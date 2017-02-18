الشاب الفلسطيني يعقوب شاهين يتأهل إلى المرحلة النهائية من برنامج ـ أراب أيدل

تأهَّل المتسابق الفلسطيني المنافس على لقب “محبوب العرب” في برنامج المواهب الشهير “أراب أيدل” يعقوب شاهين إلى المرحلة النهائية, فيما ينافس على المرحلة النهائية ثلاثة أشخاص من أجل الحصول على اللقب.

وصُنّف “شاهين” من أكثر المتسابقين الذين حصلوا على أعلى الأصوات ليتسنى له المشاركة في نهائيات البرنامج والمنافسة بشدة على اللقب.

ونال يعقوب خلال تجاربه إشادات واسعة من قبل لجنة التحكيم وتشجيع الجماهير الكبيرة التي أصرت على الحضور إلى المسرح في بيروت من أجل تشجيعه, فضلا عن الانتظار الكبير للجماهير والمعجبين أمام شاشات التلفزيون في البيوت وأماكن تواجد شاشات العرض في بعض العواصم العربية.

يُذكر أن ثلاثة من متسابقي أراب أيدل الخمسة تأهلوا إلى النهائيات فيما خرج من المنافسة الأردني مهند حسين والتونسي محمد بن صالح.