FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE: UNE INVITATION A U DEVELOPPEMENT DU MAROC PROFOND DANS LA REGION D’IMILCHIL

A l’initiative de l’association Akhiam pour le développement économique et social en partenariat avec la province et le conseil provincial de Midelt et la collectivité locale d’Imilchil; la deuxième édition du festival des Marocains du monde se tiendra dans la localité d’Imilchil du 11 au 13 août 2018.

Dans ce cadre, une caravane des Marocains du monde sera organisée de Rabat à Imilchil durant la même période du festival par l’Association Akhiam en partenariat avec l’Association française Solidarité Echange Nord-Sud (SENS) et le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et le conseil provincial de Midelt.

Ce projet de Caravane permettra de visiter les projets réalisés par les deux associations avec pour objectifs la valorisation du terroir marocain et d’une forme d’économie émergente durable à savoir l’économie sociale et solidaire.

L’organisation d’une Caravane des Marocains du monde de Rabat à Imilchil et la mise en place d’un festival des Marocains du monde permettront aussi de mobiliser les compétences et idées des MRE vers des investissements et projets d’économie sociale et solidaire notamment en créant une banque de projets et en tentant à les accompagner dans leur réalisation tout en mettant en avant l’héritage culturel marocain.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle édition du festival des marocains du monde qui coïncide cette année avec l’organisation de la 14ème édition du festival des musiques des cimes sous le haut patronage de S.M. Le Roi Mohammed VI à Imilchil ; nous avons abordé Mr Lhou Marghine ; Vice président de l’Association Akhiam et coordinateur de l’association SENS à Bordeaux qui a bien voulu nous accorder cette interview et nous en étaler le programme.

Question : Pourquoi le festival des marocains du monde å Imilchil et dans quels objectifs ?

Réponse : Le festival des marocains du Monde est une initiative qui vise à promouvoir la Région de la collectivité territoriale d’Imilchil et à avoir des ambassadeurs d’Imilchil répartis à travers le monde pour une meilleure promotion de la destination Imilchil.

Cette initiative a pour objectifs de mettre en valeur les potentialités touristiques et culturelles de la région dont notamment et entre autres ; les lacs (isli et tislite) connus à travers cette histoire amoureuse de Romeo et Juliette si on peut dire ; la grotte d’Akhiam avec son histoire aussi sur la promotion des mariages à travers la légende sans parler de l’architecture locale des villages et du mode de vie ancestral des tributs de la région qu’on souhaite faire connaitre aux participants officiels de nos marocains du Monde qui auront pour rôle de parler autours d’eux de Imilchil dans leurs pays d’accueil à l’étranger.

Aussi, sur le plan socio-économique et en matière d’impact économique surtout; il y’a lieu de signaler que ça fait des années que le festival des musiques des cimes s’organise sans avoir un impact réel puisque il n’a jamais réussit un taux d’occupation important au niveau des unités d’hébergement touristique (Hôtel, Gites et Auberges) de la Région d’Imilchil et ce ; à cause du manque d’opérations de promotion et de publicité pour la zone, ce qui fait que le publique du festival se limitait aux seuls visiteurs venant des villes et villages limitrophes tel que Rich, Aghbala et des petites localités de la région ou les gens n’ont pas les moyens pour aller dans ces établissements hôteliers d’Imilchil d’où cette idée du festival des marocains du monde (qui est a sa deuxième édition) qui va donner un nouveau souffle au secteur touristique et qui aura un impact positif sur l’économie locale en général et sur la vie touristique d’Imilchil en particulier.

Question : Qu’en est-il du programme de cette 2ème édition ? Et quelles sont ses nouveautés ?

Réponse : Pour ce qui concerne le programme d’activité de cette deuxième édition du Festival des Marocains du Monde, il y’a lieu d’annoncer que la première journée sera réservée à des activités éco touristique autour du Lac Isli avec des balades à vélo et des circuits de randonnées en VTT que l’association Akhiam mets à la disposition des visiteurs avec le Tir à l’arc, le Tir au pain de sucre traditionnel et la détente avec le déjeuner aux bords du Lac.

Par la même occasion, les visiteurs du festival des marocains du monde seront au rendez-vous lors de cette première journée avec la cérémonie d’un mariage traditionnel local à coté de ce magnifique lac et avec des présentations folkloriques traditionnelles locales et notamment internationales puisque on prévoie la présentation d’un groupe japonais avec une danse japonaise.

La seconde journée du festival sera marque par l’organisation d’une visite touristique à la magnifique Grotte d’Akhiam bien connu dans la région d’Agoudal suivie de la visite du village d’Agoudal et de la Kasbah d’Agoudal qui figure sur un des anciens billets de cinq dirham de la monnaie nationale marocaine ainsi que de la visite des projets d’AGR associatifs dont notamment et entre autre l’unité industrielle de production de jus et vinaigre de pomme et la coopératives féminines spécialisées dans le tissage et dans la pâtisserie/ boulangerie.

Question : Et si on parle un peu de ce divorce heureux entre le festival des musiques des cimes et le Moussem ancestral des fiançailles ?

Réponse : Pour ce qui est de ce divorce à l’amiable consommé entre le Moussem des fiançailles d’Imilchil et le Festival des musiques des Cimes d’Imilchil, il y’a lieu de rappeler que ça fait des années que ce conflit existe entre la commune de Bouzamou et celle d’Imilchil parce qu’en fait ; la commune de Bouzamou qui accueille normalement le Fameux Moussem ancestral des fiançailles d’Imilchil veut garder ses traditions (NDLR ; Traditions folklorisées et banalisées pour ne pas dire bafouées par le fameux festival des musiques des cimes d’antan il faut en convenir) et ses activités organisées autour du Moussem et le festival des musique des cimes qui s’organisait en parallèle dans la localité d’Imilchil est venu déséquilibrer la répartition des visiteurs entre les deux évènements et porter ainsi atteinte à l’impact économique positif du Moussem des fiançailles sur la localité de Bouzamou d’où ce divorce heureux qui fait que ; de nos jours ; ces deux évènements s’organisent séparément à des dates différentes ce qui permettrait aux acteurs touristiques de faire vivre leurs structures d’accueil touristique lors des deux évènements. Ce conflit a durée presque cinq ou six avant puisque la commune de Bouzamou veux garder son Moussem et l’organiser seul à la date habituelle du mois de septembre et le festival des musiques des cimes s’est retiré pour se cantonner à Imilchil et à s’organiser au mois d’Aout de chaque année puisque c’est le mois des congés, des vacances scolaires et des visites des marocains du Monde encore.

Depuis l’année dernière donc il a été décidé de séparer les deux évènements en gardant le Moussem des fiançailles pour le mois de septembre et d’organiser le festival des musiques des cimes en Aout. Et comme il y’avait un risque de ne pas attirer beaucoup de monde pour ce festival des musiques des cimes ; nous avons pensé à organiser le festival des marocains du monde en parallèle afin d’assurer une participation massive des gens qui viennent de loin.

Entretien Réalisé par

ABOU ZOUHEIR