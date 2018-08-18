الكاتب والصحفي عزيز باكوش في رسائل كندا ـ الجزء2 :مدينة منتريال من أكثر المدن اهتماما وعناية بالتراث الفني والجمالي والبيئي في العالم

رسائل كندا 2==

مدينة منتريال من أكثر المدن اهتماما وعناية بالتراث الفني والجمالي والبيئي في العالم ، فهي إلى جانب احتضانها روائع الهندسة في البناء البشري وأدهى ما وصلت إليه تكنولوجيا نظم الإعمار ، فهي تضم أكثر من 50 متحفاً، ومركزاً ثقافياً وموقعاً تراثياً. و الحقيقة أن هناك الكثير مما يمكن رؤيته واختياره في هذه الأماكن المضمخة بعبق التاريخ وأريج والحضارة الإنسانية . ولعل زيارة المتاحف والتجول داخل الأروقة المتناسقة والفائقة الدهشة هنا تُعتبر من النشاطات الممتعة والشيّقة للسائح او الزائر الوافد أوالمقيم . ففي متحف ريدباث Redpath Museum مثلا متحف الكائن ب Sherbrooke Street Westmontreal أنشئ متحف Redpath سنة 1882 ، ويحفظ ويعرض مجموعات واسعة من التاريخ الطبيعي والإثنولوجي ، بما في ذلك العينات القديمة والحديثة ، والمعادن ، والتحف من ثقافات العالم. و يعتبر المتحف وحدة أبحاث تابعة لجامعة ميكغيل ولديه مهمة لدراسة تاريخ الحياة والتنوع البيولوجي لكوكبنا.

لكن تكاليف الزيارة وأثمان التذاكر عند التفكير في زيارة هذه المتاحف التاريية قد تشكّل عبئا حقيقيا على الميزانية المالية للأفراد والأسر على حد سواء ، هذا أمر لا جدال فيه ، مما يجعل الكثير من الزوار وأنا واحد منهم يستبعدون فكرة الزيارة والاكتفاء بما يكتب ويدون عن هذه التحف سواء على السوسيال أو في المجلات المتخصصة . لذلك تبادر بعض إدارات هذه المراكز والمتاحف إلى فتح أبوابها مجاناً أمام المهتمين والراغبين بحسب جداول محددة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الزيارات المجانية قد تطلب تبرعاً طوعياً أوهبة مالية رمزية اعتبارا للثقافة السائدة في العمل الاجتماعي هنا ، لأن بالمساهمات العينية والتبرعات الفردية الطوعية تبقى أبوابها مفتوحة وبالمجان .

فلا تترددوا بذلك ، إذا كنتم تستطيعون. تقول وصلة أشهارية على موقعhttp://grouprmo.ca

مع تحيات عزيزباكوش