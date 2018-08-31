قرعة أبطال أوروبا: ريال مدريد مع روما ويوفنتوس يواجه مانشستر يونايتد

موناكو/30 غشت 2018/ ومع/ سيبدأ ريال مدريد الإسباني مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الرابعة تواليا، من المجموعة السابعة، بحسب القرعة التي وضعته الخميس بمواجهة روما الإيطالي.

ويبدو التأهل الى ثمن النهائي في متناول النادي الملكي وروما الذي وصل الموسم الماضي الى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1984 قبل الخروج على يد ليفربول الإنكليزي، إذ تضم المجموعة سسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وأسفرت القرعة عن عودة مرتقبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل هذا الصيف من ريال الى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو بعدما توج مع النادي الملكي باللقب الأوروبي في المواسم الثلاثة السابقة، الى ملعب فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي سيواجه فريق « السيدة العجوز » في المجموعة الثامنة.

وكان البرتغالي البالغ 33 عاما توج بلقبه الأول في المسابقة القارية عام 2008 مع مانشستر يونايتد بقيادة مدربه السابق الاسكتلندي أليكس فيرغوسون الذي ضمه الى « الشياطين الحمر » من سبورتينغ عام 2003.

وفي 2009، انتقل رونالدو الى ريال وأحرز معه اللقب أربع مرات (2014، 2016، 2017 و2018).

ولم يفز فريق « السيدة العجوز » بلقب دوري الأبطال منذ 1996 رغم خوضه المباراة النهائية خمس مرات بعد ذلك: 1997 (خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني)، 1998 (أمام ريال)، و2003 (أمام مواطنه ميلان)، و2015 و2017 (أمام ريال).

وسيلعب يوفنتوس ويونايتد في المجموعة الثامنة الى جانب فالنسيا الإسباني ويونغ بويز السويسري.

وستكون المنافسة محتدمة في مجموعتين أخريين، إذ ضمت الثانية برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنكليزي وايندهوفن الهولندي وانتر ميلان الإيطالي، والثالثة بوجود باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول وصيف البطل، والنجم الأحمر الصربي.

أما بالنسبة لبطل إنكلترا مانشستر سيتي، فجاء في السادسة الى جانب ليون الفرنسي والوافد الجديد هوفنهايم الإلماني وشاختار دانييتسك الأوكراني.

ويبدو العملاق الألماني بايرن ميونيخ أمام مهمة سهلة في المجموعة الخامسة التي ضمته الى بنفيكا البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي وأيك أثينا اليوناني، فيما ستكون المجموعة الرابعة الأقل استقطابا للأضواء بوجود لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وغلطة سراي التركي.

ومع غشت 2018