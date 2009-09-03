الدعاء المستجاب (لا تفوت الفرصة)
ومن الشروط الهامة للدعاء المستجاب:-
1-البدء بالثناء على الله ومناجاته (مثل قولنا :يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والاٍكرام,يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد…)
2- الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم(مثل قولنا :اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فى الأولين والآخرين والملأ الأعلى يوم الدين)
3- ثم البدء فى الدعاء وطلب الحاجة الخاصة بنا…ودائما حاولى على قدر المستطاع أن نتأدب مع الله فى طلب حاجتنا ,ان ندعو الله بأسلوب جميل وكلمات حسنه….وأن ندعو من دعاء الصالحين مثل دعاء سيدنا ابراهيم ربى اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء)
4- بعد أن نفرغ من طلب حاجتنا ودعاء الله..يجب أن نختم أيضا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم…وبقدر المستطاع نحاول دائما الصلاة والسلام عليه فى بداية ووسط ونهاية دعائناوذلك كما أوصانا رسولنا الكريم عن نص حديث له صلى الله عليه وسلم ..(ولكن للأسف مش حافظة الحديث والللى عارفه ياريت يقوله)
لنا.
5- ثم يجب أن نحمد الله فى النهاية بقولنا …والحمد لله رب العالمين..فذلك كان دأب الصالحين فى الدعاء
6- كما يجب أن نحاول دعاء الله دائما ..ولكن توجد أوقات يستحب فيها الدعاء حيث يكون الدعاء فيها مستجاب وذلك مثل…
* الدعاء ما بين الأذان والاٍقامة
* وعند نزول المطر
* ودعوة الصائم اذا أفطر
* وفى التلت الأخير من الليل وقت التهجد لأن الله تبارك وتعالى ينزل فى ذلك الوقت كل يوم وينادى هل من داع فأستجيب له..أو( هل فيه حد عنده مسألة فيعطيها له فيما معناه )
* كما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ..عن نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
* وبوجه عام يجب أن نكثر من الدعاء لله فى كل الوقات فى السراء والضراء …وأن نحاول دائما بقدر الامكان أن نكون من الحامدين الشاكرين لفضل الله تعالى علينا فى كل وقت …كما أنه يجب ألا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
* * ويجب أن نعلم أيضا أن كل دعواتنا تقف أمام أبواب السماء لا يفتح لها الا بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* وقد أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم …بأن من سره أن يستجيب الله له فى عسره وجب عليه ان يكثر من الدعاء لله فى يسره.
* ويجب علينا دائما أيضا ان نتذكر ونذكر الله فى كل وقت .
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الدعاء بظهر الغيب: **عن ابي داود والترمذي :ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:”أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب” من صيغ الدعاء المستجاب بأمر الله: 1
)عن بريدة :ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول:”اللهم اني اسألك باني اشهدك أنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد” فقال:”لقد سألت باسمك الاعظم الذي اذا سئل به أعطي واذا دعي به أجاب” رواد أبو داود والترمذي
2)عن معاذ بن جبل ان النبي (ص) سمع رجلا وهو يقول:ياذا الجلال والاكرام فقال:”قد استجيب لك فسل” رواه الترمذي
3)عن أنس قال:مر رسول الله(ص) بأبي عياش وهو يصلي ويقول:”اللهم اني اسألك بأن لك الحمد، لا اله الا انت، ياحنان،يامنان،يابديع السموات والارض،ياذا الجلال والاكرام،ياحي ياقيوم” فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:”لقد سالت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به أجاب واذا سئل به اعطي”رواه احمد وغيره 4
)عن معاوية قال:سمعت رسول الله يقول:”من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس،لم يسال الله شيئا الا أعطاه اياه: لا اله الا الله، والله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله” رواه الطبراني أدعية الرزق :
**الاستغفار يجلب كل خير , فأكثروا منه تنالون ما ترجون قال عز وجل : (( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم أنهارا * ما لكم لا ترجون لله وقارا * وقد خلقكم أطوارا )) سورة نوح 10 – 14
**عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) أخرجه الترمذي
**روي الترمذي عن علي رضي الله عنه:أن مكاتبا جاءه فقال: اني عجزت عن كتابتي فأعني فقال: ألا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله لو كان عليك مثل جبل صبر دينا أداه الله عنك . قل (( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك , و أغنني بفضلك عمن سواك ))
**وكان الإمام علي رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء العظيم طلبا للرزق مع أخذه بأسباب العمل و السعي : (( اللهم صن وجهي باليسار و لا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك , و أستعطف شرار خلقك , و أبتلى بحمد من أعطاني , و أفتن بذم من منعني , و أنت من وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة و المنع ))
**وعن جرير رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( من قرأ (( قل هو الله أحد )) حين يدخل منزله نفتٍ الفقر عن أهل ذلك المنزل و الجيران ) أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي أبو بكر فقال : سمعت من رسول الله صلى الله عليهو سلم دعاء علمنيه قلت : ماهو ؟ قال : كان عيسى ابن مريم عليه السلام يعلم أصحابه , قال : لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً فدعا الله بذلك الدعاء لقضاه الله عنه : (اللهم فارج الهم , و كاشف الغم , و مجيب دعوة المضطرين , رحمان الدنيا و الآخرة و رحيمهما , أنت ترحمنا فارحمني برحمة يغنيني بها عن رحمة من سواك) قال أبو بكر رضي الله عنه : فكنت أدعو الله بذلك فأتاني الله بفائدة فقضى عني ديني . و لجلب الرزق و المال تدعو صباحا و مساء سبع مرات بهذا الدعاء : ( ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر , لا يعزب عنك شيء , أسئلك فيضة من فيضان فضلك , و قبضة من نور سلطانك , و أنسا ً و فرجاً من بحر كرمك , أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك , فإنك واسع الكرم , كثير الجود , حسن الشيم , فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم ) لقضاء الدين بأمر الله: (اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت والميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سولك) (اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما انت ترحمني فارحمني برحمة تغنني بها عن رحمة من سولك) لسعة الرزق بأمر الله: (اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ منزل التوراة والانجيل والقرأن فالق الحب والنوي أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته أنت الاول فليس قبلك شئ وأنت الاخر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عني الدين واغنني من الفقر)
** دعاء الحوائج الدنيوية والرزق
** ” اللهم أرزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين.. اللهم يا رازق السائلين.. يا راحم المساكين.. ويا ذا القوة المتين.. ويا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين.. يا غياث المستغيثين.. إياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. و إن كان رزقي في الأرض فأخرجه.. و إن كان بعيدا فقربه.. و إن كان قريبا فيسره.. و إن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.. اللهم صلي على محمد وآل محمد.. واكفني بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن سواك يا اله العالمين.. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين” عند الكرب:
**روي البخاري ومسلم عن ابن عباس : ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: “لا اله الا الله العظيم الحليم ، لا اله الا الله رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السموات ورب الارض ، ورب العرش الكريم” أدعية أخري: ياعماد من لا عماد له وياذخر من لا ذخر له وياغياث من لا غياث له ياكريم العفو، يامحسن التجاوز ،ياكاشف البلاء ياعظيم الرجاء ياعون الضعفاء يامنقذ الغرقي يامنجي
الهلكي يامحسن يامجمل يامنعم يامفضل انت الذي سبحك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وذوي الماء وحفيف الشجر يالله(الدعاء 3 مرات) ثم الصلاة علي النبي
– دعاء الرسول للشفاء الأمرا باب ما يدعي به للمريض
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم )
902- كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمني ويقول: ”اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً” ((متفق عليه))
903- وعن أنس، رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: بلى، قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاءً لا يغادر سقماً” البخاري)).
