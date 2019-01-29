المجتمع المدرسي بثانوية عبد الرحمان بن عوف الإعدادية يعزي أسرة الفقيد المرحوم إبراهيم شنوفي.

بقلوب مكلومة ،وعيون دامعة ، ونفوس خاشعة ، شيعت أسرة ثانوية عبد الرحمان بن عوف الإعدادية ،الجثمان الطاهر للأستاذ الفاضل إبراهيم شنوفي ، رفقة جموع غفيرة من المؤمنين المعتبرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد اللاخديجة، يوم 23 يناير سنة 2019 ،حيث ووري الثرى بمقبرة سيدي محمد بحي الطوبة .

وبهذه المناسبة الأليمة ، يتقدم المجتمع المدرسي بثانوية عبد الرحمان بن عوف الإعدادية لأسرة الفقيد المشمول برحمة الله ، بأحر التعازي، وأصدق عبارات المواساة ، في هذا المصاب الجلل.

أسكن الله المرحوم فسيح جناته ، وأنزله منزلا مباركا مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ، وشمله بقبوله وواسع مغفرته ،وأمطر عليه من شآبيب رحمته الغامرة ، وألهم أهله الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون « ، و »كل نفس ذائقة الموت « .

المرحوم الأستاذ شنوفي إبراهيم ،محبوب لدى الجميع ،ومشهود له بدماثة الخلق ،والمساعي الحميدة والصلح بين الناس،وخدمة الجميع دون تمييز،وانتصاره للمبادئ السامية والقيم الإنسانية:

سمة الرجل الطيب الشجاع…

سقت منابع سيرتك الرقيقة..

في واقع المبادئ كما في واقع الطبقة السحيقة…

في عالم الدنيا مثل عالم العليا برؤى دقيقة..

ليصير عالم الفكر فيك في رواية الذكر حقيقة…

ويصبح الموت المختطف حفاوة من رب الخليقة.