رسالة مفتوحة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
الموضوع : ملتمس الى السدة العالية بالله لتمديد ولاية الوالي السيد محمد ابراهيمي على رأس مدينة وجدة
مولاي صاحب الجلالة
اذا كنتم وللمرة الرابعة عشرة تزورون هذه المدينة العزيزة عليكم ، مدينة وجدة ، مدينة زيري بن عطية ، مدينة الألفية ، التي حضيت بشرف اكبر عدد من الزيارات تقومون بها لمدينة مغربية ، زيارات لها اكثر من دلالة ، وأكثر من تعبير ، وأكثر من اشارات ، زيارات تعبر عن مدى عطفكم ، وعنايتم ورعايتكم ومحبتكم لهذه المدينة المجاهدة الرابضة على الحدود الشرقية للمغرب الموحد تحت قيادتكم النيرة ، فكلما قمتم بزيارتها ازداد سكانها تشبثا باهداب عرشكم المجيد ، وازدادوا تلاحما به ، وازدادوا حبا لشخصكم الكريم ، لأنكم يامولاي كلما زرتم مدينة وجدة الا وكانت زيارتكم تحمل كل الخير ، واليمن ، نتيجة عشرات المشاريع التي تعطون انطلاقها ، او التي تقومون بتدشينها ،او التي تضعون حجر اساسها ، او التي تتفقدون اوراشها، فمنذ خطابكم التاريخي بهذه المدينة يوم 18 مارس 2003 عرفت مدينة وجدة طفرة نوعية في جميع المجالات سواء منها : الأجتماعية او الأقتصادية ، او الثقافية ، اوالمعمارية ، حتى انها مدينة توشك ان تعرف تغيرا جذريا وهذا بدون شك ما لمسته جلالتكم خلال السنتين الأخيرتين ، خصوصا بعد اختياركم السيد محمد ابراهيمي واليا على الجهة الشرقية وعاملا على عمالة وجدة انكاد… فاذا كنتم يامولاي توسمتم فيه الخير لهذه المدينة بعد رعايتكم السامية لها فاننا نعتقد ان السيد محمد ابراهيمي لم يخيب آمالكم ، ولم يخيب ظنكم فيه .وان فراستكم لم تخطيء في اختيار من يمكنه ان يجعل من مدينة وجدة حاضرة في مستوى ما يتمناه جلالته لها.
مولاي صاحب الجلالة : لم يستطع الولاة والعمال الذين تولوا امر مدينة وجدة اخراجها من ازماتها ، ومعاناتها ،وركودها ، وكسادها ، وجمودها ، والفوضى التي كانت تعرفها في العديد من المجالات ، سواء منها الأدارية او العمرانية او الثقافية او الفنية …. بقدر ما اتخذ العديد منهم من مدينة وجدة " بقرة حلوب "، اتخذها اذاة ووسيلة للأثراء والأغتناء على حساب المدينة نفسها .. فعاثوا فيها الفساد ، وأهملوا شؤون العباد …لذا كان سكان وجدة يفرحون لرحيلهم ، الواحد تلو الآخر…الى ان قام جلالتكم بتعيين السيد محمد ابراهيمي على رأس مدينة وجدة …فلم تمر سنة او سنتين حتى اصبح سكان وجدة يخافون أن يرحل السيد محمد ابراهيمي الوالي الحالي ، خصوصا عندما انتشر خبر احتمال انتقاله الى جهة أخرى … هكذا يا مولاي ولأول مرة يتشبث سكان وجدة وفعالياتها ، وأعيانها ، وكل من يحب الخير لها، كلهم يتشبثون بالسيد محمد ابراهيمي ، ويلتمسون من السدة العالية بالله : صاحب الجلالة الملك محمد السادس ان يقوم بتمديد ولايته على رأس هذه المدينة …
وذلك لأن السيد محمد ابراهيمي استطاع يا مولاي و في ظرف وجيز ان ينجز لمدينة وجدة ما لم ينجزه كل العمال والولاة الذين مروا من هنا ، ثم لأنه استطاع في ظرف سنتين ان يجعل من مدينة وجدة مدينة الأوراش بامتياز …ثم لأننا نعلم ان السيد محمد ابراهيمي هو اول وال ، وعامل ، يخصص أكثر من 20 ساعة عمل في اليوم لمدينة وجدة التي صارت همه الوحيد ، بل صار يحبها حبا كبيرا ، ليحطم الرقم القياسي في عدد المشاريع التي لربما لم يقم اي والي بانجازها في هذا الظرف الوجيز بحيث يقارب عددها ال 150 مشروعا ان لم يكن تجاوزها … وانتم يامولاي اعلم بكل ذلك : فهناك العديد من المشاريع التي انطلقت وانتهت ، وهناك العديد من المشاريع في طور الأنجاز ، غير ان هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة على مكتب السيد الوالي و لا تقل اهمية عما سبق انجازه ، مثل مشروع " وجدة سيتي سانتر " ومشروع تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب ،ومشروع تثنية الخط السككي فاس – وجدة … وهي كلها مشاريع تتطلب مسؤولا مخلصا ، وحريصا ، ومحنكا ، على رأس المدينة في مستوى السيد محمد ابراهيمي …
لهذا نلتمس منكم يا مولاي ، ونلتمس من عطفكم ، ورعايتكم السامية ، وحبكم لمدينة الألفية ، ان تقوم جلالتكم بتمديد ولاية السيد محمد ابراهيمي على رأس هذه المدينة لمدة سنتين أخريين ، وبدون شك ستصبح مدينة وجدة من أرقى المدن ، وأجملها ، وأكثرها اشعاعا ، بحيث ستصير عاصمة المغرب العربي بدون منازع …
أدام الله عزكم ، وخلد في الصالحات ذكركم ، وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم ، حتى تحققوا للمغرب وحدته و ازدهاره ، ولشعبكم سعادته ورقيه ، وأقر عينكم بسمو الأمير الجليل ولي العهد مولاي الحسن ، وآزركم بصنوكم المولى الرشيد ،انه سميع مجيب.
