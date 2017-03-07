أمسية متألقة لنساء وجدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تحت شعار ” المرأة و رهانات المستقبل ” ، شهد المركز الثقافي بوجدة حفلا مبتهجا لجمعية الإزدهار للتنمية و الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، حيث عرف حضورا مكثفا لبى دعوة الجمعية من أجل الإحتفال بهاته المناسبة الغالية لكافة النساء عامة .

هذا الحفل عرف تنظيما محكما من طرف كافة أعضاء الجمعية التي أبانت عن إنضباط تام لإنجاح هذا الحفل الذي إستهلت به الجوقة النحاسية لعزف النشيد الوطني المغربي ، لتشرف المنشطة المتألقة بشرى تقديم برنامج الحفل التي تضمنت كلمة السيدة رئيسة الجمعية ” الإزدهار للتنمية و الثقافة ” السيدة ” جمعة الياموني ” بشكرها كافة الجهات الداعمة و لكل الحاضرين وكل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذه الحفل وكل الحضور الكريم ، املة من الله عز و جل لاستمرارية والعطاء ومزيد من البذل للرقي ، تلتها تقديم لوحتين فنيتين لبراعم جمعية فضاء الطفل بشراكة مع جمعية النخيل التي إنسجمت في في قاعة المركز الثقافي بوجدة .

هذا الحفل لم يعرف فقط ما هو فني فقط من الغناء بالعكس عرف ما هو فني من فنون عرض الأزياء لمنتوجات كل من السيدتين ” هيام دوحي ” و ” فاطمة الفيزازي ” اللواتي أتحفن الحضور بما يزخرن به من إنتاج و إبداع .

و في الأخير عرفت الجمعية أجواء فنية عبر مجموعة بن علال للطائفة العيساوية و إختتامها بمجموعة لعوافي للفنون الشعبية التي كان جمهورها حاضرا في المركز الثقافي متجاوبا أغانيه .

كما عرف هذا الحفل تكريم مجموعة من النساء الرائدات جمعويا بمدينة وجدة كل من :

-الأستاذة سليمة فرجي

-السيدة رحمة قجعيوي

-السيدة ليلى عزيزي

-السيدة مليكة العلامي

-السيدة بديعة الفيلالي

-السيدة حورية ديدي

-السيدة خضرة مهدي

-السيدة زنزن تلاتماس