وجدة في 07/05/2019

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتعليم

النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي

المكتب المحلي لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة يندد بخرق اتفاق 14 نونبر 2018 ويعلن عن برنامجه النضالي التصعيدي الذي سينطلق يوم الاثنين 13 ماي 2019

بيــــان رقم1

إيمانا منا بعدالة مطالبنا ودفاعا عن حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي رئاسة جامعة محمد الأول، وبعد فشل محاولاتنا الحثيثة للخروج من هذا الوضع المتأزم عبر سبل الحوار والتواصل، قرر المكتب المحلي تنظيم أيام احتجاجية قابلة للتصعيد وفق البرنامج التالي:

حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الاثنين 13 ماي 2019 وطيلة اليرنامج النضالي .

وقفة احتجاجية صامتة مع حمل اللافتات يوم الخميس 16 ماي 2019 على الساعة الثانية والنصف زوالا.

حمل الشارات الحمراء من طرف مناضلات ومناضلي جامعة محمد الأول يوم الاثنين 20 ماي 2019.

مقاطعة الأنشطة الإدارية لمدة ساعة يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر صباحا.

وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي 2019 بحضور مناضلي ومناضلات الجامعة وجميع الفاعلين النقابيين والحقوقيين على الساعة الثانية زوالا.

تنظيم ندوة صحفية لتوضيح الخروقات برئاسة جامعة محمد الأول يوم الخميس 23 ماي 2019.

ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بالمزيد من النضال.

عاش الاتحاد المغربي للشغل