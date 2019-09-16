المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تعقد لقاء ات تنسيقية وتواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين والشركاء حول الدخول المدرسي 2018/2017

تنفيذا لمقرر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنزيلا للمخطط الإقليمي التواصلي لمديرية وجدة أنجاد الرامي إلى تعزيز وتقوية التواصل مع مختلف الفاعلين التربويين والشركاء، عقدت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد سلسلة من اللقاءات التواصلية حول الدخول المدرسي 2019/2020 ابتداء من يوم الإثنين 02 شتنبر 2019 إلى غاية 06 شتنبر 2019، استهدفت مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف الأسلاك التربوية ، أطر هيئة التفتيش وهيئة التوجيه التربوي ،مسيرو المصالح المادية والمالية وجمعيات آباء وامهات واولياء التلاميذ، وتروم هذه اللقاءات وضع الترتيبات النهائية للدخول المدرسي 2019/2020،كما تهدف إلى إطلاع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي بأهمية هذه المحطة وضرورة إيلائها العناية اللازمة لضمان دخول مدرسي ناجح تحت شعار » مدرسة مواطنة ودامجة »

ترأس هذه اللقاءات السيد عادل زروالي عامري المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد بمعية السادة رؤساء المصالح والمراكز بالمديرية الإقليمية استهلها بكلمة رحب من خلالها بالحضور منوها بالمجهودات المبذولة خلال الموسم الدراسي المنصرم وبالانخراط الإيجابي في مختلف الاوراش والمحطات التربوية ، مشيدا بالنتائج المحققة في امتحانات البكالوريا، كما أشار السيد المدير الإقليمي إلى مخرجات اللقاء المركزي بتاريخ 26 غشت 2019 واللقاء الجهوي بتاريخ …….شتنبر 2019، ليقدم بعد ذلك عرضا تضمن السياق العام والمرجعيات الأساسية بدءا بالخطب الملكية السامية والقانون الإطار رقم 17-51المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنصوص القانونية والتنظيمية والمخطط التنفيذي الجهوي 2019/2021، وبرنامج العمل الإقليمي المتعاقد بشأنه ،إلى غاية المذكرة الوزارية الصادرة بشأن تتبع برنامج العمل الملتزم به أمام أنظار صاحب الجلالة .

وتناول فيه المحاور التالية: توسيع العرض المدرسي، الدعم الاجتماعي، الموارد البشرية، الخريطة المدرسية تطوير وتعميم التعليم الأولي. الدعم الاجتماعي، البنيات التربوية كما ركز السيد المدير الإقليمي على ضرورة تجويد خدمات الدعم الاجتماعي استنادا للخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكدا على ضرورة التعبئة الجماعية حول الأوراش الملتزم بها امام أنظار صاحب الجلالة والعمل وفق مقاربة تشاركية لتحقيق الجودة المنشودة والنهوض بالمدرسة العمومية.

وعرج السيد المدير الإقليمي على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المنجزة في التعليم الأولي مع الانفتاح على مختلف الشركاء لتحقيق النتائج المرجوة، وضرورة الانخراط الإيجابي في مختلف الأوراش والمشاريع التربوية ، مختتما كلمته بضرورة عقد لقاءات تواصلية تنسيقية مع السيدات والسادة الأساتذة والطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية لتقاسم مضامين القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،والمقرر الوزاري للموسم الدراسي 2019-2020،ومختلف المستجدات التربوية .

وقد شكلت اللقاء ات المنجزة على مستوى المديرية الإقليمية فرصة للاستماع لمختلف الفاعلين التربويين والشركاء ا ولتوحيد خطة العمل لضمان دخول مدرسي ناجح .

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد