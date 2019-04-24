في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجمعية « »بسمة المغرب » ،المختصة في طب الأسنان ، نظمت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد بتنسيق مع أعضاء من جمعية بسمة قافلة طبية شملت ستة عشر مؤسسة تعليمية ، حيث استفاد تلامذة المؤسسات المعنية من عدة حملات توعوية وتحسيسية تروم التعريف بأهمية الوقاية من أمراض الفم والاسنان ، وتدخلات طبية فورية لبعض الحالات ،بالإضافة إلى كشوفات طبية مع تقديم العلاج الفوري ،حيث بلغ عدد المستفيدين 1788 مستفيد ومستفيدة موزعين على الشكل الآتي:

398حالة لنزع الأسنان؛

486حالة علاج وتقويم؛

452 مستفيد من عمليات وقائية ؛

452 حالة للفحص والكشف؛

وتروم هذه المبادرة الإنسانية تيسير ولوج الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية والتقليل من تكاليف اجراء عمليات طب الأسنان، كما تهدف إلى إدخال البسمة على المتعلمات والمتعلمين .

وقد مرت هذه الحملة الطبية النبيلة في ظروف جيدة تسود فيها روح التآزر والتعاون والتكافل الاجتماعي، وتسعى المديرية الإقليمية وجدة أنجاد من خلال هذه المبادرة بتنسيق مع جمعية بسمة المغرب إلى تعميم مثل هذه الحملات الطبية على باقي المؤسسات التعليمية لتحقيق الغايات المنشودة.

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