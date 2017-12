URGENT , A MONSIEUR DONALD TRUMP

A MONSIEUR DONALD TRUMP

Démocrates ou démons crades de l’Apocalypse ? Nous vous respectons trop pour vous affubler de la sorte. Commettre une forfaiture politique, ce au moment où des tentatives de paix et de reconnaissance des 2 états restent en cours, en installant votre ambassade à Jérusalem, nous laisse perplexes et stupéfaits ! Al Qods, la ville de la paix, sujet de litige, pour marquer, vous le premier et en assumer le forfait, est une triste injustice et un grand danger ! Puis, forcer les autres peuples et états à faire de même, de façon inique encore, sera d’office un méfait cruel, un préjudice humanitaire malencontreux !

Est-ce là votre meilleur exemple, Mister Trump, votre meilleur acte pour faire la paix entre ces deux peuples et briller en admirable Américain, sur le reste de la terre ? Vous soutenez le premier, un envahisseur installé au Moyen-Orient, en réparation des sévices causés sur les siens par les Allemands ! Pas les Arabes, innocents, ils étaient tous colonisés ! Vous poussez les Juifs à exacerber les souffrances des indigènes de Palestine, le premier peuple de la région connu. Vous soutenez M Trump, les Juifs, exaltés par le Sionisme, à exterminer les autochtones. On vous a trompé sur l’histoire réelle de la région et des premiers habitants de la Palestine et de Jérusalem. Révisez-la ! On vous a endoctriné, formaté, dirigé et abusé, afin que vous commettiez une bavure, que des exactions punitives, hélas, suivront. Au bénéfice de qui ? Facile !

L’un des deux peuples en lice, le Palestinien, descendant des Philistins, est emmuré par l’autre de sémitique ! Vous le savez prisonnier, déchiré, démuni, affamé et sans défenses ! Vous êtes humain, après tout, M. Trump ! Ce peuple est en situation déplorable, pire que celles des Juifs sous les Nazis. Exilés, délogés, pour la plupart, l’envahisseur que vous avez puissamment enrichi, soutenu et armé, veut l’anéantir, le décimer et le gommer.

Qui plus est, est-ce là, là votre plaisir extatique ? Est-ce là, ce que vous cherchez pour vous démarquer devant l’Histoire et vous illustrez, vous qui avez tout acquis ? Un forfait universel en humiliant les sentiments et le credo d’un milliard et demi de musulmans ! Est-ce jouable par le plus fort et fier des Américains au pouvoir ? Ne me laissez pas accepter que vous vous en foutez ! Et vous irritez par ce méfait-là et cette erreur-ci, la sensibilité de ceux qui sont encore Chrétiens, pour devoir respecter cette ville, qui a une place centrale, une vocation, pour toutes les Religions monothéistes qui partagent et respectent le même Dieu. Voilà l’Apocalypse que vous avez promise ! La tragédie universelle, que vous appelez par vos actes selon de nocifs vœux. Pensez-vous, Excellence, que c’est logique ou que c’est un forfait où Netanyahu et ses sbires et acolytes fascistes, des fanatiques et des racistes, connus, vous ont poussé !

Le premier état du monde, l’Amérique, veut-il démontrer par-là, qu’il est un tyran mondialiste, impassible et inconscient. Il balaie par votre acte et votre geste les Peuples et-soumet tous les Etats à sa folle et démente décision. Une dérive, une exaction, au lieu de pousser son ami surprotégé israélien, à respecter son voisin autochtone et sémite comme lui, afin de faire la paix des braves avec lui. Que n’avez-vous pas commencé votre prestigieux exercice par ce fait, la paix, quitte à faire de Jérusalem, une capitale pour deux états complémentaire, démocrates et pacifiés ! Une capitale double de deux états, au passé imbriqué ! Un temple, une église ouverte pour toutes les religions, au lieu d’être accaparée, par un impérieux sioniste, un extrémisme clanique et fanatique, que bien des gens de culture profondément hébraïque condamnent et désavouent.

Donald Trump, est-ce que vous exaltez les guerres de religions, par là aussi ? Est-ce que vous réanimez de leurs mortelles léthargies, les erreurs du passé, les Croisades, entre des clans aux référentiels sémitiques dépassés ? Son éminence le Pape, qu’il soit sanctifié, comme des centaines de braves responsables, ont condamné cette sentence et désavoué cette outrance, qu’est la vôtre. Celle de braver la conscience universelle et les ardeurs qui concourent à la paix, en plantant votre ambassade sur ces lieux mêmes du conflit.

On va penser partout, que fort de sa fortune et de celles de ceux qui le soutiennent, Satan passe ostentatoirement par votre bravade et votre acte séditieux. Superbe ego dans son inique offense universelle, le Démon veut mettre l’Orient en cendres, alors qu’il est de partout sanglant. Je lâche ce mythe du Diable et cette querelleuse comparaison pour vous demander de positiver. En tant qu’être humain, sous le regard de Dieu, sobrement !