111 Comments
بسم الله الرحمان الرحيم اورحمة الله وبركاته الي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفظة الله ورعاه اواجة في الحقيقة صعوبات
اطلب من صاحب السمو الملك محمد السادس نصره الله ان يجدولي عمل حسن في الصقر الملكي
رقم الهاتف 0667367097
إلى المقام العالي بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس
آلسلام على مقامكم العالي بالله
سيدي اعزكم الله
،نعم سيدي اعزكم الله
انا موطن صحراوي من العيون اطلب من جلالتك وارجو منك قبول طلبي
اريد ان اعمل في المكتب اشريف للفوسفط
انت الملك تقول كن فيكون
اثناء زيارتك للعيون كنت اريد ان اعطك رسالة ولكن جنودك منعوني منعا ولم استطع الوصول اليك
ولم افقد الامل الان اكتب هده ارسالة واتمنى من جلالتك ان تجيب طلبي
رقم البطاقة الوطني sh159706
رقم الهاتف0655026111
شكرا اعزاك الله
وجدة في: 16/06/2113 من الشاب محمد حمداوي زنقة الوداد رقم الدار 42 الحي الحسني كلوش -=وجــــــــــدة=- إلى صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنون سيدي محمد السادس نصره الله وأيده الموضوع:طلب مساعدة. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله وبعد، مولاي صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس يشرفني ويسعدني بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لمقامكم العالي بالله راجيا من الله العلي القدير أن يحفظكم كما حفظ الذكر الحكيم ويقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد العائلة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. مولاي صاحب الجلالة إنني شاب مغربي من مواليد 27/07/1987 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F 465635 متزوج و أب لطفل عمره 9 شهور والسند الوحيد لمساعدة والداي وأسرتي المتواضعة للتغلب على نوائب الدهر، لي الشرف العظيم أن أتقدم لكم برسالتي هاته لأتوجه إلى جلالتكم أمير المؤمنين واقفا بين أيديكم الشريفتين قاصدا من جلالتكم الحصول على مساعدة . و في انتظار ذلك، أتشرف إلى سيادتكم الموقرة سيدي ومولاي جلالة الملك محمد السادس أعزكم الله و نصركم وأدام الخير والبركة بيدكم, أن تقبلوا طلبي هذا وأتمنى من سيادتكم تحقيق أملي في الحصول أي مساعدة ترونها مناسبة لي لإعالة أسرتي التي لا تملك حاليا معيلا بعد الله تعالى غيري، وكذا للاهتمام بأمي المريضة .وأساعد والدي العزيز في مصاريف المنزل أدام الله النصر والبركة على سيادتكم مولاي الملك محمد السادس أعزكم الله و سدد خطاكم إلى ما يحب تعالى ويرضى وحفظ الله صاحب السمو الملكي مولاي الحسن و مولاي الرشيد وأدام الله على الأسرة الملكية فائض الصحة والنعم إنه ولي ذلك مجيب الدعاء. إمضاء خادم الأعتاب الشريفة محمد حمداوي
السلام عليكم أنا مواطنة متزوجة عمري 24 سنة الأصل من الحسيمة وأعيش في مرتيل أحب ان اهني صاحب الجلالة بعيد الشباب المجيد وأقول كل سنة وأنت بخير وعاش الملك الله إنصروا وينصر الأسرة العلوية كلها وأمنياتي أن نلتقي بك يا صاحب الجلالة وأن تحقق حلمي الله إبارك في عمر سيدنا
إخواني هل فعلا هذه ستوصل إلى سيدنا محمد السادس يارب اشوفها حيتاش بغيت أمنياتي تحقق أنا مريضة بالإكتئاب ومعانديش شي مدخول غير راجلي كي خدم وخدما ضعيفة ومصارف د العلاج بزاف دبا أنا كنستعمل دوا بلاما كنمشي لطبيب حيتاش مصارف بزاف مشيت جوج دمرات لطبيب 2013 من تما وأنا كنشرب دوا دابا كنحس براسي مكتعملي والو أنا بغيت غير شي مدخول باش نعالج راسي ياربي اتحقق حلمي الله انصر سيدنا عاش المالك سيدنا محمد السادس أنت مالك القلوب
بسم الله الحمد لله وحده و الصلاة و السلام الاتمان الاكملان على من لا نبي بعده .
