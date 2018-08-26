بطولة إسبانيا: غريزمان يقود أتلتيكو مدريد إلى فوز أول

مدريد, 25 غشت 2018/ومع/ قاد المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتسجيله الهدف الوحيد أمام ضيفه رايو فايكانو اليوم السبت في المرحلة الثانية من الليغا.

ورفع أتلتيكو مدريد، وصيف الموسم الماضي وحامل لقب الدوري الأوروبي، رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادله المثير على أرض فالنسيا 1-1 في المرحلة الأولى.

وساهم حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك في نهاية المباراة بالحفاظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية، بعد قيامه بصدات حاسمة.

وقبل تسجيله، عانى غريزمان في شوط أول عجز فيه « كولتشونيروس » عن إيجاد إيقاعهم، فيما كان مواطنه ليمار في فورمة أفضل.

ويلعب في وقت لاحق برشلونة حامل اللقب مع مضيفه بلد الوليد، فيما يحل ريال مدريد بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة على جيرونا الأحد.

وتعادل آلافيس مع ضيفه ريال بيتيس سلبا.

ومع غشت 2018