عجزهم ) فمن اولا بالاتباع الدي نام في سرير رسول الله وباب العلم ام الخارجون عليه.تم جاء بعدهم الشيعة (بعد الخوارج) فادخلو الامامة في العقائد .اتمنى ان تططورة الحركة السلفية في اتجاه ان تدركة ان ما هي عليه خطء وجب تصحيحه واتمنى ان يتبين المسلمين في هده الامور لا ان يتلقون كل ما يقدف لهم و كانه الوحي.
من احب الله رأى كل شىء جميلا
ما فائدة القلم اذا لم يفتح فكرا .. أو يضمد جرحا .. أو يرقأ دمعة .. أو يطهرقلبا .. أو يكشف زيفا .. أو يبني صرحا يسعد الإنسان في ضلاله
لا يجب أن تقول كل ما تعرف … ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول..
alhoma ansore ahla al3adli walihssan amin wihfad a3dam insan fihad alwa9t sidi abdessallam amin amin amin amin ..
عجبا لأخوة في الله مهما أبعدتهم الدنيا يبقى الحب والدعاء ….اللهم إني أفديه بروحي وبكل ما أملك اللهم عزنا لنصرته عطر فمك بذكر الصلاة على رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي يجادل كثيرا يعمل قليلا الذي يجادل كثيرا يعمل قليلا man la yo9adire awlyaa allah fhowa mahroum allah yahfad morchid jamaat al3dli waalihssan amin
لم افهم مقصد الاخوين الاخيرين.واعتقد ان في القران الكريم اية تدعو الى القصد في الكلام . واخص بالدكر الاخ الاخير.حيث ان مقاله دكرني بفلم يقول فيه احد الممثلين للاخر يا علي لا تجادل وكنت اعتقد ان الامر افتراء و فسق الافلام ادا بي اقرء ان الدي يجادل كثيرا يعمل قليلا ..الخ. اي ان الاخ يدعونا الى الكف عن الجدال .رغم ان الجدال بالحسنا مامور به قرانيا.وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العضيم.
قرات في جريدة محلية مقال لصاحبه يحلل فيه الدوافع و الاهداف من اطلاق الرؤيا المزعومة ل 2006 .وخلاصة التحليل ان الرؤيا عند قيادة العدل و الاحسان لم تكن الا مقياس لقياس درجة تمسك المريدين ( في الحقيقة درجة مريديتهم) بالجماعة = العقيدة.و شيخها.و في نفس الوقت مصفات( فلتر) لتصفيث المريدين بين بين( نص.نص) و التخلص منهم.( كما حصل مع محمد البشيري) . استعدادا على ما يبدو لمرحلت الزحف الواردة في احدا نواميس الشيخ يس.(مما يعني ان القوم لا يامنون لا بالرؤيا ولا هم يحزنون وانما يوضفون دالك لاغراض خاصة بهم). ما اثارني هو تشبيه الكاتب( الدي على ما يبدو يميل الى خط الجماعة) لدالك مع الحادت الدي وقع ل رسول الله ص عندما اسراه الله جلت قدرته من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ( دالك وارد في القران الدي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) . فتشبيه الكاتب للحالة الياسنية مع قصة المهدي ابن تومرت يمكن قبولها و مناقشتها( ابن تومرت ليس رسولا و لا نبى ) بل ان دالك من الناحية التاريخية يسيء الى جماعة ياسين لما الت اليه التومرتية. لكن ان يقارن يسن مع الرسول ص الدي نزل عليه الوحي و الدي لم يكن من اهدافه الا ان يسلم الناس وان يقام الدين ( عكس يس الدى غايته السياسة ) فغير مقبول. وان كان في الاسلام للمجتهد اجر .و الله اعلم.
