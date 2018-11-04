أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، يوم الأربعاء بالأمم المتحدة، أن القمر الصناعي المغربي « محمد السادس-أ » يسمح برصد أدنى تحركات « البوليساريو »، مبرزا أن المملكة، في ظل قيادة جلالة الملك، « كان لها حظ ولوج العصر الجديد للتكنولوجيات عالية الدقة ».

وقال السيد هلال إن « المغرب بات يتوفر، بفضل هذا القمر الصناعي، الذي تم وضعه بفضل مبادرة جلالة الملك، على أداة للمراقبة تسمح لنا بمعرفة ورصد أدنى تحركات وتنقلات انفصاليي « البوليساريو » كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية ».

وأضاف أنه، خلافا لما كان عليه الحال في الماضي، « أصبحنا اليوم قادرين على تتبع تحركات الانفصاليين ونبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة في حينه، ونمدها بصور للأقمار الصناعية »، مضيفا أن « هذا يسمح لنا بالضغط على انفصاليي البوليساريو، الذين نرصد وندين تحركاتهم ومناوراتهم ».

(ومع 02/11/2018)