الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية مريلاند (الشرطة)

واشنطن/20 شتنبر 2018/ومع/ قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، خلال إطلاق نار بولاية مريلاند، على بعد نحو 100 كلم شمال واشنطن، وفقا لما ذكرت الشرطة.

وقال الشرطي جيفري غالر، في مؤتمر صحفي، « يمكننا تأكيد عدة إصابات ووفيات » في مستودع يقع في منطقة هارفورد.

وأضاف « بناء على ما نعرفه، هناك مشتبه به واحد، وهو رهن الاحتجاز وفي حالة حرجة في المستشفى ».

وبحسب وسائل الإعلام، توفي ثلاثة أشخاص. ولم ترغب الشرطة في أن تؤكد أن امرأة هي التي أطلقت النار، كما ذكرت تقارير إعلامية.

وبدأ اطلاق النار في مستودع مركز توزيع لشركة « رايت ايد » للأدوية. وحسب الشرطة، يبدو أن المشتبه به استخدم قطعة سلاح واحدة فقط.

وأشار غالر إلى أن رجال الشرطة لم يطلقوا النار. واستجابت الشرطة بسرعة، بدعم من ضباط الشرطة الاتحادية والوكالة الفدرالية المسؤولة عن الأسلحة والمتفجرات، بحسب السلطات.

من جهته، أشار حاكم ولاية مريلاند، لاري هوغان، الى « تبادل مروع لإطلاق النار ».

وينضاف هذا الحادث إلى سلسلة حوادث إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة بشكل متكرر والتي خلفت عشرات الضحايا، في وقت تصاعد فيه الجدل حول حيازة الأسلحة النارية في البلاد.

ومع شتنبر 2018