المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تعقد لقاء تواصليا مع رؤساء المؤسسات التعليمية حول برنامج استكشاف المهن

تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة المادة الثالثة المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة من أجل إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الاندماج في الحياة العملية ،وكذا المادة الثامنة المرتبطة بإرساء الروابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجها ، والإعداد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو بالتكوينات المهنية التأهيلية والتعلم مدى الحياة ، وبغاية تنزيل البرنامج الإقليمي لاستكشاف المهن بالمؤسسات التعليمية ،عقدت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 لقاء تواصليا حول برنامج استكشاف المهن مع السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية المحتضنة لهذا البرنامج، افتتح أشغال هذا اللقاء السيد ميمون مبطيل رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بحضور السيد مصطفى شعيب مفتش التوجيه التربوي والسيد رشيد البوزيدي مستشار في التوجيه ، حيث استهل اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور مبرزا أهم المستجدات التربوية خاصة المشروع الخامس المتعلق بإقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني ولاسيما الشق المتعلق ببرنامج استكشاف المهن وتنزيله بالمؤسسات التعليمية، والآليات والتدابير المتخذة لضمان استمرارية هذا المشروع التربوي الهام وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. ليحيل الكلمة بعد ذلك للسيد مفتش التوجيه الذي قدم بدوره عرضا مفصلا حول برنامج استكشاف المهن تناول فيه : تحديد مفهوم برنامج استكشاف المهن والأهداف التي يسعى إليها والمتمثلة أساسا في :

اكتساب المتعلم المعارف والمهارات والكفايات وربط العملية التعليمية بالحياة ؛

تثمين المهن والحرف ومحاربة التمثلات السلبية القائمة حولها؛

انفتاح المؤسسة التعليمية على المحيط السوسيو اقتصادي؛

مساعدة المتعلم على بناء مشروعه الشخصي؛

مشيرا إلى مخطط عمل المديرية الإقليمية لتنزيل برنامج استكشاف المهن. كما تناول العرض مختلف العمليات والأنشطة والفئات المستهدفة والطرق الديداكتيكية المعتمدة في البرنامج.

وقد عرف هذا اللقاء التواصلي المنجز مداخلات للسيدات والسادة مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية أغنت العرض المقدم وأبانت عن الاستعداد التام للسيدات والسادة مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية للانخراط في مختلف العمليات والبرامج التربوية التي من شأنها تجويد العملية التعليمية التعلمية والارتقاء بالمنظومة التربوية.

وفي الختام حدد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 كيوم تكويني لفائدة الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسات التعليمية المحتضنة لبرنامج استكشاف المهن.

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد

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