904- وعن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً” ((رواه مسلم)).
905- وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله -ثلاثاً- وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر” ((رواه مسلم)).
906- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي،صلى الله عليه وسلم ، قال: ”من عاد مريضاً لم يحضره أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك: إلا عافاه الله من ذلك المرض” ((رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح علي شرط البخاري)).
907- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دخل علي أعرأبي يعوده وكان إذا دخل علي من يعوده قال: ”لا بأس، طهور إن شاء الله” ((رواه البخاري)).
908- وعن أبي ، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك”
909- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي،صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: ”نعم” قال: بسم الله أرقيك سعيد الخدري وأبي هريرة، رضي الله عنهما، أنهما شهدا علي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ”من قال: لا إله إلا الله والله اكبر، صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي” وكان يقول: ”من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار” ( الترمذي وقال: حديث حسن))
295 Comments
الله يهدي صااحب هذا الدعاء مو كل ماكتب صحيح لابد من التحقق في هذاالزمن من كل شي الله برحمنا برحمته
جزاك الله كل الخير الدعاء فعلا جميل وربنا يرزقك كل دعوة فيه
دعاء خاطئ = من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عليها ومن سنة سنة سيئة فله وزرها ووزر من عليها الى يوم القيامة
علينا ان نتاكد من اي دعاء نسمعه و الرجوع دائما الى اهل السنة و الجماعة فقد يكون بعض الدعاء مبالغة وفقنا الله لاتباع طريقه المستقيم امين يارب…
السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته جزاك الله خيرا اخي على هذا الدعاء لكن الله يخليك تعطينا مصدره حتى لا يكون كذب وبهتان على رسولنا الكريم ،حذارمن كل ما يكتب على شبكة النت
انا اشكرك يا اخ على هذا الهتمام و نتمنى ان كل المسلمين يشبهونك و شكرا
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتوا
اللة يجزيك الخير يا سيدي ويبارك بعمرك ويفتح عليك يا اللة
svp prier pour moi pour avoir des enfants amine ya rab allamine
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتوا اللة يجزيك الخير يا سيدي ويبارك بعمرك ويفتح عليك ي الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته و يرحم الله جميع امة سيدنا محمدو شكرا
السلام عليكم ورحمة الله والصلاة السلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم يجزيك خير هذا الدعاء ويا رب إهدي جميع المسلمين وأمة محمد وكثر من أمثالك ويهدي الصالحين الحمدلله على نعمة الاسلام واللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا واحمي الأمة الاسلامية من مفاتن الغرب وشر أعمالهم والفساد الذي يقيمون عليه اللهم أنصر إخواننا العرب والدول المحتله وأجعل الخير يسود الأرض والبركة تحل على المؤمنين وإهدي القوف الكافرين يا رب العالمين وفك كرب كل المؤمنين ولا تجعل احدا محتاجا ووحد شملنا
chokra kateran 3la hda dou3a asalo lah ta3ala ana yarham jami3a mouslimen berhmateha jazaka lah khayran
ادعو لى اخوانى و اجركم على الله
شكرا على الطرح الرئع تقبلي مروري الله يجزكي الخير يسلمو على الموضوع
لكل المستمين اتمنى مب كل قلبي
