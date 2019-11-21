تاسيس جمعية اطر التوجيه و التخطيط التربوي باقليم فجيج

الجمعية المغربية لأطر التوجيه و التخطيط التربوي

الفرع الاقليمي لفجيج

بلاغ

في اطار الدينامية التنظيمية واعادة تجديد و تأسيس الهياكل الجديدة للجمعية المغربية لأطر التوجيه و التخطيط التربوي. وانسجاما مع القوانين المنضمة للجمعيات. انعقد الجمع العام التأسيسي لتشكيل المكتب الاقليمي للجمعية بتاريخ 19/09/2019 . وقد حظر هذا الجمع 13 اطارا ممارسا لمهام الاستشارة و التفتيش للتوجيه و التخطيط التربوي.

وبعد افتتاح الجلسة من طرف اعضاء اللجنة التحضيرية التي قدمت اهم المستجدات المهنية و الجمعوية التي انبثقت عن المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بالرباط نهاية دجنبر 2017 وكذا سلطت الضوء على الحركية التي يعرفها اطر التوجيه و التخطيط التربوي بالمغرب. وبعد فتح باب التدخلات التي اجمعت على ايجابية هذه الخطوة وابانت عن حماس في الدفع بهذا التنظيم ليتبوا مكانته ضمن الجمعيات المهنية بالإقليم. تم انتداب مكتب اقليمي يتكون من 5 اعضاء. وبعد ذلك تم فتح المجال للمكتب المشكل من اجل توزيع الادوار فيما بينهم. وقد جاءت تشكيلة المكتب كالتالي.