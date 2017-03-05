لقاء ثنائي بين رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية ذ. شيخاني ولد الشيخ و الأمين العام لاتحاد المغرب العربي د. الطيب البكوش

المملكة المغربية

الجمعية عدد 06 م ج ع الرقم: 2017|13

بيان صحفي بخصوص لقاء ثنائي بين رئيس الجمعية والأمين العام لإتحاد المغرب العربي

أجرى رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية ذ. شيخاني ولد الشيخ لقاءً ثنائيا مع سعادة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي د. الطيب البكوش، في مكتبه بمقر الأمانة العامة، بالرباط يوم الخميس 02 مارس2017.

وأطلع رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية الأمين عام لاتحاد المغرب العربي على الأهداف والمشروعات والبرامج التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، معرباً عن تقديره للأمين العام على ما تبديه الأمانة العامة من دعم معنوي واهتمام كبير بالعمل المغاربي المشترك.

وأكد رئيس الجمعية ذ. شيخاني ولد الشيخ في لقائه مع الأمين العام لإتحاد المغرب العربي د. الطيب بكوش بأن العلاقات الموريتانية المغربية تشهد تبادل كبير على المستوى الثقافي والروحي والاقتصادي، كما تلعب دور محوري في بناء الصرح المغاربي من خلال الإيمان بوحدة المصير المشترك.

وأشاد الأمين العام بجهود الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية ونبل الاهداف التي قامت من اجلها مبرزا أهمية المجتمع المدني ودوره البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول اتحاد المغرب العربي، بينما جدد رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية أمام الأمين العام لإتحاد المغرب العربي عزم الدبلوماسية الشعبية بالدفع نحو بناء الصرح المغاربي باعتبار أن الفهم الصحيح والمعتدل للإسلام هو الدافع الأكبر للإتحاد والتعايش السلمي بين مختلف أطياف الشعوب المغاربية.

حرر في الرباط بتاريخ: 02/03/2016

شيخاني ولد الشيخ

رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية