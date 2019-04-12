بأكاديمية جهة الشرق

اختتام فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الوطني « للمسابقة الثقافية »

تحت شعار: « مدرسة المواطنة »

تماشيا مع أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتبعا لمقتضيات الإطار المرجعي للتشبيك الموضوعاتي في المجالات الثقافية والإبداعية والفنية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبهدف جعل المؤسسات التعليمية فضاء جذابا لتطوير العمل التربوي والحياة المدرسية وتحديثهما، ونظرا لأهمية الأنشطة الثقافية وأثرها الإيجابي على التحصيل الدراسي وصقل الأفكار وبث روح المنافسة الشريفة بين المتعلمين والمتعلمات وتنمية وتعزيز القيم، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق النسخة الأولى من المهرجان الوطني « للمسابقة الثقافية » تحت شعار: « مدرسة المواطنة » خلال الفترة الممتدة ما بين 09 و12 أبريل 2019.

عرفت رحاب مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة يومه الجمعة 12 أبريل 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حفل اختتام هذه الدورة وتتويج الفائزات والفائزين، حيث حضر هذا الحفل السيد مدير الحياة المدرسية بالوزارة ممثلا للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد مدير الأكاديمية والسيد باشا مدينة وجدة ممثلا للسيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسلطات المحلية والقضائية والسيدات والسادة عضوات وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية والسيدة المديرة والسادة المديرون الإقليميون بالجهة والسيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية وأطر التأطير والمراقبة التربوية والشركاء الاجتماعيون وممثلو جمعيات الآباء وجمعية تنمية التعاون المدرسي ومديرو المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالجهة وأطر المصالح المادية والمالية وممثلو وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية والشركاء والمساهمون والسيدات والسادة المدعوات والمدعوون.

وكانت النتائج على الشكل التالي:

فئة أقسام الدمج: التلميذ وليد وهاب يدرس بالمستوى السادس بالمديرية الإقليمية لجرسيف (جهة الشرق)؛

فئة أقسام التربية غير النظامية: التلميذ بن حرشة حمزة – المديرية الإقليمية للرباط (جهة الرباط سلا القنيطرة)؛

فئة السلك الابتدائي: التلميذ سامي الموساوي يدرس بالمستوى السادس بالمديرية الإقليمية لجرسيف (جهة الشرق)؛

فئة السلك الثانوي الإعدادي: التلميذة ابتسام علو تدرس بالمستوى الثالث بالمديرية الإقليمية للعيون (جهة العيون الساقية الحمراء)؛

فئة السلك الثانوي التأهيلي: التلميذة وفاء بومجان تدرس بالجذع المشترك بالمديرية الإقليمية للداخلة (جهة الداخلة وادي الذهب).

وإذ تتقدم الأكاديمية بأخلص التهاني للمتوجات والمتوجين، فإنها تتمنى لهم دوام التألق والنجاح في مشوارهم الدراسي.

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