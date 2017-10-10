بيان صحفي 3

نتائج مسابقة الترابTrap سيدات المنعقدة بمراكش

في إطارفعاليات مباريات بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية سيدات

في إطار فعاليات مباريات بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية سيدات التي تحتضنها مدينة مراكش من 06 أكتوبر2017 والى غاية 11 منه ، احتلت الرامية المغربية ياسمين ماريغي في مسابقة الترابTrap المرتبة الخامسة.وهي بذلك تكون قد حققت إنجازا مهما ، علما بأن المرتبة الأولى قد عادت للرامية ديميترينكو ماريا من كازاخستان الحاصلة على ميدالية فضية سنة 2014 في البطولة الاسيوية و 2017 على ميدالية برونزية في نفس البطولة.

واحتلت المرتبة الثانية روسي جسيكا الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم بموسكو سنة 2017.

بينما عادت المرتبة الثالثة للرامية ستانكو سيلفانا ماريا الحاصلة على الميدالية الذهبية في كاس العالم 2015.

المرتبة الرابعة عادت للبنانية باسل راي الحاصلة على الميدالية الذهبية بكاس العالم 2016.

وقد تكون المغربية ياسمين ماريغي قد حققت إنجازا هاما في هذه المنافسة محطمة بذلك رقمها القياسي في مشاركاتها السابقة على الصعيدين الوطني والدولي بنتيجة 66 نقطة.

هذا وقد أشرف على حفل توزيع جوائز مسابقة التراب سيدات كل من الدكتور عبد العظيم الحافي الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية ،الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للرماية ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة المنظمة العليا لهذه البطولة.

وقد استأنفت يومه الاثنين التداريب المتعلقة بمسابقة السكيت سيدات استعداد للمباراة النهائية التي ستجرى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر بمراكش بمشاركة المغربية ابتسام ماريغي.

التنسيق الصحفي

نوال شيحي