قال الله تعالى » اليوم أتممت لكم دينكم و رضيت لكم الإسلام دينا » و لم يكلفنا الله تعالى بما لا وسع لنا فيه و ما أمرنا إلا بطاعته و طاعة نبيه و أولي الأمر و اتباع ما نجده في القرآن و السنة و الأهتداء بصحابته و قال العلماء و رثة الأأنبياء أمرنا بلزومهم و حذرنا من الخروج عن الجماعة و قال ما اجتمعت أمتي على ضلالة و لا يخرج عن الجماعة إلا الشيطان فيلزمنا اتباع رأي أغلبية العلماء و ليس رأيا واحدا و لو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم سيعين خليفة لكان عينه حينما حضرت وفاته و كان فيهم خير الناس صاحبه الصديق و عمر الفاروق و عثمان الحيي و عليه أخاه و لكان عين أحدا منهم و لم يترك الأأمر لهم شورى بينهم. و لكان أولى به أن يضهر لهم يوم اختلفوا فيما بينهم فيضع حدا لخلافهم فلماذا يضهر لهذا ما امرنا الله تعالى غلا بالإيمان بالقرآن و الحديث و لم يأمرنا بالإيمان بمنامة أحد فالأغنسان حر إن كذب بمنامة لا ذنب عليه و إن صدقها يكون بين أمرين إما ان يكون على خير أو أن يكون مفتونا و لا تسوا أن من أساليب الدجال أن يكلم الموتى الأحياء و يخبرونهم بأنه نبيهم أو خليفتهم أو إلههم كل حسب منطقه و لو كان مثل هذه الأىيات حجة فمعنى كل الناس سيفتنون بالدجال نسأل الله العفو و العافية اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم و عذاب القبر و فتنة المحيا و الممات و فتنة المسيح الدجال. ثم هناك فرق بين مالمنامات التي هي حديث النفس و بين ما هو رؤيا و أغلب هذه المنامات حيدث نفس فمثلا بعضه يقول إنه كان يمارس تمارين رياضية و مدربه هو سيدنا رسول الله و أن الرسول يكتب بلغة تشبه الصينية ثم فهم منه قولا أي من كتابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أولا الرسول عليه الصلاة لم يكن يكتب و لم يعرف يوما ما كيف يكتب و من صفاته أنه النبي الأمي و هذه معجزة في حقه تنزيها و تبريئا لعلمه من أن يكون من عند غير الله و المعجزة لا تنتهي صلاحيتها فإذن يبقى رسول الله على ما هو عليه ثم يقول أنه يكتب بحروف شبه صينية و لماذا لا يكتب بالعربية و هي لغة القرآن و لغة الجنة؟!! الأمر كله يدل على هوس صاحب الرؤيا بألعاب الكونغ فو و الكاراتيه و الفنون القتالية الصينية مع طبعه الديني و تفكيره كثيرا في سيدنا رسول الله فجائت الأمور مختلطة هكذا فجمع في حلمه بين أحب الأاشياء إليه فهو حديث نفس لا رؤيا -1-
ثم إن القول الذي سمعه ليس ببشارة و لا رسالة لأنه حديث مشهور معروف فإما أنه سمعه أو قرأه في يوم من الأيام و جاء الوقت فوضفه ضمن أدوات حلمه ثم إن العلماء أجمعوا على أن رسول الله لا يتشبه الشيطان به فرؤيته حقيقة و لكن بشرط أن يرى على صورته الحقيقية التي وثقها العلماء بلونه و شكله و حروفه فهذه هي الصورة التي لا يمكن أن يثمثل بها الشيطان و إلا فإمكان أي شخص إنس أو جن أن يقف و يزعم انه رسول الله و كم من المتنبئين و الدجالين مروا في التاريخ و لكن الذي يحرم على الشيطان الثمثل به هو صورة و صفة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام الحقيقية و المشرفة أما غيرها فهي شأنها شأن كل الأحلام الأخرى إما حديث نفس يعني اهتمام الغنسان بأمور و تفكيره العميق بها فيراها في أحلامه كحديث نفس أو أنها وسوسة شيطان اي يتعمد الشيطان حضورها في دهن الأغنسان لأجل غوايته و تضليله و عليكم بكتاب الله و سنة رسوله فهي سفينة النجاة و العصمة من كل فتنة و احذروا من الإدعاء على الله و رسوله و ملائكته ما لم ينزل به من سلطان فتهوا في النار