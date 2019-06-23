كتب: عبدالقادر البدوي

في مبادرة تستحق التشجيع، أطلقت الجماهير المغربية والجزائرية، نداء الاخوة بين الاشقاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، لتشجيع الفريقين معا في بلاد الفراعنة… حيث ثم الاتفاق بين الجمهور المغربي و الجزائري بالعاصمة القاهرة على ضرورة اخد المبادرة للدخول الى ملعبي السلام و الدفاع الجوي ، تحت شعار » شجعني…. نشجعك » في بطولة كأس إفريقيا لسنة 2019، مما أثار إعجاب المصريين و عدد من جماهير الدول المشاركة بالعرس الكروي كأس افريقيا للأمم .

للإشارة فسيحتضن ملعب السلام بالقاهرة مباريات المنتخب المغربي فيما سيكون ملعب الدفاع الجوي مسرحا لمباريات المنتخب الجزائري و هو أيضا بالعاصمة القاهرة، ومن المنتظر ان يقتني الجمهور المغربي الحاضر بالقاهرة تذاكر الدخول لتشجيع المنتخب الجزائري الشقيق في المقابل سيقتني الجمهور الجزائري التذاكر لمساندة الفريق المغربي ….

هدا وقد لقيت هده المبادرة استحسانا من طرف المتتبعين ، لما لها من دلالات معنوية بين بلدين شقيقين، خاصة وان البعض يرى بان عده المبادرة ،هي عربون عن مشاعر الحب والأخوة التي ربطت دوما بين الجمهور الرياضي المغربي ونظيره الجزائري، كما لقيت تجاوبا كبيرا لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلنين تشجيعهم للفريقين المغربي والجزائري، في جو أخوي رائع بعيدا عن أي تعصب …