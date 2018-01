La participation du Maroc à l’International Green Week Berlin 2018

Le Maroc participe à l’édition 2018 de la Semaine Verte Internationale de Berlin

L’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, organise pour la 5ème année consécutive la participation du Maroc à la Semaine Verte Internationale de Berlin, qui se déroulera cette année du 19 au 28 Janvier 2018.

Ce salon, qui regroupe plus de 1600 exposants représentant une soixantaine de pays, et draine près de 400 000 visiteurs, est considéré comme le plus grand salon mondial consacré à l’alimentation, l’agriculture, et l’horticulture.

A cette occasion, le Maroc participera avec plus d’une vingtaine de coopératives et de groupements d’intérêt économique, accompagnés d’une importante délégation, pour exposer la qualité et la diversité de ses produits, notamment les produits de terroir (l’huile d’argan, l’huile d’olive, le safran, les dattes, le couscous, les câpres, les plantes aromatiques et médicinales, les produits dérivés de la rose, les dérivés du cactus, les figues séchées, etc…)