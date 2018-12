L’Assemblée générale des Nations Unies Le MCG vient d’être officiellement adopté par 152 voix en faveur, 5 contre et 12 abstentions

Le nouveau Réseau des Nations Unies sur les migrations se félicite que l’Assemblée générale ait officiellement approuvé aujourd’hui les résultats de la Conférence de Marrakech. L’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières représente un moment décisif dans la poursuite de la coopération internationale en matière de migration au profit de tous.

Se félicitant de la décision prise ce mercredi 19 décembre 2018 par l’Assemblée générale, Louise Arbour, Représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations internationales, a déclaré : « L’approbation officielle du Pacte représente un engagement retentissant en faveur d’un cadre international des migrations fondé sur des faits et non sur des mythes, et de la compréhension que la meilleure façon de mettre en œuvre les politiques migratoires nationales est de coopérer et non de les isoler ».

« Le Pacte mondial arrive à un moment important », a déclaré le Directeur général de l’OIM, António Vitorino. « Il contient la promesse d’un discours sur la migration moins politiquement chargé, fondé sur des preuves, un plan pour développer des politiques plus globales visant à améliorer la vie des migrants et des communautés dans lesquelles ils vivent, et la possibilité de réduire les flux migratoires dangereux, chaotiques et irréguliers ».

Le Pacte mondial sur la migration est le tout premier cadre mondial négocié sur une approche commune de la migration internationale dans toutes ses dimensions. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, le Pacte est le fruit d’un processus intensif de négociations fournissant une plate-forme solide pour la coopération actuelle et future en matière de migration, s’appuyant sur les meilleures pratiques et le droit international, pour rendre la migration sûre et positive pour tous.

L’importance du Pacte réside également dans le fait qu’il reconnaît que des politiques migratoires efficaces et une meilleure protection des personnes vulnérables nécessitent l’appui de nombreux acteurs. A cette fin, le Pacte a été renforcé par l’engagement d’une large alliance de partenaires, notamment la société civile, le secteur privé, les syndicats, les diasporas et les communautés de migrants, les institutions nationales des droits de l’homme, les autorités locales, les réseaux de jeunes et d’autres acteurs.

Le système des Nations Unies s’est engagé à appuyer la mise en œuvre du Pacte mondial par la création du Réseau des Nations Unies sur les migrations : une communauté collaborative d’entités des Nations Unies se réunissant pour fournir un appui efficace et coordonné aux États Membres et aux autres partenaires dans la réalisation des objectifs convenus à Marrakech. Ce réseau tirera parti de l’impact de l’expertise et de la capacité considérables des Nations Unies pour aider à renforcer les avantages de la migration et à relever ses nombreux défis.

« La migration est un phénomène aux multiples dimensions », a déclaré AntónioVitorino, parlant en tant que coordinateur du réseau au nom de son Comité exécutif et de l’ensemble des membres. « Il aborde les questions profondes et urgentes du développement durable, du changement climatique, de la crise humanitaire, du contrôle aux frontières, de la sécurité, de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite, de la promotion des moyens de migration légale, y compris pour le travail, et de la protection accrue de nos droits humains universels. Aucune partie de la communauté des Nations Unies ne peut à elle seule s’attaquer efficacement à toutes les dimensions de la migration, mais ensemble, nous avons la chance de faire une réelle différence. C’est la raison d’être du Réseau. »avait-il ajouté.

Rappelant ses commentaires de clôture à la Conférence de Marrakech, Louise Arbour a déclaré : » Au fur et à mesure que les nombreuses initiatives proposées par le Pacte prendront racine, nous verrons des vies sauvées, des conditions de vie améliorées et des communautés s’intégrer et prospérer grâce à un développement et une prospérité accrus. En regardant vers l’avenir, nous serons mieux équipés pour compter sur un esprit de solidarité, plutôt que sur l’indifférence ou – pire – sur l’égoïsme qui, autrement, pourrait nous déchirer ».

Rappelons que le Réseau des Nations Unies sur la migration a été créé à la demande du Secrétaire général et est accueilli favorablement dans le Pacte mondial sur la migration. Il comprend actuellement 38 entités du système des Nations Unies. Le Directeur général de l’OIM est le Coordonnateur du Réseau. Un comité exécutif de huit membres assure la supervision stratégique et est le principal organe décisionnel du Réseau. Les membres du Comité exécutif sont : le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES) ; l’Organisation internationale du Travail (OIT) ; l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ; le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) ; le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ; le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ; l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC).

