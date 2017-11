Mercredi 08 novembre 2017 écoulé, la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a lancé une Licence d’Excellence en Génomique qui une discipline totalement vouée à l’étude du génome de l’être vivants, c’est-à-dire de la séquence de son ADN.

De cette manière donc ; l’Université Mohammed V de Rabat vient d’anticiper sur la demande croissante du marché du travail vis-à-vis des spécialistes de cette discipline qui connait actuellement un essor exceptionnel et qui est devenue absolument incontournable dans de multiples secteurs dont la médecine pour les diagnostics génétiques, l’agronomie pour la traçabilité des produits, ou encore l’identification des personnes.

Dix-huit étudiants ont donc été sélectionnés pour suivre ce cursus d’excellence dès la rentrée 2017-2018, tous titulaires de mentions Bien ou Très Bien au Baccalauréat Scientifique, avec un taux d’encadrement exceptionnel par des enseignants qualifiés.

Les enseignements se feront en alternance dans trois langues : Français, Anglais et Espagnol puisque cette Licence bénéficiera d’une double diplomation à la fois par l’UM5 et par l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM).

Aussi, cette Licence d’excellence en génomique, qui a la particularité de spécialiser les étudiants dès la première année universitaire, constitue un bel exemple de la stratégie mise en place par l’UM5 afin de répondre aux besoins de notre époque en matière d’emploi, des besoins qui exigent des profils de plus en plus pointus et spécialisés.

Mohammed Drihem