LA POLITESSE DE SSI OTHMANE !

Je disais antérieurement, ‘’ Comparaison n’est pas raison ’’, a Ssi Othmane, en lui parlant des référentiels orientaux des partis islamiques. Je ne dis pas Islamistes, parce que c’est pénalisant de bellicisme, depuis que les medias étrangers et leurs gourous ostracisants, interpellent avec imprécation de la sorte et sans distinguo, les partis aux référentiels banalement musulmans de chez nous.

HISTORIQUE

Leur référentiel aux fondamentalistes de chez nous est galvaudé, comme il frise la copie-collée superficielle, selon l’appréciation de leurs ‘’ antidotes’’ laïques. Ce semble-il, faute de réalisme, d’esprit d’à propos et de modération, plus encore d’adéquation avec notre époque et d’adhésion aux progrès contemporains.

Ce réalisme et cette réalité qui doivent les pousser à mieux lire les anciens et à les placer à leur époque pour mieux interpréter leurs livres et leurs conduites. Une ère qui pour les successeurs aura été faite de militance pour l’indépendance ou de résistance populaire envers le colonialisme et son expansion au début du XXème siècle. Comme à pousser les partis actuels, aux référentiels similaires ou fondamentalistes, à mieux connaître leur passé, leurs traditions et leurs livres. Ce, afin de mieux gérer le présent et le futur.

On se doit d’adhérer à notre époque et on se doit de vivre, avec sa logique, sa raison et ses progrès scientifiques, comme ses valeurs citoyennes universelles. Dont les droits de l’homme, qui libèrent la conscience de chacun en lui permettant de faire de sa vie ce qu’il entend…Y compris le fait d’adhérer à un parti, une religion, à un courant philosophique de son choix ou pas. La base étant actuellement de respecter le choix de chacun…Y compris ceux des syndicats ou des partis fixistes, politiques et/ou religieux, qui ignorent l’évolution. Et peut-être dialoguer et s’en méfier, pour ceux que cela rebute.

PRECISIONS

C’est à ce titre, celui du libre choix de chacun, que je disais plus antérieurement encore : ‘’ Comparaison n’est pas raison à Ssi Othmane ! Partis ou particuliers, en usant de l’expression dialectale ‘’ Koul wahed ka yet3alek mène ker3ou’’ , une formule lapidaire, qui laissaient de notre temps les refuzniks du ramadan, à leur libres choix sans contraintes, dans certaines familles. La même appréciation et conduite peut être usitée de nos jours, pour le libre choix des citoyens, en ce qui concerne leur appartenance à tel ou tel parti politique, quel que soient ses référentiels !

Ceux qui suivent tel ou tel courant, ça les regarde et ils ne doivent pas faire l’unanimisme, ni forcer les autres, par fascisme en tyrannisant leurs opposants. Parlant du PJD, j’ajoutais sur le forum ceci. Ce qui est curieux et paradoxal, c’est que ce Parti est agréé et avalisé par la population et par l’Etat, le Maroc. Un pays du juste milieu, riche de ses différences et qui est, on ne peut être plus ouvert, de parmi les pays musulmans ! Les références fondamentalistes, étroites, portent préjudice à sa place de Parti politique contemporain.

REPONSE

Conspué par un membre le PJD, Tahar Benjelloun s’expliquait sur un site d’infos. Ceci se passe sur le forum, à propos d’un glissement sémantique de Tahar Benjelloun et de sa réaction à l’endroit du parti PJD, qu’il traitait de parti ‘’intégriste’’ et les marocains d’ignares, non “éduqués” qui ne comprennent pas les “vraies valeurs de la démocratie”. Puis, à la suite de mon intervention, en tant que simple quidam, vous ajoutez Monsieur Ssi Othmane ce jugement à propos de mon expression : « Partis ou particuliers, Koul wahed ka yet3alek mène ker3ou ! ». Pour ajouter : « Cette appréciation ….montre vers quelles bassesses de langage vous ramez. » Merci, Ssi Othmane de me taxer ainsi.

Puis vous ajoutez et en rajoutez encore : ‘’ …pour tout cela votre parti ….etc ‘’. Tout ceci pour avoir sorti, de ma part, une banale expression, bien de chez nous, sur un forum local ! Monsieur Ssi Othmane, par-delà l’infamie de l’injonction, ces extraits de vos bons dires, dénotent d’un esprit supérieur, très au courant de tout ce qui se passe. Bravo, je suis en admiration devant ce savoir, sa profondeur et sa précision.

ALORS, SSI OTHMANE, JE VOUS DIS STOP !

Comme je vous demande d’accepter de garder vos bons mots pour vous ! L’arrogance et la suprématie des connaissances, le mépris du savoir ou des simples infos qui circulent, ne peuvent supplanter la politesse du langage. Cela donne de mauvais échos contre soi. Ceci dit, si l’on tient Ssi Othmane, à l’explication, au partage, à l’échange d’opinions ou que l’on quête à expliquer et à persuader ou convaincre autrui de sa propre opinion. C’est d’un minimum de courtoisie, d’approches spirituelles, matérielles, un besoin de langage et de pédagogie, dont je ne doute pas de votre part, si vous vous essayiez ! A moins de se prendre pour je ne sais qui ! Alors ?

JUGEMENT PRECONÇU

Et qui plus est, c’est ce qui est moche et grandiose à la fois, chez vous, vous partez d’un gros préjugé. Sachez que je ne suis d’aucun parti, pour ne l’avoir jamais été, chez quiconque. Et de ce PJD, non plus, si ça peut vous rassurez ! J’ai des affinités avec beaucoup de nos partis qui partagent comme base de leurs programmes, Allah, Al Watane, Al Malik ! Dieu, la Patrie, le Roi, pour les francophones. J’y ajoute le respect des gens ! C’est une honte d’intellectuel et une faute d’éthique que de m’étiqueter de la sorte, Ssi Othmane, ceci pour avoir donné un simple avis, très poli et mesuré, sur un truc général !

Si une simple opinion, différente de celles des autres, venue d’un simple quidam, vous indispose à ce point et vous irrite de la sorte, pour ma part, je ne veux pas nager dans les aprioris ni vous suivre dans vos certitudes ou tout amalgame fortuit.

LE GOUVERNEMENT DE SM

Ça me suffit, côté programme ou ‘’flousse’’, de savoir que le Gouvernement de S.M., s’y affaire, que ce soit celui de Benkirane ou de ses prédécesseurs. Si ces derniers, ont ou subissent des pressions externes, ce n’est pas d’aujourd’hui, qu’on tente les équilibres difficiles. Tout gouvernement, quel que soit son chef, s’en occupe du mieux qu’il peut, sous l’intelligente bienveillance de ses cadres, PI ou RNI ou autres MP, et surtout, celle incontournable et décisionnelle de SM le Roi, que Dieu le garde comme guide et décideur, lui qui réunit le peuple et qui reste si près et à l’écoute de gens.

Et puis, si vous êtes webmaster, si vous êtes écrivain ou de la plume un expert, si vous êtes marocain comme je le suppose, ou du reste musulman, laïc ou athée, tout ça vous regarde ! Ne jetez pas l’opprobre en méconnaissance des gens et ne méjugez pas, a priori Ssi Othmane! Vous êtes libre d’appartenir à un courant ou à tel autre ! Ce que je respecte d’entrée et comme il se doit, en restant fidèle à mes appartenances particulières et en respectant, sans médire de celles d’autrui.

DU FUTUR GOUVERNEMENT

On verra avec le nouveau Gouvernement de SM ce qu’il va sortir comme personnalités. De toutes façons, nous ne sommes ni devins ni au secret des dieux, pour faire dans la prospective, ni librement encore pour juger les choses par anticipation ou les conspuer ! Attendons que les affaires du moment se tassent, pour mieux les juger, sans évaluer les affaires avant qu’elles n’éclosent. Ce, démocratiquement en tant que simples citoyens, que l’on soit avertis à chaud pour y participer, ou à distance, pour les apprécier. Les forums du Net, sous des pseudos divers, nous libèrent la langue. Un risque ou une aventure, quand on est poli. Dès lors, sans rancune et passez une bonne année.

DR IDRISSI MY AHMED.