بألسنتكم فلا يكب في النار الأغنسان مثل لسانه كما حذر سيدنا رسول الله و إن المرأ لينطق بكلمة يحسبها هينة و هي عند الله عظيمة حيث قد يكون معناها شرك أو إهانة لمقام النبوة سيدنا محمدعليه أفضل الصلاة و السلام و اذكروا قول العلماء و سيدتنا عائشة استنباطا من أحاديث سيدنا رسول الله إنكم لن تروا ربكم حتى تمومتوا فكل من زعم أنه رأى الله كذب و يستحيل في الله تعالى الرؤيا إذ هو ليس جسما محدودا و لا في مكان بعينه فكيف يزعم احدهم انه رآه بل كيف للعقول ان تذركه عدا ان تدركه الأابصار يقول سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار و غن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه و في حديث قدسي » من رآني وضن أنه رآني فإنه لم يراني » و من آمن بإمكان ثمثل سينا محمد في صورة وجه أسود حاشا لله و لرسول الله من قول السفهاء و قليلي الادب مع جناب حضرة سيدنا رسول الله و أيضا إذا زعموا بإمكانية رؤية الله تعالى حاشا لله فإن هؤلاء يخشى عليهم من فتنة الدجال إن عاصروه فليس بعيدا أن يقول إن الله تعالى ثمثل في صورة أقل قدرا من صورته-مع استحالة الصورة عليه- كما يمكن للرسول أن يثمثل في صورة أقل قدرا من صورته الأاصلية – حشا لله من هكذا فكر و أعوذ بالله من هؤلاء و أتبرأ إلى الله منهم2
اولا أود أن أحييكم بتحية الأسلام و تحية الاسلام السلام فالسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أنا لا أدري ان كان ما يقال على الشيخ صحيحا ام مجرد افتراء ولكن ما ألاحظه على الساحة من خلال انشطة اخوان الجماعة من الدعوة و الالتزام والسلوك السوي لا يعكس هده الافكار الخرافية التي تقال عن ع.ي و مريديه خصوصا و أني أعرف مجموعة من المثقفين و الأساتدة الجامعيين والدكاترة و رجال التعليم فلا اظن انهم سيغيبون عقلهم حتى يستهلكوا مثل هده الخرافات و الترهات كتصديق مخاطبة ع.ي للرسول في اليقظة ونحو دلك مما جاء في المقال . رغم أني أستبعد كل هده الا د عاءات الا أنها ان صحت فستكون كارثة حقيقية لأنا سنجد أنفسنا في مواجهة عقليات ظننا أنها بدأت تندثر مع اندثار الأمية و الجهل
انا السيف البتار..اقطع راس كل من جار..لاسيما ما قيل في الليل والنهار…على حير البشر وسيدالانام.. لو كان عليا حاضرا لما جار…ولكنه يضرب الاعناق ولا ينهار…ولو ظل طول الليل والنهار.. وداك كان درس منه يوم ان ثار…على مردة الجن والشياطين في بثر دات العلم ودات القرار. ولو كان بلالا لصاح الله اكبر..ونزل الزبير بن العوام يترجل…وقال اين عبدالسلام هدا الدي يتتلمد…الم يعرف الدجال الدي ياسر… واشراقاته الدجالية التي بها يرسل.. ولو كان ابا بكر لصاح..وفي جنبات صيحته يكون الحق قد فاح..وقس على هدا.
وان كنت سيفا بتارا فان دلك من الدي جعلني قوة لاحمي هدا الاسلام من عبدة الخرافة الدجالية التي مست الرسول الكريم وضربت مقومات الزهد بكل انواعه حتى اصبح الشك يضرب اطنابه ولو لدى عبد صغير لا زال في مهده.. وبين هدا وداك لست الا سيفا بتارا احمى رباط الخيل لاصحابه واحباءه وسيظهر بريق لوني ونوره وانتظروا اني معكم من المنتظرين
من خلال ماشهدثه عن مرشد جماعث العدل والاءحسان وقرْْْْْْْْْْْْأته هو أنه في طريق الله سبحانه وث
عالى واثباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بوابثها التربية الثربية الثربية ……
الهم
السلام على من اتبع الهدى..وبعد
اقول للاخ الحسين الدي راى في عبدالسلام ياسين ما راى ولكن ما قوله في حكم الله ورسوله في القران عن الخفة وصاحبها حقا وشرعا وهي في القران مدونة.
