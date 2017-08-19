الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدين عملية الدهس ببرشلونة الاسبانية

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC

بلاغ تضامني مع حكومة وشعب إسبانيا ضد الإرهاب

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هجوم الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة العشرات، حيث نؤكد إدانتنا لهذا العمل الإرهابي الشنيع, وعن تعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا بسرعة شفاء المصابين.

كما يؤكد مكتبنا التنفيذي على تضامنه التام مع حكومة وشعب إسبانيا في مواجهة الإرهاب البغيض، معتبرين أن تلك الهجمات الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدني على اجتثاث جذور الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في مناطق عديدة من العالم بأوروبا وأمريكا وإفريقيا والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن :

· تضامنه التام واللامشروط مع حكومة وشعب إسبانيا في هذا الحادث الإرهابي الشنيع.

· رفضه للإرهاب وما يمثله من فكر متطرف وحض على الكراهية وإمتهان للكرامة الإنسانية.

· مطالبته جميع الدول بتكثيف جهودها باتخاذ خطوات جادة وفورية للقضاء التام على تلك الظاهرة من خلال تجفيف مصادر تمويلها أو رعايتها وإيواء عناصرها.

القنيطرة في:17 غشت 2017

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: ادريس السدراوي