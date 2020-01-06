أمريكا تطلب من إيران « ألا يتجاوز ردها سقف اغتيال قاسم سليماني »، وطهران تؤكد بأن الردّ سيكون بالحجم الذي تختاره

عبدالقادر كتــرة

كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي فدوي، حسب ما أورده موقع « روسيا اليوم »، فحوى الرسالة الأمريكية التي حملها السفير السويسري إلى إيران الجمعة 3 يناير 2020، في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال فدوي في تصريحات صحفية، السبت 5 يناير 2020، « الأمريكيون أرسلوا لنا رسالة صباح الجمعة وبطريقة دبلوماسية، وقالوا إن أردتم الانتقام فلتنتقموا بما يناسب عملنا »، موضحا أن أمريكا طلبت « ألا يتجاوز رد إيران سقف اغتيال قاسم سليماني ». وقال إن « على الأمريكيين أن ينتظروا رد إيران ولا يمكنهم تحديد طبيعة هذا الرد ».

من جانبه، حسب نفس المصدر، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي على أن إيران “ »ستتجنب أي خطوات متسرعة في الرد على اغتيال قاسم سليماني ».

وقال: « الجمهورية الإسلامية سترد بحزم بالتأكيد على اغتيال سليماني بما يلبي تطلعات الشعب الإيراني والمرشد وشعوب المنطقة ».

وحذر شكارجي من أنه « إذا تصرف الأمريكيون بجنون بعد الرد الإيراني فسيتلقون ردا أكثر إيلاما »، معتبرا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن أي حرب قد تندلع في المنطقة.

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت، يوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السويسرية الراعي لمصالح واشنطن في طهران، وأبلغته احتجاجها الشديد على اغتيال قاسم سليماني.

وذكرت الخارجية الإيرانية في وقت سابق ، حسب ما أورده موقع « روسيا اليوم »، أنه إثر إعلان سويسرا أن سفيرها في طهران نقل رسائل من الولايات المتحدة إلى القيادة الإيرانية، تم استدعاء راعي المصالح الأمريكية بطهران للمرة الثانية وجرى إبلاغه بالرد على الرسالة الأمريكية.

وعرضت وسائل إعلامية صوراً لأغراض قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني والذي اغتالته طائرات امريكية فجر اليوم بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق .

يذكر بأنه تم الإعلان رسمياً عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بعدما استهدفته طائرات أمريكية بثلاث صواريخ، الجمعة 3 يناير 2020، وكان برفقته أبو مهدي المهندس أحد القادة البارزين في الحشد الشعبي العراقي .

وحمل الحشد الشعبي العراقي المسؤولية الكاملة ل »أمريكا وإسرائيل » حول عملية الاغتيال .