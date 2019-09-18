الجزائر: استمرار حملة الاعتقالات في ثلاثاء شباب الحراك…

سليم الهواري

واصلت السلطات في الجزائر سلسلة من الاعتقالات طالت المتظاهرين الطلبة العزل ، فبعد اعتقال قوات الأمن عددا من المتظاهرين، بشارع ديدوش، وسط الجزائر العاصمة، في الجمعة 30 من مسيرات الحراك السلمي الشعبي، اعتقلت قوات الأمن اليوم الثلاثاء عشرات المتظاهرين، الذين شاركوا الطلبة مسيرة الثلاثاء المساندة للحراك الشعبي، بحسب ما أكده ناشطون من وسط الجزائر العاصمة، بينما رفع متظاهرون شعارات مناهضة للنظام، مُطالبة بـ « دولة مدنية ».

و ردّد الطلبة شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية، المُزمع إجراؤها يوم 12 دجنبر القادم، في مسيرة جابت أهم الشوارع والساحات بالعاصمة، ودعا الطلبة الجامعيون إلى دعم مسيرات الحراك الشعبي، مُردّدين شعار « دعم الحراك واجب وطني ». و اهم ما ميز مسيرة ثلاثاء الطلبة ، انضمام مواطنين من مختلف الأعمار، للمشاركة ودعم حراك الثلاثاء الذي يقوده طلبة الجامعات

و بخصوص تفاقم عمليات الاعتقالات التي بلغت دروتها في مسيرة الجمعة 30 و حراك ثلاثاء الطلبة ، طالب المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي، السلطة المختصة بإيقاف حملات الاعتقال بين صفوف نشطاء الحراك، قائلا » كمحامي المعتقلين، وكمناضل حقوق الإنسان، أطالب السلطات المختصة بإيقاف حملة الاعتقالات بسبب الرأي، و الإفراج عن جميع سجناء الرأي، فالأزمات تعالج بالحكمة وليس بالسجون ».

وأكد مقران آيت العربي في تعليقه على حملة الاعتقالات التي طالب عددا من الناشطين السياسيين وشباب الحراك هذه الأيام في منشور له على الفيسبوك، أنه » لا يمكن أن نتصور بداية الانفراج قبل الإفراج عن جميع سجناء الرأي استجابة لمطالب الحراك ». مشدّدا » في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر الإفراج عن سجناء الرأي لتهدئة الأوضاع، لجأت السلطات الأمنية والقضائية إلى إيقاف وحبس كريم طابو وسمير بلعربي وعشرات الشباب لأسباب سياسية »، مضيفا » ان المسيرات والشعارات واللافتات كلها من وسائل التعبير السلمي التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر »

وفي موضوع دي صلة لا زال الغموض يلف اعتقال الناشط السياسي سمير بن العربي، اليوم الثلاثاء 17 شتنبر، بعدما امر قاضي تحقيق محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، بإيداع الناشط السياسي الحبس المؤقت، بحسب ما أعلن عنه المحامي عبد الغني بادي، على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وتفيد اخر الاخبار ان اعتقال بن العربي، كان من طرف أشخاص مجهولين، أمس الاثنين بمنطقة بوزريعة بالجزائر العاصمة.