Démocrates chez vous, est-ce une apparence seulement ? Bien fallacieuse en fait, si c’est l’argent qui renfloue les partis, l’argent qui les meuvent et qui remplit les urnes ! Très ouvertement et très officiellement ! Où est alors la démocratie, tant vantée par les parangons des pays que l’Amérique a libérés ? Si c’est la pression de l’argent qui impose la Démocratie sur les siens, où sont les Libertés et où commence le Népotisme ?

La loi du plus fort s’impose. Oui, vous allez acquiescer. Mais, c’est celle des tyrans, des assassins et des imperators sanglants. L’histoire des humains en est férocement pleine. Monsieur Trump, ne poussez pas les humains aux affres des guerres inégales. Evitez à des milliers et des milliers de gens de souffrir en martyrs. Evitez de pousser les peuples et les clans au déchirement, à la résistance et au suicide humiliant des braves gens. Terrorismes, extrémismes, sont des situations que nous vous conseillons de ne pas pousser à se développer encore en Palestine ou partout dans le monde et plus au Moyen-Orient. Nous condamnons de fait ces tentatives et ces formes de résistances particulières, malencontreuses, tant par culture, par nécessité que par convictions humanistes. Ne les laissez pas déshumaniser encore plus les peuples écrasés, M. Trump, ceux qui se révoltent, pour la dignité et la liberté d’être chez eux !

Car la pire des défenses et des contraintes pousse aussi au pire. A l’extrémisme et au terrorisme, à la revanche folle et dévoyée, au carnage, et ce aux dépens des civils. Et à son essaimage partout ! Ce que nous dénonçons, en vous responsabilisant, franchement et pour une grande part, en vous demandant surtout, avec optimisme, de trouver une solution honorable, afin de tempérer votre hâte, qui est belliciste et meurtrière, à la fois

Sauf libre exception, partout dans le monde, les gens sont outrés, atterrés et furieux après cette bravade outrancière et cette reconnaissance unilatérale, d’un forfait ! Ce geste unilatéral, ce courage avance le fameux Donald Trump à quoi ? Cette étape, vendue, avance les States à quoi encore ? A dire qu’Israël domine l’Amérique et l’Europe à la fois ? L’Humanité est sous les souliers de Sion ?

J’ignorais avant votre élection votre position. En étiez-vous conscient avant votre investiture ? Ou vous aurait-on poussé à commettre ce sinistre méfait et cet outrage ? Un deal criminel, certes, contre votre superbe standing, car il provient d’un fait accompli déplorable. D’autant que l’énigme de cette occupation torpide et inextricable, celle d’un autre peuple, d’une autre nation, par Israël, est dépassée par l’évolution de l’homme et par celle de l’histoire. Vous êtes Monsieur le Président Trump de parmi nos Libérateurs de deux Grandes guerres mondiales. Son symbole ! Pourquoi vous n’en seriez pas le flambeau éclairant ? Et non l’incendiaire qu’on veut vous faire porter ! Cette guerre, que votre acte désolant et regrettable promet à de lourds relents barbares, et poussera sans doute, à des réactions meurtrières, condamnables et inégales ! Des deux côtés, entre l’arrogant et dominateur Israélien et le subjugué et mis en apartheid, Palestinien.

Corrigez, Votre Excellence, cette erreur de tir, perfide, qui nous désole et qui vous a dévoyé ! Dépassez cette arrogance passagère et cet asservissement indigne de vous et de la stature de votre grand et admirable pays ! Les States, sont le modèle universel de tout ce qui est en avance et qui progresse ! Il n’est pas tard pour la résipiscence et les réparations. Soyez-en le juge et l’officiant de la paix

Je vous raconte une ritournelle qui nous fait honneur ici. Vieux peuple, nous sommes ouverts et amicaux, en développement grâce à nos amis d’Europe et d’Amérique aussi ! Prenez exemple sur le Maroc, qui est le premier Etat à avoir reconnu les States, votre superbe et bien plus grand pays Ce bien avant que les Européens de votre région n’y accèdent, peut-être. Prenez note de l’histoire et de l’exemple du petit Maroc, où de tout temps, les Juifs, nos cousin, les plus anciens et ceux qui furent renvoyés d’Espagne, et ce depuis toujours, furent protégés et respectés, mieux que partout en Europe et en Russie ! Et ces Israélites où qu’ils aient migré depuis, n’ont jamais cessé de l’aimer, ce pays-mien, le Maroc, lui, ses rois et ses gens ! C’est à ce titre que nous vous demandons de tenter la Paix ! Et non de pousser les parties, déjà exacerbées, au pire de ce qu’une conscience humaine ou humanitaire pourrait accepter.

Merci de votre écoute espérée : Dr Idrissi My Ahmed

Kénitra, ancien port du Général Lyautey, à deux pas de l’ancienne base américaine.

Le 09 Décembre 2017