تقرير عن القمة الأوروبية التي انعقدت يوم أمس

قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية تعترف بان توافد المهاجرين على أوروبا قد تقلص بنسبة 90 في المئة مقارنة بسنة 2015 ورغم هذا الانخفاض الملحوظ في تدفق المهاجرين على أوروبا، تواصل الدول الأوروبية برنامجها لمراقبة الهجرة الغير شرعية و طالبي اللجوء عبر تحسين التعاون مع دول شمال افريقيا و التي سيزورها رئيس المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الحالي من اجل تكثيف المساعدات و تحسين الشراكة الاقتصادية حتى تستطيع منع انتقال المهاجرين للقارة الأوروبية.

امام حجم الاخطار والتهديدات الأمن الأوروبي الداخلي القمة الأوروبي تتخذ سلسلة من القرارات لتحسين نظام تصديها للهجمات الإلكترونية والاخطار المتعلقة باستعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المحظورة دوليا، ويعترف الاتحاد الأوروبية بانه حقق بعض التقدم في مجال حماية امنه الداخلي عبر قانون تبادل قوائم المسافرين وكذا سياسة محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات المخابراتية فيما بين الدول الأوروبية وخارجها، الاتحاد الأوروبي يقرر أيضا عقد قمة مع الجامعة الدول العربية مطلع السنة القادمة.

هذا وقد غادرت رئيسة وزراء بريطانيا دون التوصل إلى حل مع دول الأعضاء حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

El Abbani sidi mohammed