ان كان الداعية قد قرا الاوراق ليجعلها ترتيبا في حكمة الخطاب وبرامجه المساقة فهو مسار دنيوي ياخي ليس له في الاسلام من شيىء مقبول لكونه اختلط به نبات الارض واصبح هشيما تدروه الرياح . انه الخطا في الاحتهاد يا سي الحسين .ومن اخطا فله اجر واحد وهدا الاجر الواحد هو الدي تملكه الداعية بالدين يسيرون وراءه في ظلال بعيد ودلك هو رصيدهم الدنيوي وسيرحلون عنه ويخلفونه وراءهم .اما الاجر الممنوح للمجتهد المصيب فانه لم يحققه لكونه عند الله ورسوله وفي علمه وعلم وزنه..مصداقا للحديث من اجتهد واصاب فله اجر الدنيا والاخرة ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد..والمراد باجر واحد هو ما يوفره من شهرة وكتب ولو كانت مثل زبد البحر..فهادا هو الدي اجادل به واتمنى يا سي الحسين لو هدي الداغي الى صراط الله المستقيم وان رمضان ات بحول الله واتمنى ان يكون بين يدي امير المؤمنين بدرس خارق من حيث ان يجمع فيه كل ما لاح من رحمة الله ومغفرته مصداقا لما جاء في سورة الاسراء وان الرسول الكريم محمد ص لما اسري به راها وهي قوله تعالى التي كتبت على ساق العرش..واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى.اه
تحية السلم والمسالمة وسلام تام بوجود مولانا الامام حامي حمى الملة والدين والوطن ورثيس لجنة القدس الشريف جلالة الملك المعظم محمد السادس اعز الله مقامه..
ان مدينة وجدة العزيزة لها ابناء بررة باسلامهم وعقيدتهم. وان كان هدا هو مجال المخاض في شكلية اخرى فانه ارتبط بالادعاءات المطروحة على رسول الاسلام وقس وزد من الاوصاف وما عج في الدات التي يجري فيها الدم المنطوي تحت جريانه تلك الاشراقات الدجالية ليكون قد اوقع الجماعة ومريدها في تساءلات طلاب العلم.
وان كانت الارسالية التي بعثها احد المهتمين تطرح ايما تساءل حول تحقيق الرؤا فاني التمس من موقع سيتي وجدة ان ينشر هده الارساية ولا يكتمها لكونها شهادة من الله سبحانه حول مرغوب فيه لاصلاح البال حول العقيدة والمنهج المغربي تحت لواءه وشعاره الخالد الله الوطن الملك.
وان العلماء الاجلاء يعرفون ما ادرج عن السهادة ان توصل بها احد في اجتهاده العمي ودلك بقول الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله.
ادن اقول لمن احرز على درجة العلم ولم يكن اميا ان يبحث في القران الكريم عن اية كريمة ترشد معلوماتها الى تحليل عدة عقد علمية محاطة بالامة العربية والامة الاسلامية وراء اولي الامر منها..وهي غير ماسة لاي محيط ولا قارة او حزب جمعوي او جماعة او امة ولكتها تهم ساكنة العالم كله ووضعت هده الاهمية حول النقط الاتية.
1. معرفة علم النظرية ..ومعرفة علم التطبيق
2. موقع الخلافة الاسلامية وصاحبها
3. التقريب بين الاثمة الاربعة
4. تقكيك الصراع العربي ا لبني اسراثيلي عن القدس الشريف جملة وتفصيلا
5. عيد البيعة للامام وارثها وهو مولانا الامام محمد السادس بحكم التدوين المحجوز والوارد في الاية الكريمة التي تسجله بمفهوم الاعجاز في زمن العولمة…وقس..وزد..
ادن ما يمكن ان يستدل به لجماعة العدل والاحسان هي هده التوابل العلمية فمن اقوى بركة ومكانا من الولاية وانتاجا.. طالب علم لاخد منصب رسول الاسلام في الدعوة بل كنت عاملا لارساءها عن طريق لجنتها التي اسسها مولانا الامام الحسن الثاني رحمه الله ام …الداعية عبدالسلام..
انه لم يقترن بمجال التصوف في شيىء لكونه ظل لصيقا في الارض ولم تغز نفسه الامنة الفضاء ليعرف الحق المرغوب فيه ولكته اقر ضغينته على العرش العلوي المجيد لكونه حوصر قديما وظن ان الحصار عليه من رجال الامن ليلقوا به في.الزنزنة..ولم يعرف ان الاسلام هو ..
