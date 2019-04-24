المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تنظم دورة تكوينية حول الإطار المرجعي لفائدة مربيات التعليم الأولي أيام 23- 24 -25 -26 أبريل 2019

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين جودة منظومة التربية والتكوين من خلال الارتقاء بالتعليم الأولي، وتفعيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخاصة الرافعة الثانية حول إلزامية التعليم الأولي وتعميمه على اعتباره القاعدة الأساسية لكل إصلاح تربوي، و تفعيلا لمخطط الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق لتنزيل البرنامج الوطني للتعليم الأولي بغاية تطويره وتعميمه في الآجال المحددة ، و في إطار برنامج الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف، تنظم المديرية الإقليمية وجدة أنجاد بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق دورة تكوينية حول الإطار المرجعي لفائدة مربيات التعليم الأولي بالإقليم ، وذلك أيام 23 -24 – 25 – 26أبريل 2019بالمركزالجهوي للتوجيه والإعلام .وقد قام السيد عادل زروالي عامري المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد بزيارة لمقر الدورة التكوينية رفقة السيد ميمون مبطيل المنسق الإقليمي لبرنامج اليونسيف ، والسيد جمال كمكامي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة ، والسيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية ، للاطلاع عن كتب على أشغال الدورة ، وألقى كلمة رحب من خلالها بالحضور مذكرا بالسياق الذي تندرج فيه الدورات التكوينية الخاصة بالتعليم الأولي والأهداف المرجوة من وراءها ، داعيا الجميع إلى التعبئة والانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح هذا الورش التربوي الهام ، وتحقيق الجودة المنشودة التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .في الخطب الملكية السامية .

وتروم هذه الدورة التكوينية التعريف بمستجدات التعليم الأولي خاصة المتعلقة بالإطار المرجعي كما تهدف إلى تقوية قدرات مربيات التعليم الاولي واكسابهن الآليات والتقنيات الكفيلة للتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة ، من خلال التركيز على الجانب النظري والتطبيقي، وشمل برنامجها المواضيع التالية:

السياق والمرجعيات المؤطرة للتعليم الأولي: الأسس النفسية للطفولة المبكرة والمرتكزات البيداغوجية للهندسة المنهاجية ؛

الإطار المنهاجي للتعليم في شقه المتعلق بالتنظيم البيداغوجي والديداكتيكي والمجالات التنظيمية ؛

ورشة حول بناء مشروع موضوعاتي خاص بالسنة الأولى؛

ورشة حول بناء مشروع موضوعاتي خاص بالسنة الثانية؛

ويتم تأطير وتنشيط هذه الدورة التكوينية من طرف كل من السيد محمد الناصري عن هيئة التأطير والمراقبة التربوية، الذي حرص خلال أيام التكوين على تقديم العروض التربوية وتنشيط الورشات التطبيقية لفائدة المربيات، و تزويد المستفيدات من التكوين بالوثائق والمراجع الضرورية لمساعدتهن على أداء المهام الموكولة إليهن بشكل يضمن جودة التعليم الأولي .

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد