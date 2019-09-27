جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية توجه رسالة شكر وامتنان لصاحب الجلالة

جلالة الملك محمد السادس نصره الله

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله

وبعد

صاحب الجلالة أمير المؤمنين وقائدنا الأعلى يتشرف رئيس مجلس ادارة جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية في دولة فلسطين – غزة / المحامي المستشار / جمال حسين محمد شامية خديم الاعتاب الشريفة بأن يتقدم لكم بعد تقديم فروض الطاعة والولاء، وتجديد أواصر البيعة الدائمة،

بأن نبلغ جلالتكم اننا أطر وأعضاء جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية في فلسطين سنبقى دائما جنودا مجندون في خدمة الوطن والعرش العلوي،

أوفياء لقسمنا ولشعارنا الخالد : الله الوطن الملك وسنبقى اوفياء لقضيتنا الاولى فلسطين

مولانا صاحب الجلالة، أمير المؤمنين وقائدنا الأعلى، نحن جمعية الأخوة الفلسطينية المغربية

وهي جمعية الأخوة الفلسطينية المغربية جمعية تنموية غير ربحية أنشأت عام 1994 مسجلة لدى وزارة الداخلية وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية برقم (3050) رقم (1) لسنة 2000م

وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بها, ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بما يحقق أهدافها وفي إطار القانون.

وتحقيقا لأهداف الجمعية السامية التي تهدف:

– تعزيز العلاقات الفلسطينية المغربية والتبادل الشبابي من اجل رفع مستوى التعاون العلمي والثقافي

– تنمية الموارد البشرية من خلال برامج التنمية المستدامة

– توطيد عرى المحبة والصداقة بين الشعبين المغربي و الفلسطيني

– تبادل الخبرات في مؤسسات الخدمات الاجتماعية والثقافية

– العمل على تشجيع اللقاءات الشبابية والرياضية والكشفية

– العمل على ارساء البعثات الدراسية للملكة المغربية

رؤيتنا

مجلس إدارة الجمعية يعمل جاهدا على تحقيق الأهداف والغايات في اطار المرحلة الزمنية الممكنة و الممتدة ما بين 12/6/2019الى 12/6/2022حتى يتسنى بلوغ الحالة المستقبلية المرجوة :

– الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية لدولة فلسطين والمملكة المغربية بحيث تمارس الجمعية أعمالها في مظلة هذه القوانين.

– العمل على انشاء اكاديمية الحسن الثاني للثقافة والفنون في فلسطين تخليدا لذكراه الطاهرة

– مشاركة المرأة الفلسطينية والمغربية في المجتمع المحلي والإقليمي و الدولي

– إقامة مخيمات صيفية وكشفية للشباب و إقامة برامج خاصة بالأطفال في كل من البلدين

– رسم جداريات بالمناسبات الوطنية

– عقد ورشات عمل و ندوات و اجتماعات في الفعاليات المختلفة مثل المؤتمرات و المسيرات و الزيارات و الاحتفاليات

– تحسين اللوائح والأنظمة والتعليمات التي تحسن من اداء عمل الجمعية للتوسع في خدماتها نوعياً وكمياً

– السعي الى وجود شراكات فاعلة بالتواصل والاتصال والتشبيك من خلال فتح افق للتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المغربي والفلسطيني ذات العلاقة تساهم في تكامل وعمل الجمعية

– الشراكة على المستويات المجتمعية والوطنية والاقليمية والدولية لأن أنشطة الجمعية وجودتها تتوقف على وفرة الموارد المالية الكافية لتقديم هذه الخدمات.

– توفير وجود قاعدة بيانات للجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمغربي

– تفعيل موقع صفحة جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية

– العمل على ادراج جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية ضمن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المغربي في وزارة الثقافة المغربية للمشاركة في الاعياد الوطنية

– احياء مفاهيم التراث المغربي والفلسطيني من خلال المهرجانات الثقافية والوطنية

فشكرا لكم و ألف شكر يا جلالة الملك ونتمنى أن تتكرموا بلقائنا لنقدم لجلالتكم فروض الطاعة و الولاء ونعبر لجلالتكم عن شكرنا الموصول لكم.

حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وابقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وانبته الله النبات الحسن، وحفظ الله شقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة ووالدتهما الأميرة للا سلمى وأن يشد ازركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وان يحفظ الله كافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة، إنه سميع مجيب الدعوات.

والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

خديم الاعتاب الشريفة

رئيس مجلس الادارة

جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية

المحامي المستشار / جمال حسين محمد شامية

دولة فلسطين

جامعة سيدي محمد بن عبد الله. فاس. المملكة المغربية

00970599729115

Shamiajamal1961@gmail.com