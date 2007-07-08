رسالة مفتوحة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

الموضوع : ملتمس الى السدة العالية بالله لتمديد ولاية الوالي السيد محمد ابراهيمي على رأس مدينة وجدة

مولاي صاحب الجلالة

اذا كنتم وللمرة الرابعة عشرة تزورون هذه المدينة العزيزة عليكم ، مدينة وجدة ، مدينة زيري بن عطية ، مدينة الألفية ، التي حضيت بشرف اكبر عدد من الزيارات تقومون بها لمدينة مغربية ، زيارات لها اكثر من دلالة ، وأكثر من تعبير ، وأكثر من اشارات ، زيارات تعبر عن مدى عطفكم ، وعنايتم ورعايتكم ومحبتكم لهذه المدينة المجاهدة الرابضة على الحدود الشرقية للمغرب الموحد تحت قيادتكم النيرة ، فكلما قمتم بزيارتها ازداد سكانها تشبثا باهداب عرشكم المجيد ، وازدادوا تلاحما به ، وازدادوا حبا لشخصكم الكريم ، لأنكم يامولاي كلما زرتم مدينة وجدة الا وكانت زيارتكم تحمل كل الخير ، واليمن ، نتيجة عشرات المشاريع التي تعطون انطلاقها ، او التي تقومون بتدشينها ،او التي تضعون حجر اساسها ، او التي تتفقدون اوراشها، فمنذ خطابكم التاريخي بهذه المدينة يوم 18 مارس 2003 عرفت مدينة وجدة طفرة نوعية في جميع المجالات سواء منها : الأجتماعية او الأقتصادية ، او الثقافية ، اوالمعمارية ، حتى انها مدينة توشك ان تعرف تغيرا جذريا وهذا بدون شك ما لمسته جلالتكم خلال السنتين الأخيرتين ، خصوصا بعد اختياركم السيد محمد ابراهيمي واليا على الجهة الشرقية وعاملا على عمالة وجدة انكاد… فاذا كنتم يامولاي توسمتم فيه الخير لهذه المدينة بعد رعايتكم السامية لها فاننا نعتقد ان السيد محمد ابراهيمي لم يخيب آمالكم ، ولم يخيب ظنكم فيه .وان فراستكم لم تخطيء في اختيار من يمكنه ان يجعل من مدينة وجدة حاضرة في مستوى ما يتمناه جلالته لها.

مولاي صاحب الجلالة : لم يستطع الولاة والعمال الذين تولوا امر مدينة وجدة اخراجها من ازماتها ، ومعاناتها ،وركودها ، وكسادها ، وجمودها ، والفوضى التي كانت تعرفها في العديد من المجالات ، سواء منها الأدارية او العمرانية او الثقافية او الفنية …. بقدر ما اتخذ العديد منهم من مدينة وجدة " بقرة حلوب "، اتخذها اذاة ووسيلة للأثراء والأغتناء على حساب المدينة نفسها .. فعاثوا فيها الفساد ، وأهملوا شؤون العباد …لذا كان سكان وجدة يفرحون لرحيلهم ، الواحد تلو الآخر…الى ان قام جلالتكم بتعيين السيد محمد ابراهيمي على رأس مدينة وجدة …فلم تمر سنة او سنتين حتى اصبح سكان وجدة يخافون أن يرحل السيد محمد ابراهيمي الوالي الحالي ، خصوصا عندما انتشر خبر احتمال انتقاله الى جهة أخرى … هكذا يا مولاي ولأول مرة يتشبث سكان وجدة وفعالياتها ، وأعيانها ، وكل من يحب الخير لها، كلهم يتشبثون بالسيد محمد ابراهيمي ، ويلتمسون من السدة العالية بالله : صاحب الجلالة الملك محمد السادس ان يقوم بتمديد ولايته على رأس هذه المدينة …

وذلك لأن السيد محمد ابراهيمي استطاع يا مولاي و في ظرف وجيز ان ينجز لمدينة وجدة ما لم ينجزه كل العمال والولاة الذين مروا من هنا ، ثم لأنه استطاع في ظرف سنتين ان يجعل من مدينة وجدة مدينة الأوراش بامتياز …ثم لأننا نعلم ان السيد محمد ابراهيمي هو اول وال ، وعامل ، يخصص أكثر من 20 ساعة عمل في اليوم لمدينة وجدة التي صارت همه الوحيد ، بل صار يحبها حبا كبيرا ، ليحطم الرقم القياسي في عدد المشاريع التي لربما لم يقم اي والي بانجازها في هذا الظرف الوجيز بحيث يقارب عددها ال 150 مشروعا ان لم يكن تجاوزها … وانتم يامولاي اعلم بكل ذلك : فهناك العديد من المشاريع التي انطلقت وانتهت ، وهناك العديد من المشاريع في طور الأنجاز ، غير ان هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة على مكتب السيد الوالي و لا تقل اهمية عما سبق انجازه ، مثل مشروع " وجدة سيتي سانتر " ومشروع تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب ،ومشروع تثنية الخط السككي فاس – وجدة … وهي كلها مشاريع تتطلب مسؤولا مخلصا ، وحريصا ، ومحنكا ، على رأس المدينة في مستوى السيد محمد ابراهيمي …

لهذا نلتمس منكم يا مولاي ، ونلتمس من عطفكم ، ورعايتكم السامية ، وحبكم لمدينة الألفية ، ان تقوم جلالتكم بتمديد ولاية السيد محمد ابراهيمي على رأس هذه المدينة لمدة سنتين أخريين ، وبدون شك ستصبح مدينة وجدة من أرقى المدن ، وأجملها ، وأكثرها اشعاعا ، بحيث ستصير عاصمة المغرب العربي بدون منازع …

أدام الله عزكم ، وخلد في الصالحات ذكركم ، وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم ، حتى تحققوا للمغرب وحدته و ازدهاره ، ولشعبكم سعادته ورقيه ، وأقر عينكم بسمو الأمير الجليل ولي العهد مولاي الحسن ، وآزركم بصنوكم المولى الرشيد ،انه سميع مجيب.