تحية السلم والمسالمة وسلام تام بوجود مولاناالامام حامي حمى الملة والدين والوطن وامير المؤمنين ورثيس لجنة القدس الشريف جلالة الملك محمد السادس اعز الله مقامه وبعد..
ارايتم جماعة العدل والاحسان كم من رداء يرتديه حضرة المقام العالي بالله حامي حمى الملة ثم الدين ثم الوطن ثم امير المؤمنين ثم رثيس لجنة القدس الشريف. وان هدا الدي قراتموه بالحروف الابجدية هو رداء الملك لكونه هبة من الله لعباده في الارض وكما كان الشان ليوسف عليه السلام وكما كان الشان لسيدنا سليمان عليه السلام وزد وقس من ملوك امة بني اسراثيل والدين لم يقص القران علينا منهم مصداقا لقوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم… ولما تكون الدلاثل الشرعية جاهزة كما تجهز وجبة الاكل الا يمكنكم الاعتراف بخطثكم واقصاء اجتهادكم الخرافي الى غيابات الجب واحرقوا كتبه لكونه افيون ومن تخدير علمي جديد وضعت تضاريسه على الخرافة والبست بالحق الدي كان ينهجه الداعية في بادىء الامر ولكنه انحرف ولم يحسن السياقة وتعرض لشرود ..وجب الاطاحة بمنهجه ومعتقده ولتسامحوه جماعة العدل والاحسان ليسامحكم ختى انتم الله ورسوله وحرروا تسليمكم ومساركم الحياتي الطليق في احضان الخلافة الاسلامية التي حدث بها رسولنا الكريم ولنضعها في محلها ونصابها ونكون قد اسدينا الحسنى في الوطن قصد الاثتلاق والالتحام وكل مشوار سلمي تكونون سباقين له لكونكم عاثدون وان كانت العودة فانها تكتسي جانبا من الاهنمام في الواجهتين اولاهما ان الله غفور رحيم وثانيهما ان الوطن غفور رخيم
ان موقع سيتي وجدة لهو مقيض عن هده الامانة العلمية ولنشرها في الموقع لكوننا نجادل مع جماعة العدل والاحسان الى حين بلوغهم الرشد وباي طريقة شاءوا..لكوننا نتجادب موضوعا هو في حدود ترابنا وكان مثل المرض المزمن الدي لم يجد له الطب الدواء..وانزلت قدراتي في هدا الباب ولاتمسك بكتاب الله في هده النازلة العلمية وهو سيفي الدي قطعت به راس الخرافة الدجالية التي اصابت الجماعة وزعيمها حتى تدحرجوا عن طريق خطوات الشيطان الى التمثيل الادعاءي على رسول الاسلام محمد ص والعبث بصحابة رسول الاسلام ..واحضر لهم السحر الدي اصيبوا به تواهيم تريهم مواكب وجموع وكانهم في مدينة ورززات يهيثون لفلم …اللهم ان هدا منكر..من اناس مدججين بالسحر وقدفوا بالاسلام في ضفاف ابي رقراق.. اتقوا الله جماعة العدل والاحسان وتقربوا لاخوانكم العلماء الر
حقيقة هده الجماعة ستكون السبب في تدمير سلام و استقرار المغرب ادا لم تتخد السلطات المعنية الاجراءات الازمة لايقاف عبد السلام ياسين و اتباعه و انا ارى ان العلماء المغاربة لا يقومون بدورهم في هدا الامر لان الجماعة تعمل وسط و داخل الشعب و اتباعها كثر ممن يظنون انهم ادا قدموا « لسيديهم عبد السلام ياسين »المال فهو سيتكلف بادخالهم للجنة انا لا اعرف كيف اتبعوه كيف يتبعون رجلا يدعي ان الرسول يجلس الى جانبه و احدى قريباته تدعي ان زوجة الركراكي قد اخد الرسول صلى الله عليه و سلم روحها لما ماتت و انه ليس ملك الموت سبحان الله الرسول المعضم و اخد ملك الموت روحه و زوجة الركراكي هاته ياخد الرسول روحها ما هدا الكلام التافه و المصيبة ان اغلب المغاربة يتبعونه و ترى ايضا اتباعه من الخارج لا حول و لا قوة الا بالله انا لله و انا اليه لااجعووووووووووووووووووووووووووووووون اتقوا الله عباد الله اتقوا الله و استخدموا عقولكم