وبعد:
فها نحن بمناسبة عيد العرش المجيد و عيد مولدكم السعيد نبادر الكتب إليكم مباركين و مؤيدين و مناصرين. و إلى المقام العالي أمير المؤمنين محمد السادس أيده الله بالنصر المبين و الفتح المكين ورحمة الله العظمى لاسلافه المنعمين.
سيدي فقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت و فاضت الأنفس و كادت أن تزهق بما نشاهد من هذا الحصار المضر بالبلاد و العباد و عموم هذه الانزلاقات السياسوية تذهب معها العقول و تضمحل الأجسام بالضنى و النحول. سيدي فقد احتوشنا من مرارة قطيعة غلق الحدود التي تفرق بالعلم و فوائده و التعارف و مكارمه و الابن و ابيه و الاخ و اخيه فهذا و الله غاية الضلال و البعد من الله لا محال مولاي جلالة الملك ايدكم الله.نرجوا من سيادتكم الموقرة طالبين منكم احدى المبادرات و هي مبادرة حسنة تمجد لها الملائكة و تغفر بها الذنوب و يقوى بها الضعيف .سيدي نريد نحن الفقراء المغاربة القاطنين بالجزائر ان تمنحنا طائرة تقلنا إلى أحبتنا و اهلينا مرة في الشهر او في السنة و هي بعنوان * طائرة ربط الصلة * تكون مبادرة من مغربنا الزاهر المبارك بثمن يساعد المعوزين البسطاء ونعرف سيدي حقيق المعرفة ان هذا العمل لا يثقلكم فأنتم أهل الكرم و السخاء. وبارك الله فيكم و جزاكم عنا كل خير. مراسلكم مقدم الطريقة القادرية بصحراء الجزائر
السلام عليكم ورحمت الله تعالى و بركاته
إلى المقام العالي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كما يقول مثلنا الشعبى (لي بلاه الله بالسعاية يقصد الديور الكبار ) وأنا سيدي الكريم لم أجد شخصا أوجه له طلب المساعدة غيرك سيدي كيف لا وأنت أمير المؤمنين وحامي الملة والدين ،أمنيتي سيدي الحصول على (لكريمة) طاكسي وأعلم أنك الوحيد الذي تستطيع تحقيق حلمي
في إنتظار ردكم لجلالتكم مني كل الإحترام والتقدير واطال الله عمركم و بارك فيكم …و السلام عليكم.
محسن بلقاضي
belkadi313@hotmail.com
0614947449
cd122718
السلام عليكم أنا شاب و لدي أم مريضة و أربعة إخوة أمنيتي سيدي الحصول على (الكريمة) طاكسي و أتمنى أن تتحقق هذه الأمنية . في انتضار ردكم لجلالتكم مني كل
الإحترام و التقدير و أطال الله عمركم و بارك فيكم …و السلام عليكم
عصام
0669152266
السلام علبكم ورحمة الله وبركاته داعين الله عز وجل ان يديم علينا امن واستقرار والصحة والعافية لسيدنا المحبوب والغالي انا متزوجة مند 6 سنوات اجهضت 10 مرات فوضعيت زوجي مزرية وصعبة لا سكن ولا عيش كربم داية منك ان تساعدني لاتمكن من العلاج داعية من الله ال درية الصالحة امين يارب ودعية لك بالصحة ولاسرة العلوبة كاملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي صاحب الجلالة محمد السادس نصر والله أنا رفيق ميلود من القلعة السراغنة انا محتاج المساعدة ديالك في الموضوع الله يحفظك انا متشلل وعند 2خوتك متشلل بغيت المساعدة ديالك في الموضوع الله يحفظك رقم هاتف ديل 0676528151
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: السلام عليكم ملكنا الجليل أطال الله لنا في عمرك سيدي فنحن فخورين بأن لنا ملكا جليلا يهتم لأمر شعبه أرجو من الله عز وجل أن يجعل كل ما تفعلونه في ميزان حسناتكم أنا إنسان بسيط فقير إسمي محمد مقبل على الزواج وليس لدي دخل قار أطلب المساعدة والله شاهد على كلامي أني أريد الزواج وأريد أن أكون عائل مثل باقي البشر ولكن لا أجد ولو دخل بسيط أرجو من الله أن تتم قراءة رسالتي وإغاثتي لوجه الرحمان وهذا هو رقمي 212628091329
: أرجوكم ردوا علي لوجه الرحمان
أتوسل لكم سادتي