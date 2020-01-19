نظمت الجالية الجزائرية اليوم الاحد 19 يناير 2020، وقفة احتجاجية صاخبة، أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا لإسماع صوت الشعب الجزائري ، جاءوا من لندن وباريس وروما و امستردام و مدريد ومن كل انحاء دول اوربا ، واسمعوا » التبون » الدي كان حاضرا في المؤتمر، مع رؤساء الدول المشاركة ، شعارات من قبيل » تبون ليس رئيسنا …و لا يمثلنا » و » العصابة تبون ما يحكمناش » و » دولة مدنية مشي عسكرية »

هدا وانطلقت كما هو معلوم قمة برلين حول ليبيا بحضور 11 دولة تم استدعاؤها، من بينها، الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات. فيما تخلفت تونس عن الحضور بعدما توصلت بدعوة في وقت متأخر.

يدكر انه سبق للجالية الجزائرية في جميع عواصم العالم وان نظمت مباشرة بعد الانتخايات ، مظاهرات صاخبة، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج الاف من المناهضين ، في كبريات العواصم العالمية وخاصة في باريس ومونريال ولندن ، حيث تجمعوا قرب سفارات و قنصليات بلادهم رافعين شعار » لا للانتخابات المزورة » وقالوا إنهم حضروا للاحتجاج على هذه الانتخابات التي يعتبرونها انتخابات الصوت الواحد ». رافعين لافتات كتب عليها » لن نتوقف » هدا وتحركت الاحتجاجات في الخارج استجابة لدعوات جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ، في صور وفيديوهات تناقلتها هذه الشبكات ووسائل إعلام محلية.

و حسب الملاحظين فرقعة الاحتجاجات ستتواصل ، علما ان هده الوقفة وهي الاولى من نوعها يحضر فيها الرئيس ليمثل بلاده في مؤتمر دولي ، بمثابة توجيه رسالة واضحة للرئيس ، مفادها ان نص الدستور الجديد الدي يتكلم عنه تبون يجب ان يكون مع رئيس شرعي، وليس مزور…