مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في عملية طعن بأوستن الأمريكية وطعن 5 آخرين بمنزل حاخام في نيويورك

عبدالقادر كتــرة

أقدم شخص على قتل موطن أمريكي وجرح 3 آخرين، بعد أن وجه لهم طعنات داخل مطعم في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما نقلته شرطة الولاية، اليوم السبت 4 يناير 2020.

وأفادت وكالة « أسوشيتد برس » بأن المشتبه به شاب (27 سنة) نفذ سلسلة من الهجمات داخل منطقة تسوق في المدينة، حيث دخل إلى مقهى وضرب شخصا بدون سبب واضح، قبل أن يفر ويدخل إلى مطعم ويطعن أشخاصا آخرين، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عنه أو عن دوافعه.

من جهته، قال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في وقت لاحق إن المهاجم « مشرد على ما يبدو، وله سجل إجرامي »، مضيفا أن « هذه هي أول جريمة قتل تشهدها مدينة أوستن في 2020 ».

وقرب كنيس يهودي في شارع فورشاي رود بمونسي، بضواحي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تعرض 5 أشخاص على الأقل للطعن، مساء السبت 29 دجنبر 2019، في منزل حاخام قريب من معبد يهودي .

وأعلنت منظمة يهودية أن مهاجما طعن خمسة أشخاص في وقت متأخر من يوم السبت في منزل حاخام بولاية نيويورك قبل أن يفر قبل ان تقوم الشرطة المحلية بتمشيط المنطقة..

من جهته قال مجلس الشؤون العامة اليهودي على موقع تويتر إن مهاجما كان يرتدي قناعا طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند، على بعد حوالي 30 ميلا شمال مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس ، حسب ما تناقلته وكالات إعلامية دولية، أن جميع الضحايا الخمسة نُقلوا إلى المستشفى، وأن اثنين منهم كانا في حالة حرجة، حيث طُعن أحدهما ست مرات على الأقل.

بدورها عبرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن انزعاجها الشديد لما حصل، وقالت في منشور على موقع تويتر: « لا يوجد أي تسامح مع أعمال الكراهية من أي نوع، وسنستمر في مراقبة هذا الوضع المروع ».