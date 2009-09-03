الدعاء المستجاب (لا تفوت الفرصة)

ومن الشروط الهامة للدعاء المستجاب:-

1-البدء بالثناء على الله ومناجاته (مثل قولنا :يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والاٍكرام,يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد…)

2- الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم(مثل قولنا :اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فى الأولين والآخرين والملأ الأعلى يوم الدين)

3- ثم البدء فى الدعاء وطلب الحاجة الخاصة بنا…ودائما حاولى على قدر المستطاع أن نتأدب مع الله فى طلب حاجتنا ,ان ندعو الله بأسلوب جميل وكلمات حسنه….وأن ندعو من دعاء الصالحين مثل دعاء سيدنا ابراهيم ربى اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء)

4- بعد أن نفرغ من طلب حاجتنا ودعاء الله..يجب أن نختم أيضا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم…وبقدر المستطاع نحاول دائما الصلاة والسلام عليه فى بداية ووسط ونهاية دعائناوذلك كما أوصانا رسولنا الكريم عن نص حديث له صلى الله عليه وسلم ..(ولكن للأسف مش حافظة الحديث والللى عارفه ياريت يقوله)

لنا.

5- ثم يجب أن نحمد الله فى النهاية بقولنا …والحمد لله رب العالمين..فذلك كان دأب الصالحين فى الدعاء

6- كما يجب أن نحاول دعاء الله دائما ..ولكن توجد أوقات يستحب فيها الدعاء حيث يكون الدعاء فيها مستجاب وذلك مثل…

* الدعاء ما بين الأذان والاٍقامة

* وعند نزول المطر

* ودعوة الصائم اذا أفطر

* وفى التلت الأخير من الليل وقت التهجد لأن الله تبارك وتعالى ينزل فى ذلك الوقت كل يوم وينادى هل من داع فأستجيب له..أو( هل فيه حد عنده مسألة فيعطيها له فيما معناه )

* كما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ..عن نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

* وبوجه عام يجب أن نكثر من الدعاء لله فى كل الوقات فى السراء والضراء …وأن نحاول دائما بقدر الامكان أن نكون من الحامدين الشاكرين لفضل الله تعالى علينا فى كل وقت …كما أنه يجب ألا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

* * ويجب أن نعلم أيضا أن كل دعواتنا تقف أمام أبواب السماء لا يفتح لها الا بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* وقد أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم …بأن من سره أن يستجيب الله له فى عسره وجب عليه ان يكثر من الدعاء لله فى يسره.

* ويجب علينا دائما أيضا ان نتذكر ونذكر الله فى كل وقت .

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الدعاء بظهر الغيب: **عن ابي داود والترمذي :ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:”أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب” من صيغ الدعاء المستجاب بأمر الله: 1

)عن بريدة :ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول:”اللهم اني اسألك باني اشهدك أنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد” فقال:”لقد سألت باسمك الاعظم الذي اذا سئل به أعطي واذا دعي به أجاب” رواد أبو داود والترمذي

2)عن معاذ بن جبل ان النبي (ص) سمع رجلا وهو يقول:ياذا الجلال والاكرام فقال:”قد استجيب لك فسل” رواه الترمذي

3)عن أنس قال:مر رسول الله(ص) بأبي عياش وهو يصلي ويقول:”اللهم اني اسألك بأن لك الحمد، لا اله الا انت، ياحنان،يامنان،يابديع السموات والارض،ياذا الجلال والاكرام،ياحي ياقيوم” فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:”لقد سالت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به أجاب واذا سئل به اعطي”رواه احمد وغيره 4

)عن معاوية قال:سمعت رسول الله يقول:”من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس،لم يسال الله شيئا الا أعطاه اياه: لا اله الا الله، والله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله” رواه الطبراني أدعية الرزق :

**الاستغفار يجلب كل خير , فأكثروا منه تنالون ما ترجون قال عز وجل : (( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم أنهارا * ما لكم لا ترجون لله وقارا * وقد خلقكم أطوارا )) سورة نوح 10 – 14

**عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) أخرجه الترمذي

**روي الترمذي عن علي رضي الله عنه:أن مكاتبا جاءه فقال: اني عجزت عن كتابتي فأعني فقال: ألا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله لو كان عليك مثل جبل صبر دينا أداه الله عنك . قل (( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك , و أغنني بفضلك عمن سواك ))

**وكان الإمام علي رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء العظيم طلبا للرزق مع أخذه بأسباب العمل و السعي : (( اللهم صن وجهي باليسار و لا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك , و أستعطف شرار خلقك , و أبتلى بحمد من أعطاني , و أفتن بذم من منعني , و أنت من وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة و المنع ))

