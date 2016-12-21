انفجارات قوية تهز المكسيك VIDEO

هزت انفجارات مرعبة وقوية احدى المدن المجاورة للعاصمة ميكسيكو في سوق للألعاب النارية ـمخلفة ازيد من 30 قتيلا وحوالي 32 مفقودا واكثر من 70 جريحا في حالات متفاوتة الخطورة ، ودلك في الوقت الدي كانت تعرف فيه هده المنطقة حركة كبيرة ، خصوصا باقتراب اعياد الميلاد ، حيث كان دوي الانفجارات اشبه ما يكون بقنابل عنقودية احدثت هلعا كبيرا وصل الغبار المتطاير منها الى العاصمة المكسيكية التي اعلنت مستشفياتهاغ حالة طواريء قصوى لاستقبال الجرحى

هدا وتعرف جل الاسواق في الدول المسيحية توفير كميات كبيرة من الشهب ، والالعاب النارية التي تستعمل ليلة رأس السنة