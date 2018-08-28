باريس 28/غشت/2018/ومع/ قالت النيابة العامة لدارغونيان (جنوب – شرق) إن المطرب المغربي سعد المجرد وجهت له تهمة » الاغتصاب « ، اليوم الثلاثاء، بفرنسا، بعدما تقدمت شابة بشكوى ضده.

وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلا عن النيابة العامة، أن المطرب المغربي من المنتظر أن يمثل مساء اليوم أمام القاضي الذي سيقرر بشأن سجنه المحتمل.

وأكدت ذات المصادر أن وكيل الجمهورية بالنيابة لدارغونيان، بيير أربايا هو الذي طالب بوضع سعد المجرد رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكان المجرد، قد أحيل، صباح اليوم، على النيابة العامة بدارغونيان بعد وضعه تحت الحراسة النظرية التي خضع لها منذ صباح الأحد (لمدة 24 ساعة تم تجديدها مرة واحدة) بعد الشكوى التي تقدمت بها امرأة حول اعتداء جنسي مفترض وقع ليلة السبت الأحد بهذه المدينة.

وكان المطرب المغربي قد خضع للتحقيق في أكتوبر 2016 بباريس بتهم مماثلة قبل أن يودع السجن. وفي أبريل 2017، أطلق سراح سعد المجرد مع حمله لسوار إلكتروني وذلك بقرار من محكمة الاستئناف بباريس.

ومع غشت 2018