La Campagne Merendina Raïbi remporte un Gold Award lors de l’African Digital Summit

Lors des Moroccan Digital Awards organisés en marge de l’African Digital Summit 2018, Merendina, la marque N°1 de la génoise enrobée au Maroc, a remporté le premier prix (Gold Award) pour la meilleure campagne digitale & brand content à travers sa campagne de lancement Merendina Raïbi.

Cette campagne est le fruit de la collaboration entre Mondelez Maroc, leader marocain des biscuits, et l’agence de marketing digital Tribal DDB. « Ce prix récompense notre choix d’opérer une campagne exclusivement axée sur le digital et consacre un concept-produit ainsi qu’un brand content inspirés, tous les deux, de la culture marocaine », annonce d’emblée Nabil LAHLOU, Category Manager Biscuits chez Mondelez Maroc. « La consécration de Merendina n’est pas une première pour la plateforme BIMO, notre marque de gaufrettes Tonik avait été récompensée par trois prix pour sa campagne digitale lors de l’African Cristal Festival en septembre 2016. Ceci réconforte notre choix stratégique d’axer la prise de parole de nos marques sur le digital. », poursuit Nabil LAHLOU.

La campagne Merendina Raïbi, sacrée lors des Moroccan digital Awards, avait été lancée en octobre 2017 en adoptant un storytelling original à travers une série animée de 3 épisodes qui reconstitue l’histoire d’amour entre Merendina et Raïbi pour donner naissance, lors du 3ème épisode, à la nouvelle génoise Merendina Raïbi. Les 3 épisodes ont totalisé plus de 2,5 millions de visionnage sur YouTube et Facebook.

Pour Amine Bennis, Président de l’agence Tribal DDB : « C’est la culture marocaine qui a gagné ce prix. Merendina et Raïbi est une histoire d’amour qui dure depuis longtemps. Nos créatifs l’ont juste mise en scène avec amour ».

Cette distinction confirme, encore une fois, la réussite de cette innovation qui a séduit les consommateurs marocains dès son lancement, en s’inspirant de la consommation populaire et à grand succès de la génoise Merendina avec les Raïbi.

A propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) est le meilleur opérateur mondial du Snacking, ayant généré un chiffre d’affaires net de près de 26 Md$ en 2016. Créateur de délicieux moments de joie dans 165 pays, Mondelēz International est un leader mondial dans le biscuit, le chocolat, le chewing-gum, la confiserie et les boissons en poudre, avec des marques milliardaires telles qu’Oreo et belVita pour les biscuits ; Cadbury Dairy Milk et Milka dans le chocolat, et les chewing-gums Trident. Mondelēz International fait partie des indices Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez

www.mondelezinternational.com ou suivez nous sur Twitter à www.twitter.com/MDLZ.

A propos de Mondelez Maroc

Mondelez Maroc, filiale de Mondelēz International, est installée sur le marché marocain depuis 2001. Elle produit des marques très populaires à l’instar d’Oreo, le numéro 1 des biscuits au Monde et Bimo, la marque ombrelle N°1 des biscuits au Maroc. Mondelez Maroc commercialise également, Clorets, le numéro 1 en volume des chewing-gums, Trident, le numéro 1 des chewing-gums sans sucre et Halls, le numéro 1 des bonbons mentholés. Mondelez Maroc emploie environ 1000 salariés et dispose de deux usines à Casablanca dont l’une abrite la plus grande ligne de production d’Oreo en Afrique.