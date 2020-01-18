عبدالقادر كتـرة

أقدم مجهول على إطلاق النار على الناشط الإسلامي يوسف ديدات نجل الداعية الكبير أحمد ديدات، في مدينة « فيرولام » بولاية « ديربان » الجنوب أفريقية والذي توفي متأثرا بجراحه في مستشفى سانت آن بمدينة « فيرولام »، حيث كان في العناية المركزة نتيجة إصابته الحرجة.

الناشط الإسلامي يوسف ديدات كان متجها لمحكمة العائلة مع زوجته عندما اقترب منه مجهول وأطلق النار عليه من الخلف في رأسه، صباح الأربعاء 16 يناير 2020، مجهول أصاب رأسه ثم فر القاتل هارباً، حسب مصادر إعلامية من عين المكان، ولم يُكشَف بعد عن دوافع الهجوم.

وقال « ريس » نجل الناشط الإسلامي، في بيان، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، إن عائلته وأصدقاءه كانوا إلى جانب سريره عندما وافته المنية ظهر اليوم، كما أعربت العائلة في بيان لها وصل للجزيرة نت نسخة منه عن « امتنانها العميق للدعم الذي تلقوه من العائلة والأصدقاء والمجتمع ».

وأقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد « فيرولام ويك ستريت » بعد صلاة فجر اليوم السبت 18 يناير 2020، بالتوقيت المحلي، وسينقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.

وبحسب « بريم بالرام » المتحدث باسم وحدة الإسعافات الأولية الجنوب أفريقية، فإن يوسف (66 عاما) كان متجها نحو محكمة العائلة « فيرولام » مع زوجته، عندما اقترب منه شخص يحمل سلاحا ناريا وأطلق النار عليه من الخلف.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في واقعة محاولة الاغتيال، مشيرة إلى أن الجاني المجهول تمكن من الفرار سيرا على الأقدام قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظاره ويتوارى عن الأنظار