المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تعقد لقاءات تنسيقية مع رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية يومي 07 و08 ماي 2019

احتضن فضاء المركب التربوي التعاوني ابن خلدون لقاءات تنسيقية حول برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة نصره الله وأيده ترأسها السيد عادل زروالي عامري المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد بمعية السادة رؤساء المصالح والمراكز بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد وبعض رؤساء المكاتب ، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 7 ماي إلى غاية يوم الأربعاء 8 ماي 2019 خصص اليوم الأول لفائدة السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية ،واليوم الثاني لمديرات ومديري المؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية، وتروم هذه اللقاءات اطلاع كافة المتدخلين بمختلف المستجدات التربوية وخاصة المحاور والمجالات التي يتم الاشتغال عليها في إطار برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة بتاريخ 17 شتنبر2018.

وقد افتتح السيد المدير الإقليمي اللقاءات المنظمة بكلمة رحب من خلالها بالحضور مذكرا بالسياق الذي يندرج فيه هذا اللقاء ،منوها بالمجهودات المبذولة للسيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية لإنجاح مختلف المحطات والعمليات التربوية ، معبرا عن اعتزازه بالنتائج المحققة في مختلف التظاهرات الثقافية المنجزة في إطار التشبيك الموضوعاتي سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني مؤكدا أن نجاح مختلف العمليات التربوية رهين بالانخراط الجدي والمسؤول لمختلف الفاعلين ،ومرتبط بتعزيز وتطوير الشراكات مع جمعيات آباء وامهات واولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني ،وبالانفتاح على مختلف الشركاء مختتما كلمته بالتأكيد على ضرورة تظافر الجهود لإنجاح مختلف الاوراش المفتوحة والملتزم بها .

كما قدم السيد المدير الإقليمي عرضا تناول في بدايته المرجعيات المؤطرة والتي تخص:

الخطابين الملكيين الساميين المتعلقين بيوم 29 يوليوز2018، ويوم 20 غشت 2018، والرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في اليوم الوطني لأطلاق برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي)

الرؤية الاستراتيجية 2015-2030

المذكرات الوزارية والجهوية المؤطرة .

وتطرق فيه بالتفصيل للمحاور التي يشملها البرنامج الملتزم به أمام صاحب الجلالة بتاريخ 17شتنبر 2018والتي همت المجالات التالية :

تطوير وتعميم التعليم الأولي

تعزيز برامج الدعم الاجتماعي

احداث المدارس الجماعاتية

احداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد

إقرار نظام ناجع وتنشيط التوجيه المدرسي والمهني

احداث مسالك » رياضة ودراسة « بالسلكين الإعدادي والثانوي تتوج ببكالوريا مهنية

معرجا على أهمية نظام التتبع والتقييم في تحديد المؤشرات وتجاوز التعثرات المحتملة، مشيرا إلى الآليات والتدابير المعتمدة للأشراف على تنفيذ مختلف المشاريع المقدمة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، ليحيل الكلمة فيما بعد ذلك لرؤساء المصالح والمكاتب المعنية بالمجالات الملتزم بها أمام صاحب الجلالة لتقديم إضافات وتوضيحات كل حسب مجال تدخله .

وفتح باب النقاش أمام السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية حيث عبروا من خلال مداخلاتهم عن أهمية هذه اللقاءات التي تتيح أمامهم الفرصة لطرح بعض الإكراهات ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوزها، مؤكدين عزمهم على الانخراط لإنجاح مختلف الاوراش التربوية للارتقاء بالمنظومة التربوية تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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