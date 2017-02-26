يعقوب شاهين يُتوَّج بلقب “محبوب العرب” ويُسجّل الإنتصار الثاني لفلسطين في برنامج “أراب أيدل”

بيروت –

تُوّج الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين بلقب “محبوب العرب” وسجَّل بفوزه الإنتصار الثاني لفلسطين في برنامج المواهب العربي الشهير والأكبر على مستوى الوطن بعد أن حصد اللقب سابقًا قبل موسمين النجم محمد عساف.

وأبدع الأسمراني على مدار حلقات البرنامج بصوته وأدائه وتميز بغنائه في جميع الألوان الفنية وحظي بنسبة أعلى تصويت في كل المراحل, مما أبعده الدخول في مراحل الخطر.

وغنَّى يعقوب الميدلي والدبكة والأغاني الجبلية والطربية والعاطفية وتجلَّى بأدائه الموال, ونال إشادات لجنة التحكيم المكونة من الفنانة الإماراتية أحلام واللبنانيين وائل كفوري ونانسي عجرم إضافة إلى المايسترو والموزع الموسيقي المبدع حسن الشافعي, ووصفوه بأجمل العبارات وأبرزها ملك المسرح وحبيب الجماهير, والصوت الطربي المُسكر, وغيرها من الألقاب التي حصل عليها.

وأطلَّ الأسمراني خلال المراحل على جمهوره من المعجبين و “الفانز” عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك وتويتر وانستغرام”, وتواصل معهم عبر تقنية الفيديو المباشر واستمع إلى نصائحهم وتبادل معهم التهاني, وكان يعدهم بتقديم الأفضل دائمًا.

وشدد مدير عام الحملة جورج قنواتي على أن التوقعات باللقب لفلسطين كانت بارزة والأجواء كلها مهيأة لفوز شاهين باللقب مشيرا إلى أن الجماهير الفلسطينية احتشدت في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم للاحتفال بالفنان يعقوب شاهين.

وأكد مدير حملة يعقوب في بيروت حسام عرار على أن التحضيرات كانت على أشدها طوال الوقت وفور الاعلان عن اللقب شهدت شوارع المخيمات الفلسطينية في لبنان اطلاق للنار في الهواء احتفاءا بفوز يعقوب.

وأوضح منسق الحملة الإعلامية ليعقوب شاهين الإعلامي اياد العبادلة أن الأجواء كلها كانت مهيأة لفوز يعقوب باللقب خصوصا بروزه بأدائه المميز وطلته على المسرح وحفاوة استقبال الجماهير له.

وشهد برنامج “أراب أيدل” مشاركات من عدد كبير من الدول العربية, تصدَّرت النسبة الأكبر فلسطين بخمسة مشاركين, وانتهت التصفيات بثلاثة منافسين على اللقب بينهم فلسطينيان يعقوب شاهين وأمير دندن واليمني عمار محمد العزكي.

يُذكر أنَّ حلقة يوم الجمعة شهدت حضور على المستوى الرسمي الفلسطيني تمثل في نجل الرئيس محمود عباس “ياسر عباس”, ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أحمد عساف ورجل الأعمال منيب المصري ورئيس بلدية بيت لحم فيرا غطاس بابون, إضافة إلى السفير اليمني في لبنان, فضلًا عن استقبال الرئيس محمود عباس خلال زيارته للعاصمة اللبنانية للمتسابقين الثلاثة, وأعضاء لجنة التحكيم.