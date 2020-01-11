إيران تُقرُّ بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية دون قصد بسبب خطأ بشري

عبدالقادر كتــرة

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن بيان لهيئة الأركان الإيرانية، صباح اليوم السبت 11 يناير 2020، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن « غير قصد » نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

التلفزيون الرسمي الإيراني، حسب ما تناقلته وكالات الأنباء الدولية، « إن الطائرة الأوكرانية حلقت بالقرب من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري »، لافتا إلى أنه « ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك ».

بيان لهيئة الأركان الإيرانية ، أشار إلى أن الطائرة أصيبت بشكل غير متعمد، مؤكدا أن المسؤولين المتخصصين في الحرس الثوري سيقومون بتقديم معلومات مفصلة للإعلام عن كيفية وقوع الحادثة.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران.

وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.