ن تقبلوااشكر كل اخ ساهم في هدا الموقع وحتى اللدي كتب فيه لائنه نصيحة جميل ودعاء ايضاجميلا او موعض
استغفر الله العظيم وأتوب اليه ربي اغفر لي ذنبي كله عاجله واجله وأوله واخره ودقه وجله وعلانيته وسره لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة نبينا محمد مغفرة عامه وارحم أمة نبينا محمد رحمة عامه وصلي اللهم على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
لهم يجزيك خير هذا الدعاء ويا رب إهدي جميع المسلمين وأمة محمد وكثر من أمثالك ويهدي الصالحين الحمدلله على نعمة الاسلام واللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا واحمي الأمة الاسلاميةاللهم امين
سبحان الله القادر لا حول ولا قوة الا به عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا مجيب الدعوات استجب لدعائي فلا يوجد من اترجاه غيرك فانت خالقي وبارئي ومصوري وانت الرحمان الرحييم لا اله الا انت وحك لاشريك لك لك الحمد ولك الشكر وانت عل كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا وقائدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ما هو الدعاء عندما تقوله تفتح لك اربعة من ابواب الجنة
بارك الله فيك على المعلومات القيمة ويارب ارزقنا و ارزق جميع المسلمين يارب
و الله يحفضك اللهم أغفرلي وأغفر لجميع المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته جزاك الله كل خير على هدا الدعاء وجعل الله ثوابه في ميزان حسناتك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والله تقريباً الحديث ده اكثر من النصف فيه باطل لذالك لو الحديث صحيح كان الاخ اللي نشر الحديث كتب حتى السلام عليكم مش الاصول والاخلاق والدين بيقول كده معنى ذلك انو الحديث او الدعاء كله خطاْ هذا والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد من الاخوة الكرام المسلمين دعاء من الكتاب والسنة ومستجاب اجل لنساء او رجال فعلو السحر لولدي وهربوه عند بلدي ولا اعل اين مصيرة ولا اعلم من سحرة هو من الاقارب او بعيد ورجو منكم كيفية الدعاء على من عقد السحر ومن وضعة في الاكل ومن رماة في اي مكان والله اعلم
جزاكم الله خير ادعولى ربى يفرج همى
هذا الدعاء جميل جدا
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا ليس هناك دعاء مستجاب ودعاء غير مستجابلان الدعاءله علاقة بالداعي وليس باخلاق الداعي وهدا ملاحظة مهمة جدا
وانما له علاقة ب: هل للداعي يقين بان الله يستجيب له ام لا ان كان له اليقن في الاستجابة فان الله يستجب له وهدا هو الشرط الاساسي والمهم لان الله قال:(وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم
لاحظ االآية لم تتطرق الى من الداعي ولقد استعمل ربكم لانها تشمل الكل ولنعزز دلك نعطي 3امثلة
مثال رقم 1 :استجاب الله لالشيطان لان الشيطان كان له اليقن بان الله يستجيب له
مثال 2 :استجاب الله لاصحاب السفينة لانهم دعو الله مخلصين
مثال 3 : استجاب الله ليوسف لما دعاه ان يضعه في السجن ومنه ان يقين الاستجابة عند الدعي هو المهم
قانون الدعاء في الاسلام
سؤال: كيف ادعو الله لكي يستجيب
جواب: الشرط الاساسي للأستجابة هو اليقين بأن الله سيستجيب
ودالك حسب قوله تعالى
(وَ(وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) )
السؤال : مارايك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
( ما من عبد يدعو دعوةالا استجبت له او اخر له من الشر مثلها أو اجلت له الى يوم القيامة )
ان المفهوم الخاطئ لهدا الحديث الشريف هو الدي اضاع اليقين في الاستجابة وساعطي مثال لتتضح الصورة:
تصور انك طلبت من شخص مبلغ من المال وليس لك اليقين بانه سيعطيه لك فكيف يكو ن شعورك هل ستفرح ام مادا
ولله المثل الاعلى ان مفهوم هدا الحديث هو ان الله اعطاك جميع الحالات التي تكون عليها الاستجابةولك اختيار
مثال للفهم :اقول للك عندما تخرج من المنزل اما ستدهب على رجليك او في سيارتك او في المواصلات العمومية هنا لا افرض عليك:
كيفة الدهاب ولكن وضعت جميع الاختارات امامك ولك الاختيار
وهدا هو المفهوم الصحيح لانه يتماشى مع معنى الاية ومع قانون الجدب
ولنعطي ثلاتة امثلة للاستجابة الله سبحانه لنفهم :لانجد في الدنيا اكثر من الشيطان ولقد اسجاب له الله لانه دعاه بيقين الاستجابة
وكدلك اصحاب السفينة المشركين وكدلك يوسف عليه السلام لما طلب السجن
الشيء المشترك بينهم هو انهم دعو الله بيقين الاستجابة
وكملاحظة : ادا اردت ان يستجب لك الله فادعوه بيقين انه يستجب لك وسيستجيب لك لانه كريم وغني وعزيز وعظيم ولكي تتيقن انك وزيادة هدا قانون وني جعله سبحانه حسب الآية الاولى يجب ان أي آية هي قانون كوني يمشي على الجميع فهمه من فهمه مل قانون الجادبية لنيوطن واخشيميد س
دعوته بيقين الاستجابة عندما تنتهي من دعاءك يجب ان تكون فرحا بالاستجابة
مثال : ادا كنت محتاجا لقدر من المال واتصلت بصديق تتق به وقال لك ساعطيك المبلغ هل تكون سعيدا ام لا طبعا سعيدا
وما ادراك بربك الدي قال لك ادعوني استجيب يجب ان تحس بالسعادة القصوى
ديننا رائع ضيعوه اصحاب المفاهيم الخاطة التي تتناقض مع آيته وقوانينه والمنطق والواقع
جزاكم اللة خير جزاءة واسالة ان يرحمنا وان يجعلنا من الموالين الى امير المومنينين ع) وان يجعلنا من انصار المهدي (عج) ونسالكم الدعاء
اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم فرج عني يا فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المظطرين يا رحمن الدنيا والاخرة ويا رحيمهما ارحمنا يارب العالمين يا الله اللهم اكثف عني كربتي يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
جزاكم الله خيرا
Menoalfakri@gmail.com
CHOKRANE
احبك يا اثري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرات في هذا المقال عن الادعية والسحر وغير ها اريد ان اطيل عليكم . وشوفوا الايه هاي تثبت ان السحر ماله امر وما يضر الا الله هوه القادر على كل شي شوفو بسم الله الرحمن الرحيم.وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
شكرا على هده الادعية وجزاكم الله وشكرا كثييييييييييييييييييييييييييييييييييرا
اللهم انصر الإسلام والمسلمين .استغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته
{فقُلْتُ اسْتغْفِرُوا ربّكُمْ إِنّهُ كان غفّارا (10) يُرْسِلِ السّماء عليْكُمْ مِدْرارا (11) ويُمْدِدْكُمْ بِأمْوالٍ وبنِين ويجْعلْ لكُمْ جنّاتٍ ويجْعلْ لكُمْ أنْهارا (12) ما لكُمْ لا ترْجُون لِلّهِ وقارا (13) وقدْ خلقكُمْ أطْوارا (14)}.
من فضلكم صححو الايه فقد نسيتم ويجعل لكم انهار
الدعاء المستجاب في رمضان برنامج يحتوي على العديد من أدعية المهمة لكل مسلم و مسلمة في شهر رمضان
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شكرا على هده الادعية وجزاكم الله وشكرا كثييييييييييييييييييييييييييييييييييرا
دا بصراح …..
شكرن يا خي على الدعاء
اللهم فرج كربة المسلمين في كل مكان اللهم انصر الدوله الاسلاميه في العرق والشام يارب العالمين
الله يجازيكم بالجنة أدعو الله لي أن يفرج كربيe
اللهم بارك في محمد و امه محمد اللهم حرم النار علي كل مسلم زكر اسمك وادخلنا جنات نعيم تجري من تحتها الانهار كما وعد ف اياتك ولا تخزل اي مسلم دعاك واستجاب دعاؤءؤ ياحنان يامنان ياواسع الغفران ارزقنا الفلاح ف صلاتك والنجاح ف دنيا والاخره يارب
جزاك الله كل الخير
كل ادعيتك جميله