**وعن جرير رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( من قرأ (( قل هو الله أحد )) حين يدخل منزله نفتٍ الفقر عن أهل ذلك المنزل و الجيران ) أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي أبو بكر فقال : سمعت من رسول الله صلى الله عليهو سلم دعاء علمنيه قلت : ماهو ؟ قال : كان عيسى ابن مريم عليه السلام يعلم أصحابه , قال : لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً فدعا الله بذلك الدعاء لقضاه الله عنه : (اللهم فارج الهم , و كاشف الغم , و مجيب دعوة المضطرين , رحمان الدنيا و الآخرة و رحيمهما , أنت ترحمنا فارحمني برحمة يغنيني بها عن رحمة من سواك) قال أبو بكر رضي الله عنه : فكنت أدعو الله بذلك فأتاني الله بفائدة فقضى عني ديني . و لجلب الرزق و المال تدعو صباحا و مساء سبع مرات بهذا الدعاء : ( ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر , لا يعزب عنك شيء , أسئلك فيضة من فيضان فضلك , و قبضة من نور سلطانك , و أنسا ً و فرجاً من بحر كرمك , أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك , فإنك واسع الكرم , كثير الجود , حسن الشيم , فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم ) لقضاء الدين بأمر الله: (اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت والميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سولك) (اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما انت ترحمني فارحمني برحمة تغنني بها عن رحمة من سولك) لسعة الرزق بأمر الله: (اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ منزل التوراة والانجيل والقرأن فالق الحب والنوي أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته أنت الاول فليس قبلك شئ وأنت الاخر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عني الدين واغنني من الفقر)

** دعاء الحوائج الدنيوية والرزق

** ” اللهم أرزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين.. اللهم يا رازق السائلين.. يا راحم المساكين.. ويا ذا القوة المتين.. ويا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين.. يا غياث المستغيثين.. إياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. و إن كان رزقي في الأرض فأخرجه.. و إن كان بعيدا فقربه.. و إن كان قريبا فيسره.. و إن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.. اللهم صلي على محمد وآل محمد.. واكفني بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن سواك يا اله العالمين.. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين” عند الكرب:

**روي البخاري ومسلم عن ابن عباس : ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: “لا اله الا الله العظيم الحليم ، لا اله الا الله رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السموات ورب الارض ، ورب العرش الكريم” أدعية أخري: ياعماد من لا عماد له وياذخر من لا ذخر له وياغياث من لا غياث له ياكريم العفو، يامحسن التجاوز ،ياكاشف البلاء ياعظيم الرجاء ياعون الضعفاء يامنقذ الغرقي يامنجي

الهلكي يامحسن يامجمل يامنعم يامفضل انت الذي سبحك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وذوي الماء وحفيف الشجر يالله(الدعاء 3 مرات) ثم الصلاة علي النبي

– دعاء الرسول للشفاء الأمرا باب ما يدعي به للمريض

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم )‏

902- كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمني ويقول‏:‏ ‏”‏اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏

903- وعن أنس، رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله‏:‏ ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏ قال‏:‏ بلى، قال‏:‏ اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاءً لا يغادر سقماً” ‏ البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

904- وعن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه قال‏:‏ عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏”‏اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

905- وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏”‏ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل‏:‏ بسم الله -ثلاثاً- وقل سبع مرات‏:‏ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر” ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

906- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي،صلى الله عليه وسلم ، قال‏:‏ ‏”‏من عاد مريضاً لم يحضره أجله، فقال عنده سبع مرات‏:‏ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك‏:‏ إلا عافاه الله من ذلك المرض‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن، وقال الحاكم‏:‏ حديث صحيح علي شرط البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

907- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دخل علي أعرأبي يعوده وكان إذا دخل علي من يعوده قال‏:‏ ‏”‏لا بأس، طهور إن شاء الله‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

908- وعن أبي ، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك” ‏‏

909- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي،صلى الله عليه وسلم ، فقال‏:‏ يا محمد اشتكيت‏؟‏ قال‏:‏ ‏”‏نعم‏”‏ قال‏:‏ بسم الله أرقيك سعيد الخدري وأبي هريرة، رضي الله عنهما، أنهما شهدا علي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال‏:‏ ‏”‏من قال‏:‏ لا إله إلا الله والله اكبر، صدقه ربه، فقال‏:‏ لا إله إلا أنا وأنا أكبر‏.‏ وإذا قال‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال‏:‏ يقول‏:‏ لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي‏.‏ وإذا قال‏:‏ لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال‏:‏ لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد‏.‏ وإذا قال‏:‏ لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال‏:‏ لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي‏”‏ وكان يقول‏:‏ ‏”‏من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار‏”‏ ‏( الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏)‏‏)‏