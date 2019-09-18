المديرية الإقليمية وجدة أنجاد : استكمال الدورات التكوينية لفائدة 186أستاذة وأستاذ من أساتذة المواد العلمية الخاصة بالمسالك الدولية للبكالوريا « خيار فرنسية « 

في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030لاسيما في مجال التمكن من اللغات وتنويع لغات التدريس، وتفعيلا لمشروع تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية الذي اقرته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في برنامج عملها ، وفي إطار تنويع العرض التربوي ، و بهدف تقوية التمكن من اللغات الأجنبية قصد الارتقاء بجودة التعليم والتعلم بالمسالك الدولية « خيار فرنسية » أعطى السيد عادل زروالي عامري المدير الإقليمي لمديرية وجدة و أنجاد انطلاقة دورة تكوينية لفائدة أساتذة المواد العلمية الخاصة بالمسالك الدولية « خيار فرنسية » بثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بمديرية وجدة أنجاد صباح يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 ، بمعية السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية والسيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية والسيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة .

ويأتي تنظيم هذه الدورة التي ستسمر خلال أيام 16 و17 و18 و19شتنبر 2019استكمالا للدورات التكوينية المنجزة خلال الموسم الدراسي 2018/2019، وتهدف المديرية الإقليمية وجدة أنجاد من وراء الدورات التكوينية المنجزة تقوية قدرات أساتذة المسالك الدولية للبكالوريا » خيار فرنسية، وتمكينهم من اكتساب التقنيات والآليات الكفيلة لتحقيق النتائج المرجوة.

ويؤطر هذه الدورة التكوينية كل من السادة مفتشي مادة علوم الحياة والأرض مفتشي مادة العلوم الفيزيائية، وسيستفيد منها 186 أستاذ للمواد العلمية الخاصة بالمسالك الدولية للبكالوريا « خيار فرنسية » موزعين على الشكل الآتي :66 أستاذ وأستاذة لمادة علوم الحياة والأرض خلال يومي 16و17شتنبر 2019، و120 أستاذة وأستاذ لمادة الفيزياء خلال أيام 17و18و19 شتنبر 2019.

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد