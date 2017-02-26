مسرح “أراب أيدل” بنكهة فلسطينية ويعقوب شاهين يعلن دولة فلسطين ويلهب حماس الجماهير

بيروت خاص/

طغى الحضور الرسمي والجماهيري الفلسطيني على مسرح “أراب أيدل” الخاص بمجموعة “mbc” في العاصمة اللبنانية بيروت, في الحلقة قبل الأخيرة من برنامج محبوب العرب الذي ينافس على اللقب فيه فلسطينيان ويمني, حيث شارك وفد فلسطيني رسمي ضم نجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون أحمد عساف ورجل الأعمال منيب المصري, ورئيسة بلدية مدينة بيت لحم فيرا غطاس بابون ,إضافة إلى السفير اليمني في لبنان.

وأبهر المتسابقان الفلسطينيان يعقوب شاهين وأمير دندن, فضلًا عن ضيف البرنامج ونجمه الأسبق محمد عساف الجماهير العربية بالأداء المميز ليتحول المسرح إلى ثورة فلسطينية فنية انطلقت شراراتها من عاصمة الثورات والحريات, الحاضنة لآلام القضية الفلسطينية, بيروت.

وتميزت الأغاني الفلسطينية باللون الجبلي والعاطفي والثوري والحماسي, وتكللت بأغنية يعقوب شاهين “أعلنها يا شعبي أعلنها” التي أشعلت المسرح ووقفت لجنة التحكيم انحناءً أمامها, متمنيا من على المسرح أن يتم الإعلان عن دولة فلسطين.

وأشادت بدورها لجنة التحكيم بأداء المشتركان الفلسطينيان وأثنت على دور يعقوب شاهين في انطلاقته المميزة وحضوره القوي على المسرح, حتى عبرت الفنانة أحلام عن فخرها بانتمائها لفلسطين وشعبها ونضاله المستميت ضد الاحتلال حتى اقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأدى المتسابقين الثلاثة أغاني متنوعة تخللها لوحة فنية للخليج العربي وتهنئة خاصة بالعيد الوطني لدولة الكويت, فضلًا عن مشاركات الفنان النجم محد عساف.

يُذكر أن حلقة الجمعة تمهيدًا لحلقة إعلان النتائج النهائية والفائز بلقب “محبوب العرب” يوم السبت الذي ينافس عليه كلًا من الفلسطينيان يعقوب شاهين وأمير دندن واليمني عمار محمد العزكي.