salam. thank you Mr farouk for writing the article. am not sure if yassine is after the authority and we dont know if his aim is to run morocco but for sure I know that they depend on spiritual unusual things to attract poeple and the thing that i dont like at all is that they assume that yassine is perfect and there is no chance that myght make mistakes as a human being . and also I dont like it when they say that they are right and evrybody else is wrong . their jamaa is breaking the muslims apart instead of collecting them under the name of Allah. they hate everubody that belongs to other jamaa. personly I dont belong to any jamma but jamaat almuslimine wa ahl asona. Allah may show them the right path
لا يجب الطعن في مثل هده الأمور لأنها يمكن ان تحدث ولله أعلم
تكذبون يا اتباع ياسين هناك تسجيلات بصوت وصورة الشيخ وهو يقولها ويثني على احلام اتباعه الشيطانية
اتقوا الله انه لا يملك لكم فكاكا يوم القيامة واتقوا الله في الشعب المغربي
تحية السلم والمسالمة وسلام تام بوجود مولانا الامام حامي حمى الملة والوطن والدين وامير المؤمنين ورئيس لجنة القدس الشريف جلالة الملك المعظم محمد السادس اعزه الله وبعد
يقول الحق سبحانه«ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ص»
اخوتي اهل وجدة العزيزة والشرفاء الاشاوش في شرق المملكة،لكم انا مسرور بفكركم النير لما تقلصت الارساليات في هدا الموقع الدي يشرف جموعكم لاستقطاب الاهبار ولو كانت مبرمجة في الاقمار الاصطناعية مفادها المصلحة المرسلة التي ترتكز على التفقه في الدين ليخرج الوطن معافى من كل ما احيط به من لبس دجلي ومرتبط باطروحات ابليس في الانسان
وان كان هدا هو المفيد في النازلة فان استماعكم وارتكانكم للانصات لهو دليل على تقدم الاسلام المسالم الدي ارسى حكمة خطابه في المجادلة بالتي هي احسن واستغمال قوة عينة هده المجادلة وهي الحكمة، مصداقا لقوله تعالى«ومن اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يدكر الا اولوا الالباب ص» وبما اوجبه الشرع والواجب الاسلامي في هدا الباب فاني كشفت النقاب عن الاسلام المتوفر عند اهله بالحجج والادلة التي تساعدنا لاجلاء ما يمكن للوطن ان يتعرض له،ولم ارتكن الى الادعاء الفارغ او اني شكلت جماعة لتنصرني، او اني شاركت في جمعية لتساعدني،بل اني اتابط حقيبتي العلمية التي ظلت محتفظا عليها لمدة من العمر كانت ماموريتها قد انجزت قبل حرب الخليج الاولى بعشرين يوما، وادليت بتقرير استخباراتي في شانها للمجال الدي كنت اعمل فيه تحت السلم الاداري، ولم اتلق جوابا ولزمت الصمت، وها انتم ترون ان حفبتها جاءت لتزيح ما احيط بالوطن من لبس دجلي شارك فيه الداعية والزعيم لجماعة العدل والاحسان ليبرز نظرته العلمية الشاردة فيما قاله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن الخلافة الاسلامية،وخطاه هدا جاء فادحا لكونه ترامى على شطري الحديث« ثم تكون ملكا عاضا وملكا جبرية »وابدى عنهما سخطه بما يراه ويحلله وليس الا من مساوىء غلم اللؤلؤة المفقودة التي ابتكر لها مولانا الامام محمد السادس اعزه الله الخط الثالث لتعزيز مصداقية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بجرة قلم،
فانا اهل العلم لست الا تلميدا للسادة العلماء الاجلاء ،والدين بفضلهم وبقضل الدرجة العلمية التي خولها لهم رسولهم الكريم من انهم ورتته وورثة اخوانه من الانبياء والرسل ،ارتكنت لانزال الاطروحة خدمة للصالح
ان تختلف في الرأي لا ضير. ان تسب و تشتم و تلعن من يخالفك . و ان تكذب في حقه. نقطة تأمل.