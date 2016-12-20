(4)الاسلام والبيئة:دروس وعبر

الإسلام والبيئة:دروس وعبر(4)

حينما يعتنق الإنسان الدين الإسلامي أو يزداد المسلم تدينا ،فإنه على الفور تنشأ بينه وبين الأرض صلة وثيقة .وطبيعة هذه العلاقة هي في الواقع جزء من عقيدته وإيمانه .من عقيدة المسلم الصريحة أنه من الأرض خُلق، وعليها يعبد ربه،وإليها يرجع، ومنها يُبعث يوم القيامة. وقد اختارالله هذه الأرض من بين الكواكب العديدة،ليكون الإنسان فيها خليفة. وعلى هذه الخلافة سيسأل وسيحاسب.ولما قال الله تعالى للملائكة في سورة البقرة:” إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.”آية30.انتبه المسلمون إلى أن إفساد الأرض حرام كحرمة سفك الدماء.وعلى هذا الأساس يكون المسلمون المصلحون ما أفسده الناس هم خلفاء الله في الأرض. لأن الخليفة في الأصل هو الذي يخلف غيره، أو يكون بدلاً عنه في عمل يعمله ، فهو فعيل بمعنى فاعل. والمراد من الخليفة أيضا الوكيل والوصي، أو المدبر الذي يعمل ما يريده الله في الأرض .

ولفظ (الأرض)كما في معجم “لسان العرب” لابن منظور يفيد الأَرْض: التي عليها الناس. والأَرْضُ: كل شيء يسفل، ويقابل السماء. والعجيب أن بعض معاني الأرض يفيد الإقامة والإصلاح الخير و الشدة والصلابة، والنبت والعشب الوافر والزكاة، والسهولة والخصب وحسن الحال.فكأن العربي لا يسمي هذه الأرض باسمها حتى تكون على هذه الأحوال يقال: بَعِيرٌ شديد الأَرْضِ إِذا كان شديد القوائم .وتَأَرَّضَ الرجلُ: قام على الأَرض. وقيل: تمكن. ويقال: أَرَّضْت الكلامَ إِذا هَيَّأْتَه وسَوَّيْتَه. وتأَرَّضَ النَّبْتُ إِذا أَمكن أَن يُجَزَّ. وأَرْضٌ أَرِيضةٌ: زكيَّةٌ كريمة مُخَيِّلةٌ للنبت والخير. ويقال: أَرْضٌ أَرِيضةٌ بَيِّنةُ الأَراضَةِ،إِذاكانت لَيِّنةً طيبة المَقْعَد كريمة جيِّدة النبات. وقد أُرِضَت بالضم :أَي زَكَتْ. ومكان أَرِيضٌ: خَلِيقٌ للخير. ويقال: ما آرَضَ هذا المكانَ أَي ما أَكْثَر عُشْبَه.وما آرَضَ هذه الأَرضَ أَي ما أَسْهَلَها وأَنْبَتَها وأَطْيَبَها. وأَرْضٌ أَرِيضةٌ أَي مُعْجِبة. وتقول: جَدْيٌ أَرِيضٌ أَي سمين.ورجل أَريضٌ بَيِّنُ الأَرَاضةِ:خَلِيقٌ للخير متواضع.ورَوْضةٌ أَرِيضةٌ: لَيِّنةُ المَوْطِئِ؛وامرأَة عَرِيضةٌ أَرِيضةٌ:وَلُودٌ كاملة. وتأَرَّضَ المنزلَ: ارْتادَه وتخيَّره للنزول؛ والأَرَاضةُ: الخِصْبُ وحسنُ الحال. والأُرْضةُ من النبات: ما يكفي المال سنَةً. والأِرضة، بكسر الهمزة وضمها: الكلأ الكثير.. والتأريض: تشذيب الكلام، وتهذيبه، والتثقيل، والإصلاح. ورجل أريض للخير: أي خليق له.

لقد ورد لفظ (الأرض) في القرآن الكريم في ثمانية وخمسين وأربع مائة موضع، (458موضعا). جاء في جميع تلك المواضع بصيغة الاسم، نحو قوله تعالى في سورة الرحمان “وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ”آية 10.وهذا الرقم في اعتقادي كبير.وهو يوحي بأن هذه الأرض لها مكانة كبيرة في الإسلام .وعلى المسلمين إدراك هذا الأمر.كما عليهم أن يكونوا في مستوى هذا الاهتمام الرباني الذي جاء بهذا التكرار الكبير.والتكرار أقل ما يقال عنه في البلاغة العربية أنه يفيد التوكيد.فكيف بتوكيد المؤكد.

د